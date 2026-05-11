Vaihdevuodet muuttavat naisen elimistöä – arjen valinnoilla on merkitystä terveyden kannalta
12.5.2026 07:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Vaihdevuosien aikana naisen elimistössä tapahtuu merkittäviä biologisia muutoksia, jotka vaikuttavat aineenvaihduntaan ja kehonkoostumukseen. Jyväskylän yliopiston tuore väitöstutkimus osoittaa, että terveelliset elämäntavat, erityisesti säännöllinen ruokarytmi ja liikkuminen voivat lieventää näitä muutoksia ja tukea aineenvaihduntaterveyttä.
Aineenvaihduntaterveys kuvastaa elimistön elintärkeiden kemiallisten prosessien tilaa eli sitä, kuinka hyvin elimistö käsittelee ravintoaineita vapauttaen niistä energiaa, käyttämällä sitä ja varastoiden ylimääräisen tarpeen mukaan. Keskeisiä aineenvaihduntaterveyden mittareita ovat veren sokeritasapaino sekä rasva-arvot, verenpaine ja keskivartalolihavuus.
Ennen vaihdevuosia sukuhormoni estrogeeni suojaa naisia aineenvaihdunta- sekä sydän- ja verisuonitaudeilta, mutta estrogeenin vähetessä vaihdevuosien aikana tämä suojaava vaikutus lakkaa. Hormonimuutokset altistavat erityisesti keskivartalorasvan määrän lisääntymiselle heikentäen muun muassa sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa. Tämä kasvattaa aineenvaihduntasairauksien riskiä. Terveyskäyttäytymisellä on kuitenkin tärkeä rooli näiden muutosten hallinnassa.
TtM Hannamari Lankilan väitöstutkimuksessa tarkasteltiin, miten uni, syömiskäyttäytyminen ja fyysinen aktiivisuus sekä keskivartalolihavuus ovat yhteydessä aineenvaihduntaterveyteen vaihdevuosien aikana.
Uni, syöminen ja liikunta muodostavat kokonaisuuden
”Uni, syömiskäyttäytyminen sekä fyysinen aktiivisuus muodostavat keskenään vuorovaikutteisen kokonaisuuden. Ne voivat olla yhteydessä aineenvaihdunnan muutoksiin yksinään tai keskinäisessä vuorovaikutuksessa”, Lankila kuvaa.
Väitöstutkimuksen tulosten mukaan säännöllinen ruokarytmi tukee aineenvaihdunnan tasapainoa vaihdevuosien aikana.
Säännöllinen ruokarytmi tarkoittaa ateriarytmiä, jossa suunnitellut ateriat sekä tarvittaessa välipalat toistuvat ilman jatkuvaa napostelua tai pitkiä taukoja. Sen sijaan esimerkiksi syömisen rajoittaminen tai toisaalta jatkuva liiallinen syöminen ja esimerkiksi napostelu voivat häiritä kehon nälän ja kylläisyyden säätelyä sekä energiatasapainoa.
Tuloksista ilmeni, että epäsäännöllinen syöminen sekä syömisen hallinnan vaikeudet voivat aiheuttaa vireystilan vaihtelua ja häiritä myös unta. Uni on tunnetusti keskeinen tekijä aineenvaihduntaterveyden ylläpitämisessä.
Lisäksi syömiskäyttäytyminen ja fyysinen aktiivisuus vaihdevuosien aikana näkyvät muutoksina keskivartalorasvan määrässä.
Liikunnan suojaava vaikutus on yksilöllinen
”Fyysinen aktiivisuus näyttää kytkeytyvän keskivartalorasvan määrään ja sitä seuraaviin tulehdusprosesseihin. Vähän liikkuvilla keskivartalorasvan määrän kasvu näkyi selkeämmin tulehdustason nousuna kuin enemmän liikkuvilla.”, Lankila sanoo.
Kehon matala-asteinen tulehdustila edeltää aineenvaihdunnan sairauksia. Liikunnan suojaava vaikutus aineenvaihduntaan on kuitenkin yksilöllinen.
