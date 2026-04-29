R-kioski uudistuu merkittävästi – uudet myymälät tuovat kansainvälisesti huippusuositun konseptin ensi kertaa Suomeen

Lanseeraus on osa R-kioskin laajempaa strategiaa, jossa ketjun toimintamalleja, kaupallista tekemistä ja asiakaskokemusta on uudistettu vastaamaan entistä paremmin kuluttajien muuttuvaa käyttäytymistä.

Uusi Ärrä vastaa etenkin liikkuvan kaupunkilaisen tarpeisiin nopealla palvelulla ja laajalla, terveellisellä ruoka- ja juomavalikoimalla.

“Haluamme vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin entistä paremmin. Take awayn suosio kasvaa vauhdilla ja kysyntä kohdistuu yhä enemmän nopeisiin, terveellisiin ja laadukkaisiin vaihtoehtoihin”, kertoo R-kioski Oy:n toimitusjohtaja Niklas Lilius. “Ärrä on saanut innoituksensa sekä kansainvälisistä verrokeistaan että R-kioskin pitkäaikaisesta, asiakaspalautteen pohjalta kehitetystä tarjonnasta. Tuomme helppouden, nopeuden ja tuoreet, yllättävät maut saman katon alle.”

Ensimmäinen uuden konseptin Ärrä aukeaa kesäkuussa 2026 Helsingin Sanomataloon. Se toimii alkuun konseptin pilottimyymälänä, jonka pohjalta kerätään palautetta asiakkailta ja henkilöstöltä sekä kehitetään konseptia edelleen käytännön havaintojen pohjalta ennen laajempaa käyttöönottoa. Laajemmin Ärrät avautuvat syksyllä ja tulevina vuosina. Lisäksi yhtiö valmistelee uuden kahvilakonseptin lanseerausta Suomeen loppuvuoden 2026 aikana.

Uuden Ärrä-konseptin ohella tutut R-kioskit jatkavat luotettavana ja monipuolisten palveluiden arjen kioskeina ympäri Suomen. Ärrä tulee perinteisten kioskien rinnalle vahvistamaan erityisesti ruoka- ja juomatarjontaa urbaaneille alueille.

Ärrä-konseptin julkaisun yhteydessä R-kioski Oy muuttaa nimensä Reitan Convenience Finlandiksi. Sen alla toimivat jatkossa omina erillisinä brändeinään tuttu R-kioski, uusi Ärrä sekä uusi, vielä julkaisematon kahvilakonsepti. Muutos kuvastaa siirtymää kohti monibrändimallia, jossa eri konseptit vastaavat erilaisiin asiakastarpeisiin.

“Suomessa on valtavasti mahdollisuuksia kasvuun, kun kuluttajien tarpeita kuunnellaan herkällä korvalla. Ärrän myötä rakennamme suomalaisen kioskikulttuurin uutta aikakautta ja samalla säilytämme vahvat R-kioski-juuremme”, Lilius kertoo.

Reitan Convenience Finland on osa kansainvälistä Reitan Convenience -konsernia, jolla on vahva asema kioski- ja pikaruokamarkkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Siihen kuuluvat muun muassa Narvesen Norjassa, Latviassa ja Liettuassa, Pressbyrån ja PBX Ruotsissa, 7-Eleven Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä R-kioski Suomessa ja R-kiosk Virossa.

“Suomi on yksi Reitan Conveniencen keskeisistä kasvumarkkinoista ja strategisesti merkittävä panostusalue meille”, sanoo Reitan Conveniencen toimitusjohtaja Mariette Kristenson.