Tutkimus tuo toivoa – tiedettä potilaan parhaaksi 4.6.

18.5.2026 14:58:58 EEST | Helsingin yliopisto | Kutsu

Tervetuloa viettämään Toivon päivää 4.6. ja kuulemaan, kuinka suomalaista huippututkimusta viedään käytäntöön potilaiden parhaaksi. Neljä Meilahden kampuksen tutkijaa kertoo tarinansa siitä, kuinka tutkimus ja potilaiden kohtaaminen kulkevat käsi kädessä – ja tuovat ihmisille toivoa.  

Ilmakuva Meilahden kampuksesta. Unigrafia Unigrafia

Helsingin yliopiston ja yliopistosairaalan tiivis yhteistyö perustuu innovatiivisten, osin ainutlaatuisten suomalaisten tutkimusaineistojen ja hoitomenetelmien hyödyntämiseen. Tule vaikuttumaan siitä, mihin tiede nykypäivänä pystyy ja miten intohimoisten tutkijoiden halu auttaa potilaita muuttuu toivoa tuottaviksi hoitokäytännöiksi. 

Aika: ke 4.6.2026 klo 14 – 17.15
PaikkaTerkko Health Hub, kokoustila Cube, Haartmaninkatu 4  
Saapuminen, ks. HSL:n reittiopas.  
Ilmoittautuminen:  viimeistään 28.5.
Voit tulla tutustumaan HUSin 3D-laborarotioon jo klo 14.00  tai pelkästään kuulemaan tutkijoiden esityksiä klo 14.45. Tilaisuuden jälkeen tarjoamme kevyttä syötävää. 

Ohjelma 

14.00 Tutustuminen 3D-laboratorioon , kokoontuminen Siltasairaalan aulassa
14.40 siirtyminen Siltasairaalasta Terkkoon
14.45 Tutkimus tuo toivoa -tilaisuus

  • Tervetulotoivotus, viestintäpäälliköt
  • Neljä tutkijapuheenvuoroa á 10min + 5 min toimittajien kysymyksille

15.50 keskustelua
16.00 ruokailu ja vapaata seurustelua
17.15 tilaisuus päättyy

Puhujat

14.50 - 15.05
Tulevaisuuden syöpähoidot ovat yhä yksilöllisempiä 
Sari Jäämaa, LT, Syöpätautien erikoislääkäri, HUS Syöpäkeskus

Pitkäaikainen työ syövän molekyylibiologisen taustan selvittämiseksi on johtanut siihen, että merkittävä määrä uusia syövän hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä otetaan käyttöön vuosittain. Uudet syöpälääkkeet mahdollistavat aiempaa tehokkaamman ja kohdennetumman hoidon.

15.05-15.20
Geenitiedosta tehoa ja turvallisuutta lääkehoitoihin
Mikko Niemi, farmakogenetiikan professori, ylilääkäri, kliininen farmakologia Helsingin yliopisto ja HUS Diagnostiikkakeskus

Geenitestejä hyödynnetään jo rutiinisti lääkehoitojen tehon ja turvallisuuden parantamisessa – mutta tulisiko niiden käyttöä laajentaa? Euroopassa käynnistyy suomalaistutkijoiden vetämä tutkimushanke, jossa selvitetään geenitestaukseen perustuvan hoidon vaikutuksia aivoinfarktin uusiutumisen ehkäisyssä.

15.20-15.35
Voiko geenitieto auttaa tunnistamaan glaukoomariskin ajoissa?
Joni Turunen, dosentti, silmätautien erikoislääkäri, Silmägenetiikan tutkimusryhmä, HUS Silmätautien klinikka, Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus

Glaukooma on yksi yleisimmistä näköä uhkaavista taudeista ja perinnöllisillä tekijöillä on siinä merkittävä rooli. Geenitutkimus tunnistaa suuren riskin henkilöt jo ennen oireiden ilmaantumista ja voi tulevaisuudessa auttaa kohdentamaan seulontaa tehokkaammin.

15.35-15.50

Miksi lapsiluku jää toivottua pienemmäksi?  
Sanna Vuoristo, FT, Dosentti, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Tutkimusohjelmayksikkö ja Clinicum, Naistentaudit

Tutkimusten mukaan lapsia saadaan toivottua vähemmän. Mistä tämä johtuu ja mistä löytyvät ratkaisut? 


Lämpimästi tervetuloa! 

Tietoa Helsingin yliopistosta

Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen yhteisö, joka tuottaa tieteen voimalla kestävää tulevaisuutta koko maailman parhaaksi. Se sijoittuu kansainvälisissä yliopistovertailuissa maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Monitieteinen yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä sekä Lahden, Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa. Lisäksi sillä on kuusi tutkimusasemaa eri puolilla Suomea ja yksi Keniassa. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.

