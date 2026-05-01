Selvitys: Terveydenhuollon kuormitusta voisi keventää apteekkien avulla
7.5.2026 09:30:00 EEST | Suomen Apteekkariliitto | Tiedote
Tuore selvitys ehdottaa apteekeille laajempaa roolia terveyspalveluissa – voisi vapauttaa lääkärien aikaa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä.
Apteekeissa voitaisiin Suomessa nykyistä laajemmin tarjota matalan kynnyksen terveyspalveluja. Tämä parantaisi hoidon saavutettavuutta ja vapauttaisi terveydenhuollon ammattilaisten aikaa vaativampaan hoitoon.
Asia käy ilmi Apteekkariliiton tilaamasta, konsulttiyhtiö FCG:n laatimasta tuoreesta selvityksestä, jossa on ensimmäistä kertaa tarkasteltu kansainvälisten esimerkkien kautta, mitkä apteekkien matalan kynnyksen terveyspalvelut voisivat soveltua Suomeen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkoa on viime vuosina supistettu useilla alueilla, ja samaan aikaan terveydenhuoltoa kuormittaa kasvava palvelutarve. Suomen yli 800 apteekkia muodostavat maanlaajuisen, helposti saavutettavan verkoston, jota ei ole vielä hyödynnetty täysimääräisesti osana terveyspalvelujen kokonaisuutta.
– Apteekeissa työskentelee korkeakoulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia, joiden osaamista voidaan hyödyntää nykyistä paremmin potilaiden arjessa. Kyse ei ole terveydenhuollon korvaamisesta, vaan työnjaon järkevöittämisestä ja palveluketjujen vahvistamisesta, asiantuntija Piia Miettinen FCG:ltä toteaa.
Mallia Iso-Britanniasta, Tanskasta, Kanadasta ja Irlannista
Selvityksessä tarkasteltiin apteekkien terveyspalveluja Iso-Britanniassa, Tanskassa, Kanadassa ja Irlannissa. Kaikkia maita yhdistää vahva poliittinen tahto vahvistaa apteekkien roolia osana terveydenhuoltoa erityisesti silloin, kun muu järjestelmä on kuormittunut.
Verrokkimaissa apteekeissa tarjotaan muun muassa rokotuksia, lääkehoidon aloitus- ja seurantapalveluja, lievien vaivojen hoitoa sekä erilaisia riskiseulontoja ja mittauksia. Palvelut on rahoitettu pääosin julkisesti ja ne perustuvat selkeisiin kansallisiin käytäntöihin.
Selvityksen mukaan Suomeen soveltuvia palveluja olisivat esimerkiksi kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset, rajattu lievien vaivojen hoito apteekeissa, kroonisten sairauksien lääkehoidon seuranta osana hoitopolkua sekä reseptien uusiminen tietyin edellytyksin. Näiden avulla voitaisiin vapauttaa lääkärien ja hoitajien työaikaa, parantaa terveyspalvelujen saavutettavuutta erityisesti alueilla, joilla sote-palveluja on supistettu, ehkäistä lääkehaittoja ja tukea hoitoon sitoutumista sekä vahvistaa sairauksien ennaltaehkäisyä ja kansanterveyttä.
Selvitys korostaa, että apteekkien terveyspalvelujen laajentaminen edellyttää selkeitä kansallisia päätöksiä ja yhtenäisiä toimintamalleja. Palveluiden rahoitus, tietojärjestelmät, koulutus ja lainsäädäntö on ratkaistava kokonaisuutena.
Näitä palveluja Apteekkariliitto esittää
Apteekkariliitto on tunnistanut useita palveluja, joita voitaisiin alkaa jalkauttaa Suomen apteekeissa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Liitto esitteli eduskuntavaalitavoitteita sidosryhmilleen tänään 7.5. pidetyssä tilaisuudessa.
Liitto esittää, että ensivaiheessa Suomeen otettaisiin käyttöön seuraavat apteekkien palvelut:
- Kansallisen rokotusohjelman rokotusten toteuttaminen apteekeissa joko pistoskohtaisella korvauksella tai hyvinvointialueiden rahoituksella
- Lääkeinjektioiden antamisen mahdollistaminen farmasian ammattilaisille
- Lievien vaivojen hoidon ja pitkäaikaissairauksien hoidon seurannan laajentaminen apteekeissa osana hoitopolkuja
- Tiettyjen reseptilääkkeiden muuttaminen lisäneuvontaa vaativiksi itsehoitolääkkeiksi
- Reseptien uusimisen mahdollistaminen rajatuissa tilanteissa farmasian ammattilaisille
– Seuraavaksi on tärkeää arvioida yhdessä terveydenhuollon kanssa, mitkä palveluista ovat aidosti toteutettavissa suomalaisessa järjestelmässä. Selvitys ja Apteekkariliiton esitykset käynnistävät keskustelun, johon kutsumme terveydenhuollon toimijat mukaan, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Susanna Korpivaara sanoo.
Apteekkariliitto painottaa, että apteekkien matalan kynnyksen palvelujen laajentaminen edellyttää valtakunnallisia rakenteita ja yhtenäistä rahoitusmallia.
– Laajemmin kyse on apteekkien osaamisen hyödyntämisestä osana ihmisten arkea ja hoitopolkujen vahvistamista yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Kun apteekkien rooli määritellään selkeästi ja toimintamallit yhtenäistetään, hyöty näkyy asiakkaille parempana palveluna ja sujuvampana hoitoon pääsynä, Korpivaara jatkaa.
Lisätietoja:
Susanna Korpivaara
Toimitusjohtaja
Apteekkariliitto
p. 010 6801 467
susanna.korpivaara@apteekkariliitto.fi
Piia Miettinen
Asiantuntija
Finnish Consulting Group (FCG)
p. 044 750 5334
piia.miettinen@fcg.fi
*7.-8.5.2026 yhteydenotot ensisijaisesti viestintäpäällikkö Aija Pirisen kautta: 010 6801 442, aija.pirinen@apteekkariliitto.fi
Liitteet: Selvitys apteekkien matalan kynnyksen terveyspalveluista (loppuraportti ja tiivistys), FCG
Aija PirinenViestintäpäällikköPuh:010 6801 442aija.pirinen@apteekkariliitto.fi
Pipsa Lotta MarjamäkiViestintäjohtaja (18.5.2026 alk.)Puh:010 6801 419pipsa.marjamaki@apteekkariliitto.fi
Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.
