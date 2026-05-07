KHO:n muu päätös, joka koskee erityisalojen hankintaa (Turun ratapihan kehittämisen ja Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen rakentamisen rakennusurakka)

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee julkista hankintaa 6.5.2026 09:07:53 EEST | Päätös

Hankintayksikkö oli pyytänyt tarjouksia dynaamisen hankintajärjestelmän luokan 1 sisäisessä kilpailutuksessa kyseiseen luokkaan hyväksytyiltä ehdokkailta. A Oy, joka ei ollut luokkaan 1 hyväksytty ehdokas ja joka ei ollut jättänyt tarjousta hankintamenettelyssä, oli markkinaoikeudelle tekemässään valituksessa vaatinut hankintapäätöksen kumoamista ja hankintayksikön velvoittamista korjaamaan virheellisen menettelynsä. Yhtiön mukaan hankintayksikkö oli menetellyt syrjivästi ja hankintasäännösten vastaisesti kilpailuttaessaan hankinnan dynaamisen hankintajärjestelmän luokassa 1 eikä luokassa 2, johon luokkaan yhtiö oli hyväksytty ehdokkaaksi.