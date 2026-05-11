Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kulku Lahden apuvälinekeskukseen muuttuu ensi maanantaista lähtien

13.5.2026 10:40:03 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Lahden sote-keskuksen piha-alueella alkaa ensi maanantaina 18.5. korjaustyö, joka sulkee liikennöinnin Lahden apuvälinekeskuksen Oikokadun puoleiselle ovelle. Myös alueella olevat kaksi asiakaspysäköintipaikkaa poistuvat käytöstä. Piha-alueen korjaustyön aikana apuvälinekeskukseen pääsee pääoven kautta Harjukadulta.

Pääaulasta löytyy myös apuvälineiden palautuspiste. Pääoven läheisyydessä on varattuja pysäköintipaikkoja liikuntaesteisille.

Apuvälinekeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat pysyvät ennallaan

Apuvälinekeskuksen ajanvaraus- ja neuvontapuhelin palvelee takaisinsoittopalveluna numerossa 044 482 3215.

Lahden apuvälinekeskus on avoinna ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin kello 9–11 ja 12–14. Palautuspisteen rullakot pääaulassa ovat avoinna maanantaista torstaihin kello 8–15.30 ja perjantaisin 8–14.

Yhteyshenkilöt

Tarja TiitinenTerapia- ja apuvälinepalveluiden tulosyksikköpäällikkö

Puh:044 7195 642

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sosiaali- ja potilasasiavastaavat saivat edellisvuotta enemmän terveydenhuoltoa koskevia yhteydenottoja27.4.2026 15:15:00 EEST | Tiedote

Päijät-Hämeen sosiaali- ja potilasasiavastaavien saivat vuonna 2025 edellisvuotta enemmän terveydenhuoltoa koskevia yhteydenottoja. Terveydenhuoltoon liittyviä yhteydenottoja tuli vuonna 2025 noin 1660 kappaletta, mikä on lähes 200 enemmän kuin edellisvuonna. Sosiaalihuoltoa koskevien yhteydenottojen määrä sen sijaan on pysynyt samalla tasolla, niitä tuli viime vuonna noin 360 kappaletta.

