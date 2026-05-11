Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kulku Lahden apuvälinekeskukseen muuttuu ensi maanantaista lähtien
13.5.2026 10:40:03 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Lahden sote-keskuksen piha-alueella alkaa ensi maanantaina 18.5. korjaustyö, joka sulkee liikennöinnin Lahden apuvälinekeskuksen Oikokadun puoleiselle ovelle. Myös alueella olevat kaksi asiakaspysäköintipaikkaa poistuvat käytöstä. Piha-alueen korjaustyön aikana apuvälinekeskukseen pääsee pääoven kautta Harjukadulta.
Pääaulasta löytyy myös apuvälineiden palautuspiste. Pääoven läheisyydessä on varattuja pysäköintipaikkoja liikuntaesteisille.
Apuvälinekeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat pysyvät ennallaan
Apuvälinekeskuksen ajanvaraus- ja neuvontapuhelin palvelee takaisinsoittopalveluna numerossa 044 482 3215.
Lahden apuvälinekeskus on avoinna ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin kello 9–11 ja 12–14. Palautuspisteen rullakot pääaulassa ovat avoinna maanantaista torstaihin kello 8–15.30 ja perjantaisin 8–14.
Yhteyshenkilöt
Tarja TiitinenTerapia- ja apuvälinepalveluiden tulosyksikköpäällikköPuh:044 7195 642
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
