Useita apurahoja korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja hankkeisiin Pohjanmaalla

Vaasan yliopistosäätiön apurahat

Vaasan yliopistosäätiö myönsi lukuvuodelle 2025–2026 viisi apurahaa väitöstutkimuksen tekemiseen Vaasan yliopistossa:

Evy Saputri: Navigating Administrative Burdens in Digitalized Nordic Welfare States: Examining the Experiences of Immigrant Women (julkisjohtaminen), kahdeksan kuukauden apuraha

Ullah Quadrat: Power Electronics enabled advanced Microgrids for Distributed Generation (sähkötekniikka), kuuden kuukauden apuraha

Jarl Macalka: Suomalaisten ja saksalaisten pk-yrityksien viestinnällinen B2B-kohtaaminen (viestintätieteet), neljän kuukauden apuraha

Shokri Kalan Ali: Novel and Efficient Renewable-Based Energy Systems: Sustainable Development via Renewable-Powered Waste-to-X Pathways (energiatekniikka), kolmen kuukauden apuraha

Selvan Kannan: Orbit Prediction and Ephemeris Generation for low Earth orbit (LEO) Satellites using Machine Learning (tietotekniikka) kolmen kuukauden apuraha





Vuonna 1961 perustettu Vaasan yliopistosäätiö tukee Vaasan yliopiston kehittämistä ja sen piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta. Merkittävän osan tutkimukseen suunnatusta tuesta muodostavat väitöstutkimusta tekeville opiskelijoille myönnetyt apurahat.

Vaasan kauppakamariosaston rahastot

Pohjanmaan kauppakamari ja sitä myötä sen edustama alueen yrityselämä on merkittävä koulutuksen tukija. Pohjanmaan kauppakamarin Vaasan kauppakamariosaston hallinnoimista rahastoista tehtiin 150 000 euron sijoitus alueelliseen Botnia Ventures Fund 1 -kasvuyritysrahastoon vahvistamaan alueen yritysten kasvua ja uuden liiketoiminnan syntymistä.

Lisäksi rahastosta jaettiin apurahoja erilaisille hankkeille, joista suurimmat apurahat saivat Nuorten yrittäjyys ja talous NYT: Pohjanmaan alueen lasten- ja nuorten talous, työelämä ja yrittäjyystaitojen takaamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi (10 000 euroa), Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta: kaksikieliseen juristikoulutukseen (5 000 euroa), Vaasan yliopisto: Kauppakamari-palkintoon (5000 euroa), Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan ammattikorkeakoulu: tandem-kielikylpytoimintaan (3 000 euroa). VASEK: Energy Week for Kids -tapahtumaan (3 000 euroa), Siirtolaisinstituutti: Work it - Nya vägar till arbetslivet för unga talanger -projektiin (3 000 euroa). Lisäksi kaikille Vaasan ja Mustasaaren 3. ja 7. luokille myönnettiin EnergyVaasa-stipendi edelleen jaettavaksi matematiikan ja luonnontieteiden kiinnostuksen lisäämiseksi.

Kaikkiaan apurahoja jaettiin 20 kappaletta, yhteensä 192 300 euroa. Lista kaikista apurahan saajista löytyy liitteenä ja Pohjanmaan kauppakamarin sivuilta: Apurahat

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahaston säätiö

Suurimmat apurahat olivat seuraavat: Svenska Handelshögskolan sai 20 000 euron lahjoituksen Uumajan yliopiston kanssa tototeutettavan maisteriohjelman kahteen professuuriin. Vaasan yliopisto sai 15 000 euroa Dream+Plan-hankkeeseen, jossa tehdään kansainvälistä tohtorikoulutusyhteistyötä. Helsingin yliopisto sai 11 000 euroa juristikoulutukseen Vaasassa. Åbo Akademi puolestaan sai 10 000 euroa datakeskustutkimukseen. Lisäksi Yrkeshögskolan Novia sai 12 000 euroa uuteen agrologi- ja metsätalousinsinöörikoulutukseen ja 12 000 euroa maatalous- ja maarakennuskoneiden simulaattorin lisävarustamiseen. Österbottens Svenska Lantbrukssällskap sai 10 000 euroa seuraavaan tarkoitukseen: ProAgria: Työpaikalla toteutettavat opinnot neuvontaorganisaatioissa. Koordinointi ja toteutus 2026–2027.

Kaikkiaan avustuksia myönnettiin 18 kappaletta, yhteensä 125 500 euroa. Lahjoitusrahastosta myönnetyt avustukset löytyvät säätiön kotisivuilta: www.gustafsvanljung.fi.

Vaasassa asunut ja vaikuttanut kauppias Gustaf Svanljung kirjoitti testamentissaan, että säätiön tuotto käytetään ”edistämään kaupankäyntiä, teollisuutta ja maataloutta Pohjanmaalla, erityisesti Vaasan kaupungissa, kuitenkaan ei osuustoiminnan hyväksi”.

Lisätiedot

Vaasan yliopistosäätiö, asiamies Ilpo Ojala, ilpo.ojala@uwasa.fi

Kauppias Gustaf Svanljungs lahjoitusrahaston säätiö, sihteeri Tom Westermark,tom.westermark@hss.fi

Pohjanmaan kauppakamari, johtaja Mikael Hallbäck, mikael.hallback@chamber.fi