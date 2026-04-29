Tietojenkalasteluviestejä lähetetty hyvinvointialueen lastensuojelun ja suun terveydenhuollon nimissä

Ainakin VAKEn lastensuojelun ja suun terveydenhuollon nimissä on lähetetty huijausviestejä asiakkaille. Viestejä on lähetetty tietojen mukaan ainakin sähköpostitse.

Lastensuojelun nimissä lähetetyissä viesteissä on käytetty otsikkoa ”Kutsu kuulemiseen” ja pyydetty kirjautumaan oma-asiointiin. Suun terveydenhuollon nimissä lähetetyissä viesteissä on käytetty otsikkoa ”Muistutus ajanvarauksesta!” ja lisätty linkki asiakasportaaliin.

Kyse on tietojenkalastelusta, jonka tarkoituksena on saada esimerkiksi asiakkaiden henkilötietoja. Hyvinvointialueen lähettämissä lastensuojelun palvelujen ajanvarausviesteissä ei ole koskaan linkkejä. Huijausviestin voi tunnistaa myös lähettäjän nimestä tai sähköpostiosoitteesta, mutta ne voivat olla hyvin uskottavia.

“Pyydämme asiakkaitamme olemaan tarkkana vähänkään epäilyttävien viestien kanssa. Viesteissä olevia linkkejä ei tule avata eikä kysyjälle tule antaa henkilökohtaisia tietoja”, turvallisuuden ja varautumisen erityisasiantuntija Mira Kulonen hyvinvointialueelta muistuttaa.

Jos asiakas epävarma viestin aitoudesta, hän voi ottaa yhteyttä suoraan siihen tahoon, josta viestin väitetään olevan peräisin.

Tietojenkalasteluviestejä on ollut liikkeellä aikaisemminkin viimeisen vuoden aikana.