Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Ruohonjuuri palkittiin Vuoden erikoiskauppiaana – tunnustus asiantuntevalle terveyskaupalle
7.5.2026 09:59:21 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
Erikoiskaupan liitto ETU ry myönsi Ruohonjuurelle Vuoden erikoiskauppias -palkinnon ensimmäisessä Erikoiskaupan parhaat -kilpailussaan. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pitää palkintoa merkittävänä tunnustuksena asiantuntevalle ja pitkäjänteiselle terveyskauppatyölle.
Erikoiskaupan liitto ETU ry jakoi 6. toukokuuta 2026 ensimmäistä kertaa erikoiskaupan tunnustuspalkinnot Kaupan tila 2026 -seminaarissa. Ruohonjuuri valittiin Vuoden erikoiskauppiaan voittajaksi kolmen kategorian kilpailussa, johon ehdokkaat asetettiin yleisöäänestyksellä. Lopullisen valinnan teki alan asiantuntijatuomaristo. Kilpailussa palkittiin lisäksi Puuilo vuoden vaikuttavimpana erikoiskaupan toimijana ja Motonet vuoden kansainvälistyjänä.
Palkinto myönnettiin tunnustuksena siitä, että Ruohonjuuri on osoittanut erikoiskaupan ydinvahvuuksia: syvää asiantuntemusta, omaa identiteettiä ja sitkeyttä markkinassa, jossa kansainväliset toimijat ja päivittäistavaraketjut ovat kasvattaneet kilpailupainetta. Yritys on tehnyt viime vuosina määrätietoista työtä toimintansa uudistamiseksi haastavassa markkinatilanteessa.
”Tämä tunnustus kuuluu ennen kaikkea tiimillemme, joka on päivittäin läsnä asiakkaillemme koko sydämellään. Olemme uudistuneet rohkeasti viime vuosina, mutta se, miksi asiakas tulee luoksemme, on pysynyt samana: luottamus, asiantuntemus ja kokemus siitä, että häntä kuunnellaan”, Paltola toteaa.
Terveystuotekauppa on erikoiskaupan kenttää, jossa asiantuntemus ja arvopohjainen toiminta ovat keskeisiä kilpailutekijöitä. Kuluttajien kasvava kiinnostus hyvinvointiin, ravitsemukseen ja vastuulliseen kuluttamiseen on lisännyt terveyskauppojen merkitystä arjessa. Samalla alan toimijat kohtaavat jatkuvaa painetta laajentuvasta verkkokaupasta ja päivittäistavarakaupan valikoimien kasvusta.
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toimitusjohtaja Mika Rönkkö pitää palkintoa merkittävänä tunnustuksena koko terveystuotealalle.
”Onnittelemme lämpimästi Ruohonjuurta tästä ansaitusta tunnustuksesta. Ruohonjuuren palkitseminen on samalla tunnustus asiantuntevalle terveyskaupalle ja sen merkitykselle suomalaisille kuluttajille. Terveyskauppa on rakennettu luottamukselle, osaamiselle ja pitkäjänteiselle asiakastyölle. Se ei synny oikoteitä pitkin. Kun asiakas astuu terveyskauppaan, hän hakee muutakin kuin tuotteen. Hän haluaa tulla kuulluksi ja saada asiantuntevaa apua. Juuri tätä Ruohonjuuri on vuosikymmenten ajan tarjonnut, ja juuri siksi tämä palkinto on niin tärkeä koko alallemme”, Rönkkö sanoo.
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry edustaa suomalaista terveystuotealaa ja edistää alan toimintaedellytyksiä, asiantuntevaa terveyskauppaa sekä kuluttajien mahdollisuuksia saada luotettavaa terveystuoteneuvontaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi PaltolaToimitusjohtajaRuohonjuuri OyPuh:+358 40 7688 704paivi.paltola@ruohonjuuri.fiwww.ruohonjuuri.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Raw Organic avasi uuden terveyskaupan Jumboon Vantaalle – moderni hyvinvointikonsepti laajeni pääkaupunkiseudulle4.5.2026 10:30:46 EEST | Tiedote
Turusta lähtöisin oleva Raw Organic on avannut uuden myymälän Kauppakeskus Jumboon. Uusi terveyskauppa tuo pääkaupunkiseudulle modernin hyvinvointikonseptin, jossa yhdistyvät vitamiinit, ravintolisät, superfoodit, luonnonkosmetiikka ja elämyksellinen asiakaskokemus.
Yrttiteet virvoitusjuomina? Luonnontuoteala pyytää verotulkintaan selkeyttä29.4.2026 11:29:04 EEST | Tiedote
Kolme luonnontuote- ja terveystuotealaa edustavaa valtakunnallista järjestöä on jättänyt yhteisen lausunnon Verohallinnon uudesta virvoitusjuomavero-ohjeluonnoksesta. Järjestöt katsovat, että perinteiset yrttiteevalmisteet rinnastuvat käyttötarkoitukseltaan ja kulutustavaltaan selvästi lähemmäs teetä ja kahvia kuin virvoitusjuomia.
Joka viides aikuinen kärsii kroonisesta kivusta – itsehoitoratkaisut vastaavat kasvavaan tarpeeseen28.4.2026 17:20:17 EEST | Tiedote
Krooninen kipu koskettaa merkittävää osaa väestöstä, ja kiinnostus lääkkeettömään omahoitoon on selvässä kasvussa. Terveyskaupan arjessa muutos näkyy konkreettisesti: kuluttajat etsivät yksinkertaisia, helposti käytettäviä ratkaisuja osaksi päivittäistä hyvinvointiaan.
Niko Korhonen Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton puheenjohtajaksi13.4.2026 12:11:12 EEST | Tiedote
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton vuosikokous pidettiin Espoossa 11.4.2026. Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Niko Korhonen.
Yrttiteelle jopa 40 % hinnankorotus – virvoitusjuomaveron uusi laskentaperuste aiheuttaa hintashokin2.4.2026 17:17:10 EEST | Tiedote
Suomeen 1.4.2026 voimaan tullut virvoitusjuomaveron muutos on johtanut yllättävään tilanteeseen, jossa perinteiset yrttiteevalmisteet ovat nykyisen tulkinnan mukaan joutuneet kovan veronkorotuksen piiriin. Yritysten mukaan hinnankorotukset ovat olleet jopa yli 40 prosenttia, vaikka hallituksen esityksessä vaikutukseksi arvioitiin keskimäärin noin 4 prosenttia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme