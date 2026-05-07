Lohjan kaupunki

Eeva Joenpellon kirja Elämän rouva, rouva Glad luetaan maratonina toukokuussa

8.5.2026 15:36:38 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Lohjan kaupunki ja Vaahterateatteri järjestävät yhteistyössä Eeva Joenpelto -lukumaratonin Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa pe 22.5. klo 14-22 ja la 23.5. klo 10-18.30. Tilaisuus on pääsymaksuton. Järnefeltinsaliin mahtuu noin 40 kuulijaa ja lisäksi tilaisuus striimataan Lohjan kaupunginkirjaston YouTube-kanavalle.

Lukumaratonissa luetaan Eeva Joenpellon romaani Elämän rouva, rouva Glad, johon pohjautuvan näytelmän Vaahterateatteri esittää kesällä 2026 Sampomäen kesäteatterissa. Lukijoina maratonissa ovat muun muassa presidentti Tarja Halonen, oopperalaulaja Jyrki Anttila, harmonikan soittaja Netta Skog, kirjailija Anna-Mari Kaskinen, toimittaja Tarja Omenainen ja muita Lohjalla vaikuttavia merkkihenkilöitä sekä Vaahterateatterin näyttelijöitä.

Lukumaraton-tempaus järjestetään Eeva Joenpellon kirjallisen perinnön vaalimiseksi ja Eeva Joenpelto -palkinnon tunnettuuden lisäämiseksi. Eeva Joenpelto -palkinto jaetaan Lohjan kirjallisuusseminaarin yhteydessä la 6.6.2026.

Mikä on Eeva Joenpelto -palkinto?

Eeva Joenpelto -palkinto on Lohjan kaupungin jakama valtakunnallinen tunnustus, joka jaetaan joka toinen vuosi vuodesta 2024 alkaen yhdelle kotimaisella kielellä kirjoitetulle teokselle. Palkinnon arvo on 10 000 euroa. Palkinnon tarkoituksena on kunnioittaa lohjalaisen Eeva Joenpellon (1921–2004) kirjallista perintöä. Lohjan kaupungin lisäksi Eeva Joenpelto -seura ja WSOY:n kirjallisuussäätiö ovat mukana toteuttamassa Eeva Joenpelto -palkinnon valmistelua ja toteutusta.

Tunnetko Vaahterateatterin?

Vaahterateatteri on Lohjan seudulla toimiva harrastajateatteriyhdistys, jonka kotipaikka on Sammatti. Sen toiminta pohjautuu seudulliseen kulttuuriperintöön. Teatteri on toiminut vuodesta 2006. Se sai alkunsa innokkaiden näytelmäkerholaisten kokoontumisista.

