Digitaidot ja logistiikka tuovat uuden työllisyyspolun maaseudun nuorille

Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan alueen yritysten osaamistarpeita haastattelemalla toimijoita ja rakentamalla yhteistyöverkostoja. Yritykset voivat myös tuoda hankkeeseen omia haasteitaan ratkaistaviksi. Ne voivat olla esimerkiksi käytännön selvityksiä, ideointitehtäviä tai kehittämistehtäviä, jotka opiskelijat toteuttavat osana opintojaan.

”Nuorten osaamista kehitetään siis suoraan yritysten tarpeisiin. Monilla maaseutualueilla nuorisotyöttömyys on korkea, väestö ikääntyy ja palvelut ovat heikosti saavutettavissa. Samaan aikaan alueilla tarvitaan uusia yrittäjiä ja osaavia työntekijöitä jatkamaan ikääntyvien yrittäjien työtä tai perustamaan uusia yrityksiä, jotka tukevat esimerkiksi kuljetuspalvelujen saatavuutta”, kertoo projektitutkija Aino-Maija Vuori.

Digitalisaation ja vihreän siirtymän aiheuttamat muutokset haastavat yrityksiä uudistamaan toimintatapojaan. Monilla pienyrityksillä on yhä käytössä vanhoja käytäntöjä, jolloin digiosaava nuori työntekijä tai yrittäjä voi olla merkittävä voimavara.

”Hanke tarjoaa nuorille työnhakijoille käytännön osaamista logistiikan digitalisaatiosta. Logistiikan digitalisaatio avaa ovia työllistymiseen. Erityisesti ilman tutkintoa oleville nuorille hanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua logistiikka-alan monipuolisuuteen sekä löytää reitin jatko-opintoihin ja edelleen ammattitutkintoon. Samalla hanke tukee myös niitä nuoria, jotka haaveilevat yrittäjyydestä: esimerkiksi paikallisten kuljetuspalvelujen tuottaminen voi parantaa alueen palvelutasoa ja vahvistaa paikallista elinvoimaa”, yliopisto-opettaja Virve Merisalo sanoo.





Osallistujien hyvinvointiin ja työllistymisen tukeen kiinnitetään erityistä huomiota. Hankkeessa korostetaan myös vihreän siirtymän edistämistä: koulutuksen käyneet omaksuvat uusia käytäntöjä, jotka tukevat ympäristöystävällisempää toimintaa ja uudistumista logistiikka-alalla.

Lisääntynyt ymmärrys ja osaaminen mahdollistavat nuorten osallistumisen alueen palvelujen suunnitteluun ja ratkaisujen kehittämiseen. Se on tärkeää maaseudun elinvoimaisuuden ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi.

“Haemme nyt hankkeeseen mukaan Pohjois-Pohjanmaan alueelta yrityksiä, jotka haluavat tarjota käytännön haasteita nuorten ratkaistaviksi, sekä nuoria osallistujia, joita innostaa logistiikan monipuolinen ala. Opiskelijoiden lopputöiden on tarkoitus vastata yrityksiltä saatuihin todellisiin tarpeisiin. Kannattaa olla yhteydessä, olipa kyse selvityksistä, ideoinnista tai muista käytännön tehtävistä. Esimerkiksi matkailuala nähdään tärkeänä, mutta matkailukohteiden saavutettavuus on heikko, kun usein julkinen liikenne kohteisiin puuttuu. Samoin logistiikka-alaa vaivaa työvoimapula erityisesti ammattitaitoisten kuljettajien ja ajojärjestelijöiden osalta”, Vuori kiteyttää.

Hanke on mukana Oulun yliopiston esittelypisteellä Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa 20.-21.5.