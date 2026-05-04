Granlundin ja Kiwan integraatio luo uuden digitaalisen prosessin: kiinteistöjen laitteistotarkastuksesta huoltotehtäväksi
18.5.2026 10:00:00 EEST | Kiwa Oy | Tiedote
Granlundin ja Kiwan kansainvälinen kumppanuus luo uudenlaisen toimintamallin, jossa kiinteistöjen laitteistojen määräaikaistarkastukset, huolto ja dokumentaatio yhdistyvät katkeamattomaksi prosessiksi. Automaattinen tiedonsiirto poistaa manuaaliset välivaiheet, varmistaa tiedon eheyden ja parantaa kiinteistöjen laiteturvallisuutta.
Erilaisten laitteistojen tarkastukset ovat osa kiinteistöjen päivittäistä toimintavarmuutta. Lakisääteiset tarkastukset kattavat laitteistoja hisseistä nosto-oviin ja kylmälaitteista sammutuslaitteistoihin. Näistä vastaavat kiinteistöpäälliköt ja huolto, mutta viime kädessä vastuu turvallisuudesta on kiinteistön omistajalla.
Luotettava, tarpeeksi yksityiskohtainen tieto laitteistojen turvallisuustarkastuksista ja niiden tuloksista on oleellista – ja usein eri tavoin ja erilaisiin paikkoihin tallennettu.
Testaus-, sertifiointi- ja tarkastuspalveluistaan kansainvälisesti tunnetun Kiwan Digi-Tags -työkalu yhdistää yksittäisen laitteiston tarkastuksen ja sen dokumentaation laitteistokohtaiseksi digitaaliseksi tietoarkistoksi. Granlundin kanssa rakennettu ohjelmistointegraatio siirtää tarkastustiedot ja huomautukset automaattisesti Granlund Manageriin laitetietoihin ja tarvittaviksi huoltotehtäviksi.
Manuaalinen työ vähenee, tiedon laatu paranee
“Merkittävä osa Granlund Managerin käyttäjistä hyödyntää kiinteistöissään Kiwan palveluita erilaisissa laitteistojen tarkastuksissa. Tarkastustietojen ja -asiakirjojen siirtäminen on ollut työläs manuaalinen prosessi, joka on kumppanuuden myötä nyt täysin automatisoitu. Aikaa säästyy, mutta vähintään yhtä tärkeää on, että tieto on aina ajan tasalla ja taatusti kattavaa”, kertoo Mika Virkki, Granlundin ohjelmistoliiketoiminnan Solutions Sales Manager.
Perinteisesti laitteistojen tarkastustiedot ja -huomautukset on toimitettu sähköpostitse tarkastuksesta vastaavalle tilaajalle, kuten kiinteistö- tai huoltopäällikölle. Tieto on manuaalisesti siirretty Granlund Managerin laitetietoihin ja kirjattu mahdollisiksi korjaustehtäviksi huollolle.
Tämä työvaihe poistuu kokonaan, kun tarkastustieto liikkuu järjestelmien välillä ja jatkotoimenpiteet päivittyvät kiinteistön huollon tehtävälistoihin automaattisesti. Aikaa vapautuu tiedonkäsittelystä olennaisempaan työhön.
Miten Kiwa Digi-Tagsin ja Granlund Managerin integraatio automatisoi prosessin?
- Tunnistus ja kuittaus: Digi-Tagsin laitteistoon kiinnitettävä QR-koodi on tunniste, jonka skannaamalla tarkastusdokumentit ja mahdolliset korjaustarpeet ovat heti tarkastajan tai huoltohenkilön käsillä. Tarkastustiedot ja tehdyt korjaukset voi päivittää suoraan laitetietoihin tarkastus- tai huoltotoimenpiteiden ääreltä.
- Tarkastustiedot: tieto suoritetusta tarkastuksesta siirtyy suoraan Granlund Manager Huoltokirjan käyttöpäiväkirjaan laitteen tietoihin. Jos avoimia huomautuksia ei ole, tarkastustehtävä sulkeutuu ja uusi tarkastuspäivä päivittyy järjestelmään tulevaksi tehtäväksi.
- Huolto: Jos tarkastuksessa ilmenee huomioitavaa tai korjaustarpeita, järjestelmä muodostaa uuden, erillisen tarkastustapahtuman. Avoimet korjaustarpeet kirjautuvat kommentteineen käyttöpäiväkirjamerkintänä huollolle.
Kaikki toimijat tavoittava tieto vahvistaa laiteturvallisuutta
Digi-Tagsin ja Granlund Managerin integraatio edustaa uudenlaista kiinteistö- ja rakennusalan digitaalista prosessia, jossa automaatio parantaa tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä, kun viiveet ja inhimilliset virheet jäävät historiaan.
