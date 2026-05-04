Telia Finland Oyj

Telian kuluttajaliiketoiminnan muutosneuvottelut päätökseen

6.5.2026 12:11:47 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote

Huhtikuussa käynnistyneet muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Päätettyjen muutosten nettovaikutuksena 53 tehtävää päättyy.

Telian kuluttajaliiketoiminnan muutosneuvottelut käytiin osana toiminnan yksinkertaistamista ja kehittämistä. Muutoksilla ei ole vaikutusta myymäläverkostoon tai asiakaspalveluun.

Muutosten myötä Telia kehittää ja yksinkertaistaa kuluttajaliiketoiminnan organisaatiota kasvustrategian toteuttamiseksi. Yhtiön tavoitteena on panostaa uusien ja nykyisten asiakkaiden asiakaskokemukseen sekä myymäläverkostoon.

Muutosneuvottelut koskivat koko kuluttajaliiketoiminnan yksikköä, yhteensä 806 tehtävää. Neuvotteluiden seurauksena 88 tehtävää päättyy ja 35 uutta tehtävää avautuu.

Neuvotteluissa käsitellyt muutokset astuvat voimaan kesäkuun alussa.

Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

LapIT Oy valitsi Telian lähiverkkopalvelut28.4.2026 15:45:00 EEST | Tiedote

Telia on sopinut LapIT Oy:n kanssa 60 kuukauden pituisen ja 5 miljoonan euron arvoisen sopimuksen lähiverkkopalveluiden toimittamisesta. Samalla Telian ja LapIT:n välillä käynnistyy strateginen kumppanuus, jonka tavoitteena on kehittää ja uudistaa lähiverkon tietoliikennepalveluita julkisen sektorin tarpeisiin. LapIT vastaa ICT-palveluiden järjestämisestä alueellisesti Suomen pohjoisimpien osien omistaja-asiakkailleen.

