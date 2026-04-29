KOKIMOn Tablescape avaa HAMin Uuden taiteen tilan
28.5.2026 12:00:00 EEST | HAM Helsingin taidemuseo | Tiedote
Uuden taiteen tila on HAM Helsingin taidemuseon uusi, monimuotoisen, innovatiivisen kuvataiteen esiintuoja ja uudenlaisten näyttelykonseptien näyttämö. Tilan avaa taiteilijaryhmä KOKIMOn pitkässä illallispöydässä tapahtuva Tablescape. Teokseen voi tutustua HAMissa tasatunnein 29.5.–23.8.2026.
KOKIMO-taiteilijaryhmän Tablescape on kaikilla aisteilla koettava ja esityksellinen kokonaistaideteos, jossa kuunnellaan, katsotaan ja tunnetaan. Parikymmentä kokijaa kerrallaan istuutuu yhteisen illallispöydän ääreen nauttimaan maan ja mielen antimia. Teos sytyttää äänen, liikkuvan kuvan ja värähtelyn avulla illallisvieraiden mielen näyttämön.
Teos käsittelee ihmisen erottamatonta kuulumista luontoon, ympäristöön ja erilaisiin ekosysteemeihin. Esityksessä kuuluva sukupolvien välinen keskustelu herättelee kokijoiden muistoja ja vie aikamatkalle vuosikymmenten päähän. Mielikuvissa matkataan virtaavan veden mukana lähelle ja kauas.
”Teoksellamme haluamme olla mukana ajankohtaisessa kestävyyskeskustelussa. Suuntaamme yleisön huomion mielen näyttämöiden lisäksi kohti ympäristöä. Planetaarisen sivistyksen ajatus ulottuu myös taiteeseen ja taiteen tekijöihin. Ihminen on osa luontoa, ja tehtävämme on pitää siitä huolta ja ottaa vastuu toimintamme vaikutuksista. Teoksessamme yritämme tavoittaa ylisukupolvisuutta sekä ylittää elollisen ja elottoman maailman ja materian rajoja”, KOKIMO kuvailee.
Teokseen voi kerrallaan osallistua 20 kokijaa. Esitykset alkavat tasatunnein ja niiden kesto on noin 20 minuuttia. Teoksen puhuttu kieli on suomi, mutta teosta voi seurata myös ruotsiksi ja englanniksi käännettyjen tekstien avulla. Teoksen puhutuissa teksteissä on otteita Jenni Räinän kirjasta Veden ajat – Matka läpi muuttuneen maiseman (LIKE, 2025).
KOKIMO on vuonna 2010 perustettu taiteilijaryhmä, jonka jäsenet työskentelevät esittävien taiteiden ja nykytaiteen parissa. KOKIMOssa näyttämön ja katsomon käsite on liikkeessä – näyttämö voi syntyä minne vain ja katsomo on aina myös moniaistinen kokemisen paikka – kokimo. KOKIMOn Tabescape-työryhmään kuuluvat Raisa Kilpeläinen, Pauli Kotilainen, Viljami Lehtonen, Veera-Maija Murtola ja Anna Pöllänen.
Uuden taiteen tila: uudenlaisia näyttelykonsepteja ja yhteistyötä taiteilijoiden kanssa
HAMin Uuden taiteen tila tuo esiin monimuotoista ja innovatiivista kuvataidetta sekä kehittää uusia näyttelykonsepteja yhteistyössä taiteilijoiden kanssa. Tilaan valitaan vuosittain kolme taiteilijaa avoimen haun kautta. Haussa painotetaan vuosittain vaihtuvia teemoja, ennennäkemättömiä näyttelysisältöjä sekä näyttelyjen ja HAMin yleisöjen välille syntyvää suhdetta.
Uuden taiteen tilan ensimmäinen avoin haku järjestettiin keväällä 2025 ja ensimmäiselle kaudelle valittiin kolme näyttelyprojektia. Tilan avaa KOKIMOn Tablescape, seuraavaksi nähdään Antti Tolvin Sävellys uruille ja tauolle ja sarjan viimeisimpänä kohdataan MSL (Antti Jussila ja Jade Kallio).
”Uuden taiteen tila on paikka kokeiluille, keskeneräisyydelle ja uusille ajattelun tavoille. Haluamme tarjota taiteilijoille tilaa tehdä juuri sellaista taidetta, joka ei välttämättä mahdu perinteisiin näyttelymalleihin ja kutsua yleisön mukaan tähän tutkimusmatkaan”, kertoo yksi Uuden taiteen tilan kuraattoreista, Tablescapen kanssa tiiviisti työskennellyt Sanna Juntunen.
Uuden taiteen tilan toisen näyttelykierroksen hakuaika oli keväällä 2026 ja valitut taiteilijat tai taiteilijaryhmät julkistetaan myöhemmin vuoden 2026 aikana.
KOKIMO: Tablescape – 29.5.–23.8.2026 – HAM Helsingin taidemuseo
Maarit KivistöMarkkinointiviestintäpäällikköPuh:+358 40 485 5687maarit.kivisto@hamhelsinki.fi
HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omaa taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. HAM on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva säätiö.
Ikoniska Magdalena Abakanowicz fyller HAM med en skog av textilier29.4.2026 08:30:00 EEST | Pressmeddelande
HAM Helsingfors konstmuseum öppnar den polska konstnären Magdalena Abakanowiczs (1930–2017) första separatutställning i Finland. Abakanowicz var en av de centrala förnyarna inom textilbaserad skulptur och installationskonst. Tennispalatsets stora välvda salar fylls med hennes ikoniska Abakan-skulpturer och storskaliga skulpturserier i jute. Utställningen Gränsöverskridare visas 6.5–30.8.2026.
Ikoninen Magdalena Abakanowicz tuo HAMiin tekstiilien metsän29.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
HAM Helsingin taidemuseo avaa puolalaisen Magdalena Abakanowiczin (1930–2017) ensimmäisen yksityisnäyttelyn Suomessa. Abakanowicz oli yksi tekstiilipohjaisen kuvanveiston ja installaatiotaiteen keskeisistä uudistajista. Tennispalatsin kaarihallit täyttyvät hänen ikonisista Abakan-veistoksistaan ja suurikokoisista juuttiveistossarjoistaan. Rajojen ylittäjä -näyttely on avoinna 6.5.–30.8.2026.
The iconic Magdalena Abakanowicz turns HAM into a forest of textiles29.4.2026 08:30:00 EEST | Press release
HAM Helsinki Art Museum presents the first solo exhibition of the Polish artist Magdalena Abakanowicz (1930–2017) in Finland. Abakanowicz was one of the leading innovators in textile-based sculpture and installation art. The arched halls of Tennis Palace are a fabulous setting for her iconic Abakan sculptures and large-scale burlap sculptures. The exhibition Crossing Boundaries will be open from 6 May to 30 August 2026.
