U19-naisille makoisa MM-alkusarjavoitto Ruotsista
7.5.2026 19:07:43 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomen U19-naiset voittivat toisenkin ottelunsa MM-turnauksessa, kun tänään kaatui mahtimaa Ruotsi maalein 9-5. Perjantaina Suomi kohtaa alkulohkon päätösottelussaan klo 11 Puolan.
Suomi hallitsi ottelun alkua täydellisesti ja se näkyi myös tulostaululla. Maalin edestä löytynyt Zara Gauffin-Kauste nosti avausmaalin, Elsa Holopainen lapioi Vilja Kuutniemen laukauksen paluupallosta eron kahteen ja Siiri Kainulaisen kaukolaukaus etukulmaan naulasi taukolukemiksi 3-0.
Ruotsi tuli toiseen erään selvästi heränneenä, mutta merkkaamatta jäänyt Janella Järvinen laukoi tilanteeksi jo 4-0 ennen kuin sinikeltaiset kavensivat kahdesti. Niskan päälle Ruotsi ei kuitenkaan päässyt, sillä Suomi viimeisteli harventuneista paikoistaan edelleen tehokkaasti. Leea Kaisti päätti nousunsa maaliin vain puoli minuuttia Ruotsin toisen kavennuksen jälkeen, Natalie Sandström kiskaisi ylivoimalla kaukaa Suomelle kuudennen maalin ja Vilja Kuutniemi napautti jo 7-2 puolustajien kaatamalta Elsa Holopaiselta karanneesta pallosta.
Ruotsi kavensi kolmannessa erässä ylivoimalla ja otti jo erän puolivälissä maalivahdin pois, mikä tuotti perään Alva Petterssonin ja Elin Wadellin maalit. Suomen otteisiin hiipi jännitys eron puristuttua enää kahteen maaliin, mutta paniikiksi asti ei otteen katoaminen ehtinyt. Sen sijaan Janella Järvinen ja Elsa Holopainen sinetöivät Suomen voiton naulaamalla kumpikin pallon Järvinen käytännössä tyhjään ja Holopainen tyhjään verkkoon.
Salibandya, Lignano Sabbiadoro, Italia
U19-naisten MM-turnaus, alkusarjaa
Ruotsi–Suomi 5-9 (0-3, 2-4, 3-2)
- erä: 7.40 Zara Gauffin-Kauste (Vilja Kuutniemi) 0-1, 12.02 Elsa Holopainen (Kuutniemi) 0-2, 18.46 Siiri Kainulainen (Veera Kurikkala) 0-3.
- erä: 23.03 Janella Järvinen (Natalie Sandström) 0-4, 25.57 Isabella Holdt (Elin Wadell) 1-4, 28.25 Emellie Gharaei (Holdt) 2-4, 29.07 Leea Kaisti (Kurikkala) 2-5, 36.49 Sandström (Neea Rinne) 2-6 yv, 38.00 Kuutniemi (Holopainen) 2-7.
- erä: 48.58 Moa Pettersson (Wadell) 3-7 yv, 51.11 Alva Pettersson (Wadell) 4-7 im, 54.40 Wadell (Dessie Karlsson Johansson) 5-7 im, 55.58 Järvinen 5-8 tm, 56.34 Holopainen 5-9 tm.
Torjunnat:
Johanna Djarf Ruotsi 6+2+2=10,
Vilhelmiina Niemelä Suomi 5+11+13=29.
Jäähyt: Ruotsi 2x2 min, Suomi 2 min.
Erotuomarit: Christian Friemel ja Erik Hasselberg, Sveitsi.
Yleisöä: 467.
Suomen parhaana palkittiin Natalie Sandström.
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
