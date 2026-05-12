Digitaidot ja logistiikka tuovat uuden työllisyyspolun maaseudun nuorille
13.5.2026 06:56:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
Maaseudun ja syrjäseutujen nuorten työllisyysmahdollisuuksia pyritään vahvistamaan uudessa tutkimus- ja koulutushankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa nopea, käytännöllinen ja yksilöllinen polku työelämään. Oulun yliopiston johtamassa hankkeessa jokaiselle osallistujalle luodaan henkilökohtainen opintopolku, joka perustuu nuoren omiin vahvuuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja tuen tarpeisiin niin, että samalla vastataan alueen yritysten todellisiin työvoimatarpeisiin.
Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan alueen yritysten osaamistarpeita haastattelemalla toimijoita ja rakentamalla yhteistyöverkostoja. Yritykset voivat myös tuoda hankkeeseen omia haasteitaan ratkaistaviksi. Ne voivat olla esimerkiksi käytännön selvityksiä, ideointitehtäviä tai kehittämistehtäviä, jotka opiskelijat toteuttavat osana opintojaan.
”Nuorten osaamista kehitetään siis suoraan yritysten tarpeisiin. Monilla maaseutualueilla nuorisotyöttömyys on korkea, väestö ikääntyy ja palvelut ovat heikosti saavutettavissa. Samaan aikaan alueilla tarvitaan uusia yrittäjiä ja osaavia työntekijöitä jatkamaan ikääntyvien yrittäjien työtä tai perustamaan uusia yrityksiä, jotka tukevat esimerkiksi kuljetuspalvelujen saatavuutta”, kertoo projektitutkija Aino-Maija Vuori.
Digitalisaation ja vihreän siirtymän aiheuttamat muutokset haastavat yrityksiä uudistamaan toimintatapojaan. Monilla pienyrityksillä on yhä käytössä vanhoja käytäntöjä, jolloin digiosaava nuori työntekijä tai yrittäjä voi olla merkittävä voimavara.
”Hanke tarjoaa nuorille työnhakijoille käytännön osaamista logistiikan digitalisaatiosta. Logistiikan digitalisaatio avaa ovia työllistymiseen. Erityisesti ilman tutkintoa oleville nuorille hanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua logistiikka-alan monipuolisuuteen sekä löytää reitin jatko-opintoihin ja edelleen ammattitutkintoon. Samalla hanke tukee myös niitä nuoria, jotka haaveilevat yrittäjyydestä: esimerkiksi paikallisten kuljetuspalvelujen tuottaminen voi parantaa alueen palvelutasoa ja vahvistaa paikallista elinvoimaa”, yliopisto-opettaja Virve Merisalo sanoo.
Osallistujien hyvinvointiin ja työllistymisen tukeen kiinnitetään erityistä huomiota. Hankkeessa korostetaan myös vihreän siirtymän edistämistä: koulutuksen käyneet omaksuvat uusia käytäntöjä, jotka tukevat ympäristöystävällisempää toimintaa ja uudistumista logistiikka-alalla.
Lisääntynyt ymmärrys ja osaaminen mahdollistavat nuorten osallistumisen alueen palvelujen suunnitteluun ja ratkaisujen kehittämiseen. Se on tärkeää maaseudun elinvoimaisuuden ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi.
“Haemme nyt hankkeeseen mukaan Pohjois-Pohjanmaan alueelta yrityksiä, jotka haluavat tarjota käytännön haasteita nuorten ratkaistaviksi, sekä nuoria osallistujia, joita innostaa logistiikan monipuolinen ala. Opiskelijoiden lopputöiden on tarkoitus vastata yrityksiltä saatuihin todellisiin tarpeisiin. Kannattaa olla yhteydessä, olipa kyse selvityksistä, ideoinnista tai muista käytännön tehtävistä. Esimerkiksi matkailuala nähdään tärkeänä, mutta matkailukohteiden saavutettavuus on heikko, kun usein julkinen liikenne kohteisiin puuttuu. Samoin logistiikka-alaa vaivaa työvoimapula erityisesti ammattitaitoisten kuljettajien ja ajojärjestelijöiden osalta”, Vuori kiteyttää.
Hanke on mukana Oulun yliopiston esittelypisteellä Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa 20.-21.5.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville WittenbergViestintäasiantuntija
Tiedeviestintä: tekniikan alat, tieto- ja sähkötekniikka, 6G Flagship, 6G-testikeskus (NATO DIANA)
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Naisten yleisin hormonihäiriö PCOS sai uuden nimen12.5.2026 12:05:00 EEST | Tiedote
PCOS eli munasarjojen monirakkulaoireyhtymä tunnetaan jatkossa nimellä PMOS, joka on lyhennys sanoista polyendocrine metabolic ovarian syndrome.
Tutkimustulos: Tekoälypohjaiset keskustelut lupaava keino torjua harhaanjohtavia terveysväitteitä12.5.2026 06:56:00 EEST | Tiedote
Alustavat tutkimustulokset osoittavat, että tekoälyyn perustuvat keskustelut voivat vahvistaa ihmisten kykyä vastustaa terveyteen liittyvää misinformaatiota tehokkaammin kuin perinteiset koulutukselliset menetelmät.
Yleistyvät tuulitulvat vievät kahlaajien pesät – avuksi rantalaidunten hoito, tekomunat ja keinohaudonta äärimmäisenä ratkaisuna12.5.2026 05:06:00 EEST | Tiedote
Ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät meritulvat uhkaavat yhä useammin uhanalaisten kahlaajalintujen pesintää Suomen rannikoilla. Kahlaajat ovat parhaillaan aloittamassa pesintäkauttaan.
Raskausdiabetesta sairastavien naisten puolisoilla enemmän sairauksia ja riskitekijöitä11.5.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
Raskausdiabetesta sairastavien naisten puolisoilla on enemmän terveydellisiä riskitekijöitä ja sairastavuutta kuin niiden naisten puolisoilla, joilla ei ole raskausdiabetesta.
Tutkimus: Suomi jää jälkeen yrittäjyydessä – nuorten kiinnostus luo toivoa11.5.2026 05:49:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen on kansainvälisesti vertaillen varauksellista. Uutta yritystä johtavan tai perustamassa olevan aikuisväestön osuus on aiempaa pienempi. Samalla Suomen yrittäjyyden rakenteelliset edellytykset ovat edelleen maailman huipputasoa. Vaikka epäonnistumisen pelko vähentää aikeita ryhtyä yrittäjäksi, nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat aiempaa myönteisempiä. Tiedot käyvät ilmi tuoreen Global Entrepreneurship Monitor -tutkimuksen (GEM) Suomi-raportista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme