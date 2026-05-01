Veronika Honkasalo i Vasa: Vänstern vill bevara ett Finland där den offentliga servicen finns nära människorna och är tillgänglig
1.5.2026 12:00:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vänsterförbundets riksdagsledamot Veronika Honkasalo talade på första maj i Vasa. Enligt Honkasalo för Orpos och Purras regering Finland i fel riktning genom att skära i den sociala tryggheten, den offentliga servicen och organisationernas arbete. Honkasalo förde fram stark kritik för att regeringens politik försvagar svenskspråkig service och slår hårt mot kvinnor.
– Det har skurits i den sociala tryggheten, den offentliga servicen nedmonteras och 124 000 finländare knuffas in i fattigdom, bland dem 31 000 barn. Samtidigt finns det pengar till skattelättnader för höginkomsttagare och storföretag. Det handlar inte om nödvändighet, utan om ett värdeval, säger Honkasalo.
I Vasa betonade Honkasalo betydelsen av tvåspråkig service. Enligt henne är servicens tillgänglighet en central fråga i hela Österbotten, där människors service måste fungera både på finska och på svenska.
Honkasalo kritiserade SFP för att partiet sitter i en regering vars nedskärningar också drabbar svenskspråkig service och svenskspråkiga organisationer.
– Det är svårt att förstå att SFP har godkänt de enorma nedskärningarna i social- och hälsovårdsorganisationerna och i det fria bildningsarbetet, som täpper till luckor i den offentliga sektorn också inom svenskspråkig service.
I sitt tal lyfte Honkasalo också fram hur regeringens beslut har konsekvenser för jämställdheten. Enligt henne drabbar nedskärningarna i den sociala tryggheten, försvagandet av den offentliga servicen och nedmonteringen av tryggheten i arbetslivet kvinnor särskilt hårt, eftersom kvinnor utgör en stor del av arbetet inom vård-, fostrings- och servicebranscherna.
– Kvinnor bär ofta också det största ansvaret för omsorgen i vardagen i hemmen. När omsorgstrycket ökar syns det i kvinnors vardag. Arbetarrörelsen har därför inte utan orsak alltid också varit en stark kvinnorörelse. Därför måste vi allt kraftigare försvara kvinnors ställning mot nedskärningspolitiken, säger Honkasalo.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Veronika Honkasalo Vaasassa: Vasemmisto haluaa säilyttää Suomen, jossa julkiset palvelut ovat lähellä ja saavutettavia1.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo puhui vappuna Vaasassa. Honkasalon mukaan Orpon ja Purran hallitus vie Suomea väärään suuntaan leikkaamalla sosiaaliturvasta, julkisista palveluista ja järjestöiltä. Honkasalo arvosteli erityisesti sitä, että hallituksen politiikka heikentää myös ruotsinkielisiä palveluita ja osuu raskaasti naisten asemaan.
