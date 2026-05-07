KHO:n muu päätös, joka koskee erityisalojen hankintaa (Turun ratapihan kehittämisen ja Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen rakentamisen rakennusurakka)
7.5.2026 09:47:06 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Korkein hallinto-oikeus myönsi erityisalojen hankintaa koskevassa asiassa Väylävirastolle valitusluvan ja tutki asian.
Markkinaoikeuden päätös kumottiin hyvitysmaksun osalta ja päätöstä muutettiin Maarakennus M. Mäkinen Oy:lle, Oteran Oy:lle ja Prorata Oy:lle maksettavaksi määrättyjen oikeudenkäyntikulujen osalta. Väylävirasto vapautettiin velvollisuudesta maksaa hyvitysmaksu Maarakennus M. Mäkinen Oy:lle, Oteran Oy:lle ja Prorata Oy:lle. Korkein hallinto-oikeus alensi Väyläviraston Maarakennus M. Mäkinen Oy:lle, Oteran Oy:lle ja Prorata Oy:lle oikeudenkäyntikuluista maksettavaksi määrätyn korvauksen kohtuulliseksi harkittuun 3 000 euroon markkinaoikeuden määräämine viivästyskorkoineen.
Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muutettu siltä osin kuin markkinaoikeus on hylännyt Väyläviraston vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.
Väyläviraston, Maarakennus M. Mäkinen Oy:n, Oteran Oy:n ja Prorata Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista korkeimmassa hallinto-oikeudessa koskevat vaatimukset hylättiin.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
