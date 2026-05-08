Suomen urbaaneimmat lehmät pääsivät laitumelle – lataa kuvat ja videot median käyttöön!

Kesän aikana tutkimustilan lehmät käyvät mutustelemassa ruohoa joka aamupäivä.

– Ilahduttaa, että ihmiset löytävät tänne vuodesta toiseen. Kampukselle kannattaa tulla pistäytymään toisenakin kertana lehmiä katsomaan. Suosittelen lämpimästi myös tiedepolkujamme, joihin voi tutustua milloin vain ja joilla kertyy ohimennen mukava määrä askeleita, kertoo dekaani Mari Sandell Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Valion, Helsingin yliopiston ja maatalousylioppilaiden tapahtuma tarjosi monipuolista ohjelmaa erityisesti lapsiperheille. Tapahtumassa esiteltiin tutkimustilan toimintaa, ja lisäksi yliopiston lehmädosentit vastailivat lasten ja muidenkin lehmistä kiinnostuneiden kysymyksiin.

Laitumellelasku on vuodesta toiseen yksi kaupungin suosituimmista yleisötapahtumista. Parhaimmillaan paikan päälle on saapunut noin 8 000 katsojaa.

Maatila keskellä Helsinkiä

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluva tutkimustila sijaitsee yliopiston Viikin kampuksella, Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä. Tutkimustilaan kuuluu 155 hehtaaria viljelymaata, navetta ja noin 65 lypsylehmää.

Tilalla opetetaan ja tutkitaan lypsylehmien ruokintaa ja hyvinvointia, kasvinviljelyä sekä viljelymaata ja teknologiaa. Tutkimus auttaa löytämään ratkaisuja siihen, miten maatalous voisi ruokkia maailman kasvavan väestön ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti mahdollisimman kestävällä tavalla.

Lehmät tuottavat vuosittain noin 600 000 litraa maitoa, joka myydään Valion meijeriin. Kesäaikaan Viikin tutkimustilan lehmät pääsevät nauttimaan laiduntamisesta päivittäin.

Viikin tiede- ja luontopolut

Viikin kampusalue tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden sukeltaa kaupunkiluonnon ja tutkimuksen maailmaan omatoimisesti. Kolme erilaista polkua – Kampusluontopolku, Tutkimustilan tiedepolku ja Arboretum‑kierros – muodostavat yhdessä noin kolmen kilometrin mittaisen kokonaisuuden, jonka voi kulkea yhtenä seikkailuna tai pieninä palasina.

Haastateltavia median käyttöön

Kliininen opettaja Sanni Kallio: Lehmien hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja sairaudet

Professori Aila Vanhatalo ja yliopistonlehtori Anni Halmemies-Beauchet-Filleau: Voiko laiduntaminen edistää sekä lehmien hyvinvointia että luonnon monimuotoisuutta maatilalla?

Professori Peter Krawczel: Lypsylehmien hyvinvointi erityisesti laiduntamisen ja lehmien laitumella kokeman liiallisen kuumuuden näkökulmasta (Haastattelut englanniksi.)

Lisäksi Helsingin yliopiston mediapalvelun kautta on saatavilla muita haastateltavia, kuten maatalouden ja ruoantuotannon tutkijoita.