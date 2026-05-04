Granlundin ja Kiwan integraatio luo uuden digitaalisen prosessin: kiinteistöjen laitteistotarkastuksesta huoltotehtäväksi

Erilaisten laitteistojen tarkastukset ovat osa kiinteistöjen päivittäistä toimintavarmuutta. Lakisääteiset tarkastukset kattavat laitteistoja hisseistä nosto-oviin ja kylmälaitteista sammutuslaitteistoihin. Näistä vastaavat kiinteistöpäälliköt ja huolto, mutta viime kädessä vastuu turvallisuudesta on kiinteistön omistajalla.

Luotettava, tarpeeksi yksityiskohtainen tieto laitteistojen turvallisuustarkastuksista ja niiden tuloksista on oleellista – ja usein eri tavoin ja erilaisiin paikkoihin tallennettu.

Testaus-, sertifiointi- ja tarkastuspalveluistaan kansainvälisesti tunnetun Kiwan Digi-Tags -työkalu yhdistää yksittäisen laitteiston tarkastuksen ja sen dokumentaation laitteistokohtaiseksi digitaaliseksi tietoarkistoksi. Granlundin kanssa rakennettu ohjelmistointegraatio siirtää tarkastustiedot ja huomautukset automaattisesti Granlund Manageriin laitetietoihin ja tarvittaviksi huoltotehtäviksi.





Manuaalinen työ vähenee, tiedon laatu paranee



“Merkittävä osa Granlund Managerin käyttäjistä hyödyntää kiinteistöissään Kiwan palveluita erilaisissa laitteistojen tarkastuksissa. Tarkastustietojen ja -asiakirjojen siirtäminen on ollut työläs manuaalinen prosessi, joka on kumppanuuden myötä nyt täysin automatisoitu. Aikaa säästyy, mutta vähintään yhtä tärkeää on, että tieto on aina ajan tasalla ja taatusti kattavaa”, kertoo Mika Virkki, Granlundin ohjelmistoliiketoiminnan Solutions Sales Manager.

Perinteisesti laitteistojen tarkastustiedot ja -huomautukset on toimitettu sähköpostitse tarkastuksesta vastaavalle tilaajalle, kuten kiinteistö- tai huoltopäällikölle. Tieto on manuaalisesti siirretty Granlund Managerin laitetietoihin ja kirjattu mahdollisiksi korjaustehtäviksi huollolle.

Tämä työvaihe poistuu kokonaan, kun tarkastustieto liikkuu järjestelmien välillä ja jatkotoimenpiteet päivittyvät kiinteistön huollon tehtävälistoihin automaattisesti. Aikaa vapautuu tiedonkäsittelystä olennaisempaan työhön.



Miten Kiwa Digi-Tagsin ja Granlund Managerin integraatio automatisoi prosessin?

Tunnistus ja kuittaus: Digi-Tagsin laitteistoon kiinnitettävä QR-koodi on tunniste, jonka skannaamalla tarkastusdokumentit ja mahdolliset korjaustarpeet ovat heti tarkastajan tai huoltohenkilön käsillä. Tarkastustiedot ja tehdyt korjaukset voi päivittää suoraan laitetietoihin tarkastus- tai huoltotoimenpiteiden ääreltä.

Tarkastustiedot: tieto suoritetusta tarkastuksesta siirtyy suoraan Granlund Manager Huoltokirjan käyttöpäiväkirjaan laitteen tietoihin. Jos avoimia huomautuksia ei ole, tarkastustehtävä sulkeutuu ja uusi tarkastuspäivä päivittyy järjestelmään tulevaksi tehtäväksi.

Huolto: Jos tarkastuksessa ilmenee huomioitavaa tai korjaustarpeita, järjestelmä muodostaa uuden, erillisen tarkastustapahtuman. Avoimet korjaustarpeet kirjautuvat kommentteineen käyttöpäiväkirjamerkintänä huollolle.





Kaikki toimijat tavoittava tieto vahvistaa laiteturvallisuutta



Digi-Tagsin ja Granlund Managerin integraatio edustaa uudenlaista kiinteistö- ja rakennusalan digitaalista prosessia, jossa automaatio parantaa tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä, kun viiveet ja inhimilliset virheet jäävät historiaan.

Palveluita yhdistävä ekosysteemi tuo uutta arvoa kiinteistöjen päivittäisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaaville.

”Kun tieto liikkuu sujuvasti järjestelmästä toiseen, yhteistyö laitetarkastusten ja huollon välillä tehostuu. Kun kaikki tarvittava tieto on heti jokaisen osapuolen saatavilla, säästyy huomattavasti aikaa, kun huolto voi kohteessa suoraan varmistaa, mitä piti tehdä. Mikä tärkeintä, lopputuloksena kiinteistöjen laiteturvallisuus paranee”, sanoo Kiwan Global Business Development & Key Account Manager Jaakko Tuukkanen.





Lisätiedot:



Mika Virkki, Solutions Sales Manager, Granlund Oy, 050 310 0116, etunimi.sukunimi@granlund.fi

Jaakko Tuukkanen, Global Business Development, Sales & Key Accounts Manager, Kiwa Oy, 040 581 8512, etunimi.sukunimi@kiwa.com

Granlund on vuonna 1960 perustettu kiinteistö- ja rakennusalan konserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat suunnittelu, konsultointi, rakennuttaminen ja kiinteistöjohtamisen ohjelmistot. Meillä työskentelee yli 1600 asiantuntijaa ja liikevaihtomme vuonna 2024 oli 152,1 M€. Tavoitteenamme on edistää alan tuottavuutta, digitalisaatiota ja kestävää kehitystä. Meillä on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. www.granlund.fi/meista



Kiwa on yksi maailman johtavista testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyrityksistä. Autamme asiakkaitamme rakentamaan luottamusta tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin ja osaamiseen tarjoamalla riippumattomia asiantuntijapalveluja testauksen, tarkastuksen, sertifioinnin, konsultoinnin, koulutuksen ja digitaalisten ratkaisujen parissa eri toimialoilla. Olemme kumppani, joka tukee asiakasorganisaatioidemme kehittymistä ja vaatimustenmukaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Kiwa toimii globaalisti yli 35 maassa. Olemme vahvasti läsnä Suomessa 24 toimipisteen ja lähes 700 asiantuntijan voimin. Edistämme turvallisuutta, laatua ja kestävää kehitystä koko yhteiskunnassa. https://www.kiwa.com/fi/fi/tietoa-kiwasta/