Palveluita yhdistävä ekosysteemi tuo uutta arvoa kiinteistöjen päivittäisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaaville.
”Kun tieto liikkuu sujuvasti järjestelmästä toiseen, yhteistyö laitetarkastusten ja huollon välillä tehostuu. Kun kaikki tarvittava tieto on heti jokaisen osapuolen saatavilla, säästyy huomattavasti aikaa, kun huolto voi kohteessa suoraan varmistaa, mitä piti tehdä. Mikä tärkeintä, lopputuloksena kiinteistöjen laiteturvallisuus paranee”, sanoo Kiwan Global Business Development & Key Account Manager Jaakko Tuukkanen.
Lisätiedot:
Mika Virkki, Solutions Sales Manager, Granlund Oy, 050 310 0116, etunimi.sukunimi@granlund.fi
Jaakko Tuukkanen, Global Business Development, Sales & Key Accounts Manager, Kiwa Oy, 040 581 8512, etunimi.sukunimi@kiwa.com
Granlund on vuonna 1960 perustettu kiinteistö- ja rakennusalan konserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat suunnittelu, konsultointi, rakennuttaminen ja kiinteistöjohtamisen ohjelmistot. Meillä työskentelee yli 1600 asiantuntijaa ja liikevaihtomme vuonna 2024 oli 152,1 M€. Tavoitteenamme on edistää alan tuottavuutta, digitalisaatiota ja kestävää kehitystä. Meillä on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. www.granlund.fi/meista
Kiwa on yksi maailman johtavista testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyrityksistä. Autamme asiakkaitamme rakentamaan luottamusta tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin ja osaamiseen tarjoamalla riippumattomia asiantuntijapalveluja testauksen, tarkastuksen, sertifioinnin, konsultoinnin, koulutuksen ja digitaalisten ratkaisujen parissa eri toimialoilla. Olemme kumppani, joka tukee asiakasorganisaatioidemme kehittymistä ja vaatimustenmukaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Kiwa toimii globaalisti yli 35 maassa. Olemme vahvasti läsnä Suomessa 24 toimipisteen ja lähes 700 asiantuntijan voimin. Edistämme turvallisuutta, laatua ja kestävää kehitystä koko yhteiskunnassa. https://www.kiwa.com/fi/fi/tietoa-kiwasta/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko TuukkanenGlobal Business Development, Sales & Key Accounts ManagerKiwa OyPuh:040 581 8512jaakko.tuukkanen@kiwa.com
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kiwa Oy
Sertio Oy liittyy osaksi Kiwaa4.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Sertio Oy on liittynyt osaksi Kiwa Oy:tä. Sertio Oy on suomalainen in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen (IVDR) mukainen, viranomaisen nimeämä ilmoitettu laitos (Notified Body). Kiwa on yksi maailman johtavista testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyrityksistä. Yrityksiä yhdistää vahva ammatillinen osaaminen, korkeat laatuvaatimukset sekä yhteinen sitoutuminen puolueettomuuteen ja luottamukseen.
Tarkastuslaitoksen monivaiheinen historia kohti kansainvälistä konsernia ja uutta yritysnimeä3.3.2025 08:29:46 EET | Tiedote
Kiwan, entisen Inspectan, juuret ovat syvällä suomalaisessa turvallisuudessa. Yrityksen matka on alkanut 50 vuotta sitten, vuonna 1975. Silloin Suomen valtio perusti valtion Teknillisen Tarkastuslaitoksen (TTL), josta muodostettiin edelleen Teknillinen Tarkastuskeskus vuonna 1984. Osakeyhtiömuotoiseksi yritykseksi se muuttui vuonna 1998 lakimuutoksen mahdollistamana. Monivaiheisen historian jälkeen on Inspecta-nimen vuoro jäädä historiaan, kun yrityksen viralliset nimet vaihtuvat brändin mukaisesti Kiwaksi 1.3.2025 alkaen.
Kiwa on myöntänyt ensimmäiset uuden rakentamislain mukaiset pätevyystodistukset14.1.2025 08:40:56 EET | Tiedote
Uusi Rakentamislaki (751/2023) toi muutoksia rakentamisen pätevyyksiin. Vuoden 2025 alusta lähtien rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimivat osoittavat kelpoisuutensa rakennusvalvonnalle lakisääteisellä pätevyystodistuksella. Kiwa tarjoaa Suomessa kattavimman kokonaisuuden rakentamisen pätevyystodistuksia, myös ulkomaisten tutkintojen pohjalta. Kiwan arviointityö perustuu henkilösertifioinnin periaatteisiin ja takaa siten luotettavan ja riippumattoman arvioinnin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme