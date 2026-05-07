Vihreiden Pitko: Hallitus vesitti vaelluskalojen paluun
8.5.2026 11:34:44 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Hallitus on antanut esityksensä veslain muuttamiseksi. Muutoksen perusajatuksena on ollut kalatalousvelvoitteiden säätäminen lukuisille vesivoimalaitoksille, joilla niitä aiemmin ei ole ollut.
Vihreiden varapauheenjohtaja, kansanedustaja Jenni Pitko kritisoi hallitusta kovin sanoin esityksen vesittämisestä.
– Vesivoima on ajanut maamme vaelluskalakannat todella pahaan ahdinkoon. Ja nykyisellään lukuisilla vesivoimaloilla ei ole ollut velvoitetta parantaa vaelluskalojen tilannetta, ympäristöongelmaa, jonka vesivoima on aiheuttanut ja siitä taloudellisesti vuosikymmeniä hyötynyt, Pitko toteaa.
– Tämä lakimuutoksen tavoitteena piti nimenomaan olla se, että näille niin sanotuille nollavelvoitteisille vesivoimaloille saataisiin velvoitteet, jotka mahdollistaisivat vaelluskalojen tilan parantamisen, Pitko painottaa.
Pitkon mukaan annettu esitys on merkittävää takapakkia verrattuna aiempaan luonnokseen esityksestä sekä sille alunperin asetettuihin tavoitteisiin.
– Aiemmin luonnovaiheessa esitys oli vielä kelvollinen, sillä olisi ollut positiivisia vaikutuksia kalakantoihin. Lausuntokierroksen jälkeen vesivoimayhtiöit saivat kuitenkin tahtonsa läpi ja uusi esitys pikemminkin sementoi nykytilan, sillä todelliset välineet puuttuvat. Miksi hallitus edes uudistaa lain, jos sillä ei haluta olevan mitään todellisia vaikutuksia, Pitko kysyy.
Pitko huomauttaa, että nykyisessä esityksessä todella suuri määrä pieniä vesivoimalaitoksia jää velvoitteiden ulkopuolelle.
– Petteri Orpo on vapaa-ajallaan aktiivinen kalastaja, mutta kun tätä tilannetta katsoo, niin herää kysymys, miksi hänelle vesivoimalobbaus painaa jälleen vaakakupissa enemmän kuin vaelluskalat ja luonto, Pitko ihmettelee.
Yhteyshenkilöt
Jenni PitkoVihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3168jenni.pitko@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
