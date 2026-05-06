KUTSU: Finland Investment Instituten avajaisseminaari: Millä konkreettisilla toimilla Suomi saa lisää investointeja? – 20.5.2026 Helsingissä
11.5.2026 16:18:21 EEST | Vaasan yliopisto | Kutsu
Tervetuloa Kansallisen investointi-instituutin (Finland Investment Institute) avajaisseminaariin Helsinkiin keskiviikkona 20. toukokuuta 2026 klo 14.00–16.30.
Vaasan yliopiston järjestämän seminaarin aiheena on Millä konkreettisilla toimilla Suomi saa lisää investointeja? Investoinnit ovat keskeinen edellytys talouskasvulle, mutta kilpailu niistä kiristyy. Suomessa tarvitaan parempaa ymmärrystä investointien edellytyksistä ja investointiympäristön kehittämisestä.
Aika: 20.5.2026 klo 14.00–16.30
Paikka: Ravintola Kellotorni, Olympia-sali, Helsingin päärautatieasema
Vaasan yliopisto perustaa Kansallisen investointi-instituutin eli Finland Investment Instituten vahvistamaan Suomen kilpailukykyä. Instituutti yhdistää tutkijat, yritykset ja päätöksentekijät luomaan tutkimukseen perustuvaa kokonaiskuvaa muuttuvassa investointiympäristössä – sääntelystä ja luvituksesta aina vihreään siirtymään ja rahoitukseen. Samalla instituutti edistää vuoropuhelua eri toimijoiden välillä ja tukee investointiympäristön kehittämistä.
Avajaisseminaarin ohjelmassa tarkastellaan muun muassa sääntelyn ennustettavuuden merkitystä, vihreän kasvun mahdollisuuksia sekä rahoituksen roolia investointien edistämisessä sekä esitellään instituutin tavoitteita.
Ohjelma
- 14:00 Rekisteröinti ja kahvit
- 14:15 Tervetulosanat
- Minna Martikainen, rehtori, Vaasan yliopisto
- Casper Herler, osakas, Borenius Asianajotoimisto
- 14:30 Avajaispuhe
- Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand
- 14:50 Regulaatio – ennustettavuus vs epävarmuus
- 15:15 Vihreä kasvu – edistäminen ja tulevaisuudennäkymät
- 15:40 Rahoitus – miten kotimainen varallisuus ja kansainväliset pääomat investointeihin?
- 16:00 Financial Market Regulation – how to improve investment environment from the financial market point of view
- 16:30 Seminaarin päätös
Vahvistuneet keskustelijat ja moderaattorit
- Bonnie Buchanan, professori, dosentti, Vaasan yliopisto
- Atte Jääskeläinen, yliasiamies, Sitra
- Jonna Ryhänen, sijoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja, Elo
- Martti Sassi, President, Business Area Ferrochrome, Outokumpu
- Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland
- Teppo Säkkinen, johtaja, Teknologiateollisuus
- Ville Voipio, hallituksen puheenjohtaja, Teknologiateollisuus ja hallituksen puheenjohtaja, Vaisala
- Teemu Loikkanen, yrittäjä, vanhempi neuvonantaja, Copenhagen Infrastructure Partners, tuulivoimayhtiö OX2:n entinen maajohtaja
Pyydämme ilmoittautumaan seminaariin 18. toukokuuta mennessä: https://crm.uwasa.fi/Events/193/Apply
Lisätiedot:
Kansallinen investointi-instituutti / Finland Invesment Institute
Yhteyshenkilöt
Minna MartikainenRehtoriVaasan yliopistoPuh:029 449 8611minna.martikainen@uwasa.fi
Vety ottaa merkittävän askeleen eteenpäin meriliikenteessä – Vaasan yliopisto koordinoi kunnianhimoista eurooppalaista kehityshanketta6.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan yliopiston johtama konsortio on saanut merkittävän Horisontti Eurooppa ‑rahoituksen laajalle tutkimus- ja innovaatiohankkeelle, joka vie kaukoliikenteen merikuljetuksia kohti nollapäästöistä tulevaisuutta. H4PERION‑hanke – Hydrogen FOR Performance Enhancement and Reliable Ice OperatioN – esittelee ensimmäistä kertaa käytännössä, miten suuri alus toimii vedylle soveltuvalla polttomoottorilla. Tämä on merkittävä edistysaskel puhtaiden meriliikenneteknologioiden kehityksessä.
Vaasan yliopiston uusi innovaatiopolitiikan professori Helka Kalliomäki tutkii kaupunkien ja alueiden roolia yhteiskunnallisessa muutoksessa30.4.2026 08:58:29 EEST | Tiedote
Helka Kalliomäki on aloittanut innovaatiopolitiikan professorina Vaasan yliopistossa maaliskuussa. Kalliomäen professuuri sijoittuu aluetieteen oppiaineeseen ja kytkeytyy erityisesti innovaatiopolitiikan poikkitieteiseen tutkimusalaan kaupunkien ja alueiden kehittämisen rajapinnassa. Häntä kiinnostaa etenkin se, millainen rooli kaupungeilla ja alueilla on yhteiskunnallisessa muutoksessa ja miten voidaan toimia yhdessä vaikuttavasti kohti kestävää tulevaisuutta.
Uutta tietoa alueellisen energiamurroksen rakentamiseen Pohjanmaalla28.4.2026 15:31:59 EEST | Tiedote
Vaasan yliopiston koordinoima ja Aktion Österbottenin kanssa toteutettu PEAK-hanke on tuottanut uutta tietoa hiilineutraalin energiajärjestelmän kehittämisen tueksi Pohjanmaalla.
Yritykset raportoivat kyberturvallisuudesta enemmän, mutta markkinat eivät reagoi27.4.2026 09:23:40 EEST | Tiedote
Yhdysvaltalaiset yritykset raportoivat kyberturvallisuudestaan entistä tarkemmin, mutta osakemarkkinoilla reaktiot jäävät vaisuiksi. Vaasan yliopiston ja Aalto-yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että pakollinen kyberraportointi ei innosta sijoittajia tai osakeanalyytikkoja. Sen sijaan suurin hyöty näyttää syntyvän yritysten sisällä.
Companies disclose more on cybersecurity – but markets remain indifferent27.4.2026 09:23:40 EEST | Press release
U.S. companies are reporting on cybersecurity in greater detail, yet stock market reactions remain muted. A new study by the University of Vaasa and Aalto University shows that mandatory cybersecurity disclosure does not prompt reactions from investors or stock analysts. Instead, the main benefits appear to materialise within firms themselves.
