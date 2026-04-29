Tietojenkalasteluviestejä lähetetty hyvinvointialueen lastensuojelun ja suun terveydenhuollon nimissä
30.4.2026 14:50:00 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (VAKE) on havaittu tietojenkalasteluviestejä. VAKE pyytää asiakkaitaan olemaan erityisen tarkkana epäilyttävien viestien kanssa. Viestissä olevia linkkejä ei pidä koskaan avata eikä antaa kysyjälle henkilökohtaisia tietoja.
Ainakin VAKEn lastensuojelun ja suun terveydenhuollon nimissä on lähetetty huijausviestejä asiakkaille. Viestejä on lähetetty tietojen mukaan ainakin sähköpostitse.
Lastensuojelun nimissä lähetetyissä viesteissä on käytetty otsikkoa ”Kutsu kuulemiseen” ja pyydetty kirjautumaan oma-asiointiin. Suun terveydenhuollon nimissä lähetetyissä viesteissä on käytetty otsikkoa ”Muistutus ajanvarauksesta!” ja lisätty linkki asiakasportaaliin.
Kyse on tietojenkalastelusta, jonka tarkoituksena on saada esimerkiksi asiakkaiden henkilötietoja. Hyvinvointialueen lähettämissä lastensuojelun palvelujen ajanvarausviesteissä ei ole koskaan linkkejä. Huijausviestin voi tunnistaa myös lähettäjän nimestä tai sähköpostiosoitteesta, mutta ne voivat olla hyvin uskottavia.
“Pyydämme asiakkaitamme olemaan tarkkana vähänkään epäilyttävien viestien kanssa. Viesteissä olevia linkkejä ei tule avata eikä kysyjälle tule antaa henkilökohtaisia tietoja”, turvallisuuden ja varautumisen erityisasiantuntija Mira Kulonen hyvinvointialueelta muistuttaa.
Jos asiakas epävarma viestin aitoudesta, hän voi ottaa yhteyttä suoraan siihen tahoon, josta viestin väitetään olevan peräisin.
Tietojenkalasteluviestejä on ollut liikkeellä aikaisemminkin viimeisen vuoden aikana.
Mira KulonenErityisasiantuntijaVantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue.
Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Pelastuslautakunta päivitti palotarkastajan kelpoisuusvaatimukset29.4.2026 12:40:23 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunta kokoontui tiistaina 28. huhtikuuta Vantaalla. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa alueellista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa, palotarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksia sekä lautakunnan tulevia kokousaikoja.
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår en ändring av budgeten: underskotten ska täckas redan i år28.4.2026 12:16:04 EEST | Pressmeddelande
Vanda och Kervo välfärdsområdets (VAKE) områdesstyrelse beslöt på sitt sammanträde 28.4.2026 att föreslå en ändring av budgeten åt välfärdsområdesfullmäktige. Ändringen är betydande, då VAKE kan täcka sitt underskott redan i år, dvs inom lagstadgad tid.
Aluehallitus esittää muutosta talousarvioon: alijäämät katetaan jo tänä vuonna28.4.2026 12:16:04 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus päätti 28.4.2026 kokouksessaan esittää aluevaltuustolle muutosta talousarvioon. Muutos on merkittävä, sillä VAKE saa katettua alijäämänsä jo tämän vuoden aikana, eli lakisääteisessä määräajassa.
VAKE kehittää nuorten päihdehoitoa24.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) Elämä edellä -hanke sai jatkorahoitusta alle 25-vuotiaiden nuorten päihdehoitopolkujen kehittämiseen. Huomioimme kehittämistyössä erityisesti alaikäiset sekä nuorten vanhemmat ja muun läheisverkoston.
Asunto kaikille -hanke jatkuu konkreettisin kehittämistoimin22.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ja Vantaan kaupungin yhteinen Asunto kaikille -hanke sai päätöksen jatkorahoituksesta vuoden 2027 loppuun. Jatkorahoitus turvaa hankkeen käytännön työn pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi ja asunnottomuuden ehkäisemiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme