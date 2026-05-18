Tutkimus tuo toivoa – tiedettä potilaan parhaaksi 4.6.
18.5.2026 14:58:58 EEST | Helsingin yliopisto | Kutsu
Tervetuloa viettämään Toivon päivää 4.6. ja kuulemaan, kuinka suomalaista huippututkimusta viedään käytäntöön potilaiden parhaaksi. Neljä Meilahden kampuksen tutkijaa kertoo tarinansa siitä, kuinka tutkimus ja potilaiden kohtaaminen kulkevat käsi kädessä – ja tuovat ihmisille toivoa.
Helsingin yliopiston ja yliopistosairaalan tiivis yhteistyö perustuu innovatiivisten, osin ainutlaatuisten suomalaisten tutkimusaineistojen ja hoitomenetelmien hyödyntämiseen. Tule vaikuttumaan siitä, mihin tiede nykypäivänä pystyy ja miten intohimoisten tutkijoiden halu auttaa potilaita muuttuu toivoa tuottaviksi hoitokäytännöiksi.
Aika: ke 4.6.2026 klo 14 – 17.15
Paikka: Terkko Health Hub, kokoustila Cube, Haartmaninkatu 4
Saapuminen, ks. HSL:n reittiopas.
Ilmoittautuminen: viimeistään 28.5.
Voit tulla tutustumaan HUSin 3D-laborarotioon jo klo 14.00 tai pelkästään kuulemaan tutkijoiden esityksiä klo 14.45. Tilaisuuden jälkeen tarjoