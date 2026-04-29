Huhtikuu oli lämmin, kuiva ja aurinkoinen
1.5.2026 12:07:02 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Vaikka lämpötiloissa oli suurta vuorokausivaihtelua, huhtikuu oli selvästi tavanomaista lämpimämpi.
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan huhtikuu oli laajalti tavanomaista lämpimämpi, maan keski- ja pohjoisosassa monin paikoin harvinaisen lämmin. Lämpötilapoikkeama vuosien 1991–2020 keskiarvoon nähden oli maan etelä- ja länsiosassa 0,5–2 astetta, muualla maassa 1,5–3 astetta.
Huhtikuu lämpeni kohti kuun puoliväliä. Sää oli verrattain selkeää, mikä nosti päivälämpötiloja korkeiksi, mutta yölämpötilat laskivat mataliksi. Huhtikuun jälkipuoliskolla Suomeen virtasi viileämpää ilmaa, mutta sää kuitenkin lämpeni kohti vappua.
Kuukauden ylin lämpötila 18,8 astetta mitattiin Ylivieskan lentokentällä 14. huhtikuuta. Kuukauden alin lämpötila -18,5 astetta mitattiin Enontekiön Näkkälän havaintoasemalla 4. huhtikuuta.
Kuukausi oli vähäsateinen etenkin idässä ja pohjoisessa
Koko maassa oli tavanomaista vähäsateisempaa. Erityisen vähäsateista oli Pohjois-Karjalassa ja maan pohjoisosassa, jossa kuukauden sademäärät olivat monin paikoin poikkeuksellisen pieniä ja jossa useilla havaintoasemilla kuukausi oli huhtikuun tilastojen vähäsateisin.
Kuukauden sademäärät vaihtelivat Enontekiön Kaaresuvannon ja Pudasjärven Jaurakkajärven 1,2 millimetristä Kouvolan Utin lentoaseman 27,9 millimetriin. Suurin vuorokausisademäärä 18,3 millimetriä mitattiin myös Utin lentoasemalla 25. huhtikuuta.
Kuukauden alkupuolella lunta oli laajasti maan pohjois- ja itäosassa, mutta huhtikuun päättyessä lunta oli tasaisemmin lähinnä Keski- ja Pohjois-Lapissa.
Auringonpaistetta oli koko maassa tavanomaista enemmän ja monin paikoin harvinaisen paljon. Auringonpaistetunteja kertyi 190–310 tuntia.
Meteorologit käyttävät sanaa poikkeuksellinen, kun sääilmiön tilastollinen esiintymismahdollisuus on keskimäärin kolme kertaa sadan vuoden aikana tai harvemmin. Harvinaiseksi ilmiötä kutsutaan, kun sen esiintymistiheys on harvemmin kuin keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa.
Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelu palvelee toimittajia klo 9-15 arkisin, mutta poikkeuksellisesti myös perjantaina 1.5.2026. Yhteystiedot on saatavilla Ilmatieteen laitoksen viestinnästä, perjantaina 1.5.2026 Nina Kukkurainen, puh. 029 539 2121.
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin.
