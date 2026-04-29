KOKIMOn Tablescape avaa HAMin Uuden taiteen tilan

KOKIMO-taiteilijaryhmän Tablescape on kaikilla aisteilla koettava ja esityksellinen kokonaistaideteos, jossa kuunnellaan, katsotaan ja tunnetaan. Parikymmentä kokijaa kerrallaan istuutuu yhteisen illallispöydän ääreen nauttimaan maan ja mielen antimia. Teos sytyttää äänen, liikkuvan kuvan ja värähtelyn avulla illallisvieraiden mielen näyttämön.

Teos käsittelee ihmisen erottamatonta kuulumista luontoon, ympäristöön ja erilaisiin ekosysteemeihin. Esityksessä kuuluva sukupolvien välinen keskustelu herättelee kokijoiden muistoja ja vie aikamatkalle vuosikymmenten päähän. Mielikuvissa matkataan virtaavan veden mukana lähelle ja kauas.

”Teoksellamme haluamme olla mukana ajankohtaisessa kestävyyskeskustelussa. Suuntaamme yleisön huomion mielen näyttämöiden lisäksi kohti ympäristöä. Planetaarisen sivistyksen ajatus ulottuu myös taiteeseen ja taiteen tekijöihin. Ihminen on osa luontoa, ja tehtävämme on pitää siitä huolta ja ottaa vastuu toimintamme vaikutuksista. Teoksessamme yritämme tavoittaa ylisukupolvisuutta sekä ylittää elollisen ja elottoman maailman ja materian rajoja”, KOKIMO kuvailee.

Teokseen voi kerrallaan osallistua 20 kokijaa. Esitykset alkavat tasatunnein ja niiden kesto on noin 20 minuuttia. Teoksen puhuttu kieli on suomi, mutta teosta voi seurata myös ruotsiksi ja englanniksi käännettyjen tekstien avulla. Teoksen puhutuissa teksteissä on otteita Jenni Räinän kirjasta Veden ajat – Matka läpi muuttuneen maiseman (LIKE, 2025).

KOKIMO on vuonna 2010 perustettu taiteilijaryhmä, jonka jäsenet työskentelevät esittävien taiteiden ja nykytaiteen parissa. KOKIMOssa näyttämön ja katsomon käsite on liikkeessä – näyttämö voi syntyä minne vain ja katsomo on aina myös moniaistinen kokemisen paikka – kokimo. KOKIMOn Tabescape-työryhmään kuuluvat Raisa Kilpeläinen, Pauli Kotilainen, Viljami Lehtonen, Veera-Maija Murtola ja Anna Pöllänen.

Uuden taiteen tila: uudenlaisia näyttelykonsepteja ja yhteistyötä taiteilijoiden kanssa

HAMin Uuden taiteen tila tuo esiin monimuotoista ja innovatiivista kuvataidetta sekä kehittää uusia näyttelykonsepteja yhteistyössä taiteilijoiden kanssa. Tilaan valitaan vuosittain kolme taiteilijaa avoimen haun kautta. Haussa painotetaan vuosittain vaihtuvia teemoja, ennennäkemättömiä näyttelysisältöjä sekä näyttelyjen ja HAMin yleisöjen välille syntyvää suhdetta.

Uuden taiteen tilan ensimmäinen avoin haku järjestettiin keväällä 2025 ja ensimmäiselle kaudelle valittiin kolme näyttelyprojektia. Tilan avaa KOKIMOn Tablescape, seuraavaksi nähdään Antti Tolvin Sävellys uruille ja tauolle ja sarjan viimeisimpänä kohdataan MSL (Antti Jussila ja Jade Kallio).

”Uuden taiteen tila on paikka kokeiluille, keskeneräisyydelle ja uusille ajattelun tavoille. Haluamme tarjota taiteilijoille tilaa tehdä juuri sellaista taidetta, joka ei välttämättä mahdu perinteisiin näyttelymalleihin ja kutsua yleisön mukaan tähän tutkimusmatkaan”, kertoo yksi Uuden taiteen tilan kuraattoreista, Tablescapen kanssa tiiviisti työskennellyt Sanna Juntunen.

Uuden taiteen tilan toisen näyttelykierroksen hakuaika oli keväällä 2026 ja valitut taiteilijat tai taiteilijaryhmät julkistetaan myöhemmin vuoden 2026 aikana.

KOKIMO: Tablescape – 29.5.–23.8.2026 – HAM Helsingin taidemuseo