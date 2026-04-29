R-kioski uudistuu merkittävästi – uudet myymälät tuovat kansainvälisesti huippusuositun konseptin ensi kertaa Suomeen
6.5.2026 12:00:00 EEST | R-kioski | Tiedote
R-kioski esittelee tänään täysin uudenlaisen konseptin, Ärrän, joka tuo maailmalla suursuosion saavuttaneen, ruokaan ja juomaan keskittyvän myymäläkonseptin ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa Suomeen. Ärrä on rakennettu ruoka, laadukas, helposti mukaan otettava valikoima ja sujuva asiointi edellä. Jatkossa R-kioski Oy myös kulkee Suomessa nimellä Reitan Convenience Finland.
Lanseeraus on osa R-kioskin laajempaa strategiaa, jossa ketjun toimintamalleja, kaupallista tekemistä ja asiakaskokemusta on uudistettu vastaamaan entistä paremmin kuluttajien muuttuvaa käyttäytymistä.
Uusi Ärrä vastaa etenkin liikkuvan kaupunkilaisen tarpeisiin nopealla palvelulla ja laajalla, terveellisellä ruoka- ja juomavalikoimalla.
“Haluamme vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin entistä paremmin. Take awayn suosio kasvaa vauhdilla ja kysyntä kohdistuu yhä enemmän nopeisiin, terveellisiin ja laadukkaisiin vaihtoehtoihin”, kertoo R-kioski Oy:n toimitusjohtaja Niklas Lilius. “Ärrä on saanut innoituksensa sekä kansainvälisistä verrokeistaan että R-kioskin pitkäaikaisesta, asiakaspalautteen pohjalta kehitetystä tarjonnasta. Tuomme helppouden, nopeuden ja tuoreet, yllättävät maut saman katon alle.”
Ensimmäinen uuden konseptin Ärrä aukeaa kesäkuussa 2026 Helsingin Sanomataloon. Se toimii alkuun konseptin pilottimyymälänä, jonka pohjalta kerätään palautetta asiakkailta ja henkilöstöltä sekä kehitetään konseptia edelleen käytännön havaintojen pohjalta ennen laajempaa käyttöönottoa. Laajemmin Ärrät avautuvat syksyllä ja tulevina vuosina. Lisäksi yhtiö valmistelee uuden kahvilakonseptin lanseerausta Suomeen loppuvuoden 2026 aikana.
Uuden Ärrä-konseptin ohella tutut R-kioskit jatkavat luotettavana ja monipuolisten palveluiden arjen kioskeina ympäri Suomen. Ärrä tulee perinteisten kioskien rinnalle vahvistamaan erityisesti ruoka- ja juomatarjontaa urbaaneille alueille.
Ärrä-konseptin julkaisun yhteydessä R-kioski Oy muuttaa nimensä Reitan Convenience Finlandiksi. Sen alla toimivat jatkossa omina erillisinä brändeinään tuttu R-kioski, uusi Ärrä sekä uusi, vielä julkaisematon kahvilakonsepti. Muutos kuvastaa siirtymää kohti monibrändimallia, jossa eri konseptit vastaavat erilaisiin asiakastarpeisiin.
“Suomessa on valtavasti mahdollisuuksia kasvuun, kun kuluttajien tarpeita kuunnellaan herkällä korvalla. Ärrän myötä rakennamme suomalaisen kioskikulttuurin uutta aikakautta ja samalla säilytämme vahvat R-kioski-juuremme”, Lilius kertoo.
Reitan Convenience Finland on osa kansainvälistä Reitan Convenience -konsernia, jolla on vahva asema kioski- ja pikaruokamarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Siihen kuuluvat muun muassa Narvesen Norjassa, Latviassa ja Liettuassa, Pressbyrån ja PBX Ruotsissa, 7-Eleven Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä R-kioski Suomessa ja R-kiosk Virossa.
“Suomi on yksi Reitan Conveniencen keskeisistä kasvumarkkinoista ja strategisesti merkittävä panostusalue meille”, sanoo Reitan Conveniencen toimitusjohtaja Mariette Kristenson.
Yhteyshenkilöt
Anna BrchiskyR-kioskin PR-kumppaniPuh:0415458441anna@bamla.agency
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta R-kioski
R-kioskin ovet aukeavat nuorille kesätyöntekijöille29.4.2026 09:23:33 EEST | Tiedote
Nuorten kiinnostus R-kioskin Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyötä kohtaan jatkuu vahvana. Tänä keväänä hakemuksia saapui 1 753 kappaletta 30 kesätyöpaikkaan. Luvut kertovat, että nuoret haluavat tehdä töitä, kunhan heille annetaan siihen mahdollisuus.
Uusi R-kioski tuo ruokapaikan ja arjen tarvikkeet Hämeenlinnan Assi-sairaalaan9.3.2026 12:26:09 EET | Tiedote
Uusi R-kioski avattiin Hämeenlinnan Assi-sairaalaan helmikuussa 2026, tarjoten potilaille, omaisille ja henkilökunnalle nopeaa ruokaa, kahvia ja arjen tarvikkeita. Kioskin valikoima on suunniteltu sairaalaympäristöön. Avajaisia juhlitaan 16. maaliskuuta, klo 10-12.
R-kioskin uusi operatiivinen johtaja vauhdittaa ketjun uudistumista9.3.2026 09:35:42 EET | Tiedote
R-kioski vahvistaa johtoryhmäänsä nimittämällä yhtiön uudeksi operatiiviseksi johtajaksi Ossi Cavénin, joka vastaa ketjun operatiivisen toiminnan kehittämisestä ja suorituskyvyn vahvistamisesta valtakunnallisesti.
R-kioski tuo valikoimiinsa uudenlaisen kreatiinia sisältävän valmisjuoman23.2.2026 09:17:28 EET | Tiedote
R-kioski laajentaa funktionaalisten juomien valikoimaansa tuomalla myyntiin Clean sav:D + Creatine -juoman. Kyseessä on valmiiksi tölkitetty, kreatiinia sisältävä hiilihapotettu juoma, joka kuuluu Suomessa vielä harvinaisuuksien listalle.
R-kioski Koivulaan uusi kauppias – Maria Dali kutsuu avajaisiin 27.2.20.2.2026 15:21:01 EET | Tiedote
Maria Dali aloitti kauppiaana R-kioski Koivulassa 12.1., ja luvassa on lämminhenkinen ja yhteisöllinen uusi alku alueen asukkaille. R-kauppiaan uran alkua ja kioskin avajaisia juhlitaan perjantaina 27.2. klo 14–17.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme