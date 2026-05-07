Hoivan on alettava ajoissa – Vihreät esittää pakettia ikääntyneiden arjen turvaamiseksi

Ikääntyneiden määrä kasvaa nopeasti Suomessa, mutta samaan aikaan hoivapalvelujen kattavuus on laskenut. Yhä harvempi yli 75-vuotias saa hoivapalveluja verrattuna aiempiin vuosiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että moni pääsee hoivaan vasta hyvin huonokuntoisena.

– Suomessa hoiva alkaa liian usein vasta silloin, kun tilanne on jo kriisiytynyt. Ikäihmiset joutuvat pärjäämään kotona liian pitkään, vaikka arki ei enää ole turvallista, vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu sanoo.

Monilla hyvinvointialueilla palvelurakennetta on viime vuosina kevennetty. Ympärivuorokautisen hoivan rinnalle on kehitetty kevyempiä palveluja, kuten yhteisöllistä asumista ja kotona asumista tukevia ratkaisuja. Vihreiden mukaan nämä ovat tärkeitä palveluja, mutta niiden rinnalle tarvitaan riittävästi ympärivuorokautista hoivaa ja toimiva väliportaikko kotihoidon ja hoivakodin väliin.

– Kotona asuminen on hyvä ratkaisu silloin, kun se on turvallista. Mutta kun ihminen ei enää pärjää ilman jatkuvaa apua, hänen pitää päästä hoivaan ajoissa.

Vihreät esittää turvallinen vanhuus -pakettia, johon sisältyvät:

Hoitoisuuteen perustuva palveluvelvoite: Ikääntyneen saaman hoivan pitää perustua hänen todelliseen avun tarpeeseensa

Muistisairaiden turvallisuusvastuun vahvistaminen: Kuka huolehtii muistisairaan turvallisuudesta ja mitä tehdään, jos jotain tapahtuu

Perhehoidon ja omasairaanhoitajan mallin rakentaminen kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan väliin

Palvelukokonaisuuden maksukatto kotihoitoon ja asumispalveluihin: Palvelujen, lääkkeiden ja matkojen maksukattojen yhdistäminen ja seurannan automatisointi

Riittävä ympärivuorokautisen hoivan kapasiteetti

Hoivayksiköihin riittävä henkilöstö vastaamaan asukkaiden todellista hoidon tarvetta

Mentorimalli kansainvälisten hoitajien perehdytyksen ja kielen oppimisen tueksi työpaikoille

Ikääntyneille oikeus ulkoiluun osana hyvää hoivaa

Hyvinvointialueilla on jo saatu perhehoidosta hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Keski-Suomen hyvinvointialueella perhehoidon lisääminen on ollut kustannustehokasta: perhehoidon hoitopäivä on ollut keskimäärin yli 35 euroa edullisempi kuin yhteisöllisessä asumisessa, ja jo alle sadan asiakkaan palvelussa tämä on merkinnyt lähes 800 000 euron vuosittaista säästöä.

– Turvallinen ikääntyminen on hyvinvointivaltion tärkeimpiä mittareita. Jokaisella on oikeus turvalliseen ja ihmisarvoiseen arkeen myös silloin, kun ei enää pärjää yksin, Hopsu vaatii.

