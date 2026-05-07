Punainen Risti laajentaa kenttäsairaalaansa Gazassa – tavoitteena on jatkaa sairaalan toimintaa kahdella vuodella

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) ja 16 Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallista yhdistystä kasvattavat Gazassa sijaitsevan kenttäsairaalan kapasiteettia. Kenttäsairaalatoimintaa on päätetty jatkaa kahdella vuodella.

Yksikään sairaala ei enää pysty toimimaan Gazassa kuten ennen, ja terveydenhuollossa on pulaa esimerkiksi lääkkeistä, peruslääkintätarvikkeista, puhtaasta vedestä ja sähköstä. Punaisen Ristin kenttäsairaala on yksi harvoista toimintakykyisistä terveydenhuollon yksiköistä eteläisessä Gazassa.

– Kenttäsairaalan osia ja laitteita on korvattava uusilla, sillä monet niistä ovat kuluneita, vaurioituneita tai käyttöikänsä päässä. Sairaalan korjaukset ja kehittäminen ovat välttämättömiä, jotta voimme osaltamme vastata Gazan valtaviin terveydenhuollon tarpeisiin ja turvata potilaiden hoidon jatkossakin, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Kenttäsairaala suunniteltiin alun perin väliaikaiseksi ratkaisuksi paikkaamaan täysin riittämätöntä terveydenhuoltoa Gazassa konfliktin keskellä. Esimerkiksi sairaalan teltat on suunniteltu kestämään puolesta vuodesta vuoteen. Tämä aikaraja on nyt ylitetty selvästi, sillä kenttäsairaala avasi ovensa noin kaksi vuotta sitten, toukokuussa 2024.

Avaamisen jälkeen kenttäsairaalassa on tehty yli 11 300 leikkausta, toteutettu yli 250 000 vastaanottokäyntiä, avustettu yli 1 200 synnytyksessä, järjestetty yli 19 200 fysioterapiakäyntiä sekä annettu noin 1 500 verensiirtoa.

Kenttäsairaalan vuodepaikkoja lisätään aiemmasta 60 paikasta 72 paikkaan. Kunnostukset vahvistavat sairaalan leikkaussalitoimintaa, päivystystä ja poliklinikkapalveluja. Sairaalan äitiys- ja lastenosasto uudistetaan. Kunnostusten ansiosta osastojen ruuhkia pystytään purkamaan, minkä lisäksi parannetaan potilaiden mahdollisuuksia saada hoitoa leikkausten jälkeen.

– Uudella, tilavammalla äitiys- ja synnytysosastolla voimme hoitaa entistä paremmin raskaana olevia naisia, synnytyksiä ja tietenkin vauvoja, kertoo Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Minna Vanhamäki. Hän on työskennellyt useaan otteeseen kätilönä Punaisen Ristin kenttäsairaalassa Gazassa.

Kenttäsairaalaa korjataan haastavissa oloissa

Välineistön ja materiaalien toimituksia ovat edeltäneet pitkät keskustelut ja neuvottelut. Monien terveydenhuollolle välttämättömien tarvikkeiden tuontia Gazaan rajoitetaan yhä.

– Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden pääsy Punaisen Ristin kenttäsairaalaan on myönteinen askel Gazan terveydenhuollolle. Se on juuri sitä, mitä Gazassa kriittisesti tarvitaan, eli lisää apua ihmisille, jotka tarvitsevat kiireellistä ja laadukasta hoitoa. Tämä on kuitenkin vasta hyvin pieni osa siitä avusta, jota tarvitaan ihmisten perustarpeisiin vastaamiseksi. Humanitaarista apua on päästettävä Gazaan nopeasti ja esteettä, Saarikoski painottaa.

Gazassa tarvitaan terveydenhuollon lisäksi myös esimerkiksi puhdasta vettä sekä viemäröintiä ja käymälöitä hygieniaolojen parantamiseksi.

Suomen Punainen Risti on ollut mukana kenttäsairaalaoperaatiossa alusta asti. Se on toimittanut Punaisen Ristin kenttäsairaalaan Gazaan sairaalavälineistöä ja henkilökuntaa sekä rahoittanut sairaalan ylläpitoa.

Avustustoimintaa rahoitetaan Suomen ulkoministeriön humanitaarisen avun varoista ja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta.

Katastrofirahaston varoja ei ole etukäteen sidottu tiettyyn kohteeseen, joten niitä voidaan ohjata kriisialueille lyhyelläkin varoitusajalla. Juuri nyt apua tarvitaan erityisesti Lähi-idässä ja Sudanissa. Katastrofirahaston lahjoitusvaroilla autetaan myös Suomessa.

