HSL:n hallituksen päätöksiä 7.5.2026

11.5.2026 13:57:02 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote

HSL:n hallitus kokoontui torstaina 7. toukokuuta. Hallitus teki toimivaltansa mukaiset  yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät päätökset. Muina asioina hallitus esitti kiitoksen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun osallistuneelle kansalaispaneelille ja edellytti paneelin työn sisällyttämistä myös osaksi suunnitelman virkavalmistelua. Satunnaisotannalla koostettu kansalaispaneeli työsti julkilausuman päästövähennyksiin tähtäävistä toimenpiteistä.  Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen.

Yhteistoiminaneuvottelut

HSL:ssä käytiin yhteistoimintaneuvottelut 16.3.-27.4.2026 välisenä aikana. Hallitus teki toimivaltansa mukaiset asiaa koskevat päätökset.

Yhteistoimintaneuvottelujden loppukatsaus
Toimintaorganisaation rakenne 1.6.2026
Operatiivinen-tulosalueen johtajan viran perustaminenMuut yhteistoimintamenettelyn toimeenpanopäätökset


Osavuosikatsaus 1/2026

Alkuvuoden 2026 kehitys on ollut HSL:lle myönteinen. Joukkoliikenteen kysyntä ja lipputulot ovat kehittyneet odotettua paremmin, ja matkustajamäärien ennustetaan ylittävän talousarvion. Ennusteen mukaisesti lipputulot ylittävät hieman talousarvion, mutta kustannusten nousun ennustetaan kasvattavan toimintakuluja. Tilikauden alijäämän ennustetaan jäävän hieman talousarviota pienemmäksi. Joukkoliikenteen kustannustehokkuus ja päästöt ovat vähentyneet hieman tavoitteita paremmin. Toimintaympäristöön liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia, erityisesti työmaiden vaikutukset liikennejärjestelyihin ja energian hinnannousu.
Kansalaispaneelin julkilausuma ja hallituksen vastine

Osana Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa HSL järjesti tammi-maaliskuussa 2026 asukaspaneelin, johon lähetettiin kutsu 5 000:lle satunnaisesti valitulle asukkaalle. Paneelin aiheena olivat ilmastotoimet, jotka ovat keskeinen osa valmisteltavan suunnitelman toimenpiteitä.  Paneelin työskentelyn lopputuloksena oli julkilausuma, johon on listattu paneelin valitsemat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn sekä henkilöautoliikenteen toimenpiteet perusteluineen ja valittujen toimenpiteiden haittojen lievennyskeinot.

Vastineessaan HSL:n hallitus kiittää asukaspaneelia sen paneutuneesta työskentelystä ja edellyttää, että paneelin ehdottamat toimenpiteet ja niiden perustelut viedään osaksi HSL:n virkatyönä tehtävää liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnosta.
Lausunto Uudenmaan VISIO-kaavan luonnoksesta

VISIO-kaava täydentää ja päivittää voimassa olevaa kaavakokonaisuutta vihreän ja puhtaan siirtymän teemojen sekä maanpuolustuksen osalta. HSL ottaa lausunnossaan kantaa erityisesti logistiikkaan ja pitkän matkan henkilöliikenteeseen sekä ilmastonmuutoksen hillintään, turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen sekä innovatiiviseen vihreään siirtymään.
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
