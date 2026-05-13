Öljyn maailmanmarkkinahintojen kallistuminen sai inflaation nousuun

Tiedot selviävät Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksistä.

Syynä inflaation nousuun ovat öljyn maailmanmarkkinahinnat, jotka ovat maalis-huhtikuussa useaan otteeseen ylittäneet sadan dollarin raja-arvon barrelilta.

”Rajuin vaikutus maailmanmarkkinahintojen nousulla on ollut lämmitysöljyn ja dieselin hintaan. Lämmitysöljyn kuluttajahinnat nousivat huhtikuussa edellisvuoteen verrattuna 72 prosenttia ja dieselin 36 prosenttia”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Nieminen sanoo.

”Dieselin kallistuminen näkyy myös tankkauspisteellä: hinta on nyt ensimmäistä kertaa ylittänyt bensiinin litrahinnan.”

95-oktaanisen bensiinin hinta on noussut samana aikana keskimäärin 16 % ja 98-oktaanisen hinta 15 %.

Sähkön kuluttajahinnat puolestaan laskivat maaliskuulta huhtikuulle 21 %, mikä johtuu normaalista kevään kausivaikutuksesta.

”Kun lämmitysmäärät pienenevät ja samanaikaisesti vesi- ja tuulivoiman tuotanto lisääntyy, sähkön hinta tyypillisesti laskee”, Nieminen toteaa.

Suomessa astui huhtikuun alussa voimaan virvoitusjuomavero. Sokerittomien juomien vero on 20 senttiä litralta, kun taas sokerillisten juomien vero on porrastettu sokeripitoisuuden mukaan 27–59 senttiin litralta.

Virvoitusjuomaveron nousun myötä sokerillisten virvoitusjuomien kuluttajahinnat nousivat 10 % maaliskuulta huhtikuulle ja sokerittomien juomien hinnat 4 %. Energia- ja hyvinvointijuomien hinnat nousivat sokerillisissa juomissa 4,7 % ja sokerittomissa juomissa 1,8 %.