”Niillä henkilöillä, jotka raportoivat häiriintyneen syömiskäyttäytymisen piirteitä, kuten syömisen rajoittamista tai huolestuneisuutta kehon painosta tai muodosta, liikunnan suojaava vaikutus on heikompi.”
Tutkimuksessa havaittiin myös, että vaihdevuosien estrogeenikorvaushoito voi tehostaa terveellisten elintapojen myönteistä yhteyttä aineenvaihduntaterveyteen.
Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää elämäntapaohjauksen, hoidon kohdentamisen sekä terveyden edistämisen käytäntöjen kehittämisessä erityisesti naisille, joilla on kohonnut aineenvaihduntasairauksien terveysriski.
TtM Hannamari Lankilan terveystieteiden väitöskirja ”Menopause and metabolic health: Associations with sleep, eating, and physical activity behaviours” tarkastetaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa keskiviikkona 13.5.2026 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Jaana Lindström (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja kustoksena apulaisprofessori Eija Laakkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi. Tilaisuutta voi seurata joko paikan päällä tai etäyhteyden kautta.
Väitöskirja on luettavissa verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations.
Aineistona tutkimuksessa käytettiin ERMA- ja EsmiRs-tutkimuksissa kyselylomakkein ja laboratoriomittauksin kerättyä tietoa keski-ikäisten naisten terveyskäyttäytymisestä sekä erilaisista aineenvaihduntaterveyttä kuvaavista mittareista. Tiedonkeruu on toteutettu vuosina 2015—2019.
Lisätietoja:
Hannamari Lankila, TtM
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Väitös: Ikääntyvien sairaanhoitajien työurat rakentuvat monen tekijän yhteisvaikutuksesta11.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
FM Sirpa Koponen tarkastelee Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen väitöstutkimuksessaan, miten ikääntyvät sairaanhoitajat rakentavat työuriensa loppuvaihetta ja pohtivat työssä jatkamista suhteessa eläköitymiseen. Tutkimuksen mukaan työssä jatkaminen ei riipu yhdestä tekijästä, vaan muodostuu työn merkityksellisyyden, työkyvyn, johtamisen ja työolojen yhteisvaikutuksesta.
Väitös: Kohti tarkempaa ympäristöennustamista – tutkimus tuo esiin ilmansaasteiden ja sään taustalla vaikuttavat rakenteet11.5.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tuoreessa väitöskirjatutkimuksessa on kehitetty uusia tilastollisia menetelmiä, joiden avulla voidaan tunnistaa monimutkaisten ympäristöaineistojen taustalla vaikuttavia ilmiöitä ja parantaa ennusteiden tarkkuutta. Menetelmät tarjoavat uusia keinoja ympäristödatan analysointiin ja päätöksenteon tueksi.
Suomi tarvitsee uudistavaa ajattelua ja coaching on työväline pysyvään uudistumiseen8.5.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
Asiantuntijat kokoontuvat jo kolmatta kertaa Coachingin aallonharjalla -tapahtumaan Jyväskylän yliopistoon 12.5.2026.
Tutkimus avaa, millaista vakava parisuhdeväkivalta oli 1800–1900-lukujen Suomessa8.5.2026 08:59:00 EEST | Tiedote
FM Anna Kantasen väitöstutkimus tarkastelee parisuhteissa tapahtuneita henkirikoksia ja vakavaa parisuhdeväkivaltaa Suomessa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Tutkimus on ensimmäinen, jossa suomalaisia parisuhdesurmia on tutkittu systemaattisesti tältä ajanjaksolta. Tutkimus selvitti myös parisuhteissa tapahtuneiden henkirikosten määrän koko Suomessa.
Psykoterapeuttien osaaminen tarkasteluun – uusi työkalu auttaa arvioimaan ja kehittämään taitoja7.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Mielenterveyspalveluiden kysyntä kasvaa Suomessa, mutta terapeuttien osaamisen vaikutuksista hoidon laatuun tiedetään yhä vähän. Jyväskylän yliopistossa kehitetään menetelmää, jolla psykoterapeuttien osaamista voidaan arvioida ja taitojen kehittymistä seurata systemaattisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme