Ruohonjuuri palkittiin Vuoden erikoiskauppiaana – tunnustus asiantuntevalle terveyskaupalle

7.5.2026 09:59:21 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote

Erikoiskaupan liitto ETU ry myönsi Ruohonjuurelle Vuoden erikoiskauppias -palkinnon ensimmäisessä Erikoiskaupan parhaat -kilpailussaan. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pitää palkintoa merkittävänä tunnustuksena asiantuntevalle ja pitkäjänteiselle terveyskauppatyölle.

Vuoden Eikoiskauppias Ruohonjuuri Oy Kuva: Sanna Korkeamäki

Erikoiskaupan liitto ETU ry jakoi 6. toukokuuta 2026 ensimmäistä kertaa erikoiskaupan tunnustuspalkinnot Kaupan tila 2026 -seminaarissa. Ruohonjuuri valittiin Vuoden erikoiskauppiaan voittajaksi kolmen kategorian kilpailussa, johon ehdokkaat asetettiin yleisöäänestyksellä. Lopullisen valinnan teki alan asiantuntijatuomaristo. Kilpailussa palkittiin lisäksi Puuilo vuoden vaikuttavimpana erikoiskaupan toimijana ja Motonet vuoden kansainvälistyjänä.

Palkinto myönnettiin tunnustuksena siitä, että Ruohonjuuri on osoittanut erikoiskaupan ydinvahvuuksia: syvää asiantuntemusta, omaa identiteettiä ja sitkeyttä markkinassa, jossa kansainväliset toimijat ja päivittäistavaraketjut ovat kasvattaneet kilpailupainetta. Yritys on tehnyt viime vuosina määrätietoista työtä toimintansa uudistamiseksi haastavassa markkinatilanteessa.

”Tämä tunnustus kuuluu ennen kaikkea tiimillemme, joka on päivittäin läsnä asiakkaillemme koko sydämellään. Olemme uudistuneet rohkeasti viime vuosina, mutta se, miksi asiakas tulee luoksemme, on pysynyt samana: luottamus, asiantuntemus ja kokemus siitä, että häntä kuunnellaan”, Paltola toteaa.

Terveystuotekauppa on erikoiskaupan kenttää, jossa asiantuntemus ja arvopohjainen toiminta ovat keskeisiä kilpailutekijöitä. Kuluttajien kasvava kiinnostus hyvinvointiin, ravitsemukseen ja vastuulliseen kuluttamiseen on lisännyt terveyskauppojen merkitystä arjessa. Samalla alan toimijat kohtaavat jatkuvaa painetta laajentuvasta verkkokaupasta ja päivittäistavarakaupan valikoimien kasvusta.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toimitusjohtaja Mika Rönkkö pitää palkintoa merkittävänä tunnustuksena koko terveystuotealalle.

”Onnittelemme lämpimästi Ruohonjuurta tästä ansaitusta tunnustuksesta. Ruohonjuuren palkitseminen on samalla tunnustus asiantuntevalle terveyskaupalle ja sen merkitykselle suomalaisille kuluttajille. Terveyskauppa on rakennettu luottamukselle, osaamiselle ja pitkäjänteiselle asiakastyölle. Se ei synny oikoteitä pitkin. Kun asiakas astuu terveyskauppaan, hän hakee muutakin kuin tuotteen. Hän haluaa tulla kuulluksi ja saada asiantuntevaa apua. Juuri tätä Ruohonjuuri on vuosikymmenten ajan tarjonnut, ja juuri siksi tämä palkinto on niin tärkeä koko alallemme”, Rönkkö sanoo.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry edustaa suomalaista terveystuotealaa ja edistää alan toimintaedellytyksiä, asiantuntevaa terveyskauppaa sekä kuluttajien mahdollisuuksia saada luotettavaa terveystuoteneuvontaa.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.

Yrttiteelle jopa 40 % hinnankorotus – virvoitusjuomaveron uusi laskentaperuste aiheuttaa hintashokin2.4.2026 17:17:10 EEST | Tiedote

Suomeen 1.4.2026 voimaan tullut virvoitusjuomaveron muutos on johtanut yllättävään tilanteeseen, jossa perinteiset yrttiteevalmisteet ovat nykyisen tulkinnan mukaan joutuneet kovan veronkorotuksen piiriin. Yritysten mukaan hinnankorotukset ovat olleet jopa yli 40 prosenttia, vaikka hallituksen esityksessä vaikutukseksi arvioitiin keskimäärin noin 4 prosenttia.

