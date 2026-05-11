Vaihdevuodet muuttavat naisen elimistöä – arjen valinnoilla on merkitystä terveyden kannalta

Aineenvaihduntaterveys kuvastaa elimistön elintärkeiden kemiallisten prosessien tilaa eli sitä, kuinka hyvin elimistö käsittelee ravintoaineita vapauttaen niistä energiaa, käyttämällä sitä ja varastoiden ylimääräisen tarpeen mukaan. Keskeisiä aineenvaihduntaterveyden mittareita ovat veren sokeritasapaino sekä rasva-arvot, verenpaine ja keskivartalolihavuus.

Ennen vaihdevuosia sukuhormoni estrogeeni suojaa naisia aineenvaihdunta- sekä sydän- ja verisuonitaudeilta, mutta estrogeenin vähetessä vaihdevuosien aikana tämä suojaava vaikutus lakkaa. Hormonimuutokset altistavat erityisesti keskivartalorasvan määrän lisääntymiselle heikentäen muun muassa sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa. Tämä kasvattaa aineenvaihduntasairauksien riskiä. Terveyskäyttäytymisellä on kuitenkin tärkeä rooli näiden muutosten hallinnassa.

TtM Hannamari Lankilan väitöstutkimuksessa tarkasteltiin, miten uni, syömiskäyttäytyminen ja fyysinen aktiivisuus sekä keskivartalolihavuus ovat yhteydessä aineenvaihduntaterveyteen vaihdevuosien aikana.

Uni, syöminen ja liikunta muodostavat kokonaisuuden

”Uni, syömiskäyttäytyminen sekä fyysinen aktiivisuus muodostavat keskenään vuorovaikutteisen kokonaisuuden. Ne voivat olla yhteydessä aineenvaihdunnan muutoksiin yksinään tai keskinäisessä vuorovaikutuksessa”, Lankila kuvaa.

Väitöstutkimuksen tulosten mukaan säännöllinen ruokarytmi tukee aineenvaihdunnan tasapainoa vaihdevuosien aikana.

Säännöllinen ruokarytmi tarkoittaa ateriarytmiä, jossa suunnitellut ateriat sekä tarvittaessa välipalat toistuvat ilman jatkuvaa napostelua tai pitkiä taukoja. Sen sijaan esimerkiksi syömisen rajoittaminen tai toisaalta jatkuva liiallinen syöminen ja esimerkiksi napostelu voivat häiritä kehon nälän ja kylläisyyden säätelyä sekä energiatasapainoa.

Tuloksista ilmeni, että epäsäännöllinen syöminen sekä syömisen hallinnan vaikeudet voivat aiheuttaa vireystilan vaihtelua ja häiritä myös unta. Uni on tunnetusti keskeinen tekijä aineenvaihduntaterveyden ylläpitämisessä.

Lisäksi syömiskäyttäytyminen ja fyysinen aktiivisuus vaihdevuosien aikana näkyvät muutoksina keskivartalorasvan määrässä.

Liikunnan suojaava vaikutus on yksilöllinen

”Fyysinen aktiivisuus näyttää kytkeytyvän keskivartalorasvan määrään ja sitä seuraaviin tulehdusprosesseihin. Vähän liikkuvilla keskivartalorasvan määrän kasvu näkyi selkeämmin tulehdustason nousuna kuin enemmän liikkuvilla.”, Lankila sanoo.

Kehon matala-asteinen tulehdustila edeltää aineenvaihdunnan sairauksia. Liikunnan suojaava vaikutus aineenvaihduntaan on kuitenkin yksilöllinen.

”Niillä henkilöillä, jotka raportoivat häiriintyneen syömiskäyttäytymisen piirteitä, kuten syömisen rajoittamista tai huolestuneisuutta kehon painosta tai muodosta, liikunnan suojaava vaikutus on heikompi.”

Tutkimuksessa havaittiin myös, että vaihdevuosien estrogeenikorvaushoito voi tehostaa terveellisten elintapojen myönteistä yhteyttä aineenvaihduntaterveyteen.

Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää elämäntapaohjauksen, hoidon kohdentamisen sekä terveyden edistämisen käytäntöjen kehittämisessä erityisesti naisille, joilla on kohonnut aineenvaihduntasairauksien terveysriski.

TtM Hannamari Lankilan terveystieteiden väitöskirja ”Menopause and metabolic health: Associations with sleep, eating, and physical activity behaviours” tarkastetaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa keskiviikkona 13.5.2026 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Jaana Lindström (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja kustoksena apulaisprofessori Eija Laakkonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi. Tilaisuutta voi seurata joko paikan päällä tai etäyhteyden kautta.

Väitöskirja on luettavissa verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations.

Aineistona tutkimuksessa käytettiin ERMA- ja EsmiRs-tutkimuksissa kyselylomakkein ja laboratoriomittauksin kerättyä tietoa keski-ikäisten naisten terveyskäyttäytymisestä sekä erilaisista aineenvaihduntaterveyttä kuvaavista mittareista. Tiedonkeruu on toteutettu vuosina 2015—2019.

