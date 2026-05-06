KUTSU: Finland Investment Instituten avajaisseminaari: Millä konkreettisilla toimilla Suomi saa lisää investointeja? – 20.5.2026 Helsingissä

Vaasan yliopiston uusi innovaatiopolitiikan professori Helka Kalliomäki tutkii kaupunkien ja alueiden roolia yhteiskunnallisessa muutoksessa 30.4.2026 08:58:29 EEST | Tiedote

Helka Kalliomäki on aloittanut innovaatiopolitiikan professorina Vaasan yliopistossa maaliskuussa. Kalliomäen professuuri sijoittuu aluetieteen oppiaineeseen ja kytkeytyy erityisesti innovaatiopolitiikan poikkitieteiseen tutkimusalaan kaupunkien ja alueiden kehittämisen rajapinnassa. Häntä kiinnostaa etenkin se, millainen rooli kaupungeilla ja alueilla on yhteiskunnallisessa muutoksessa ja miten voidaan toimia yhdessä vaikuttavasti kohti kestävää tulevaisuutta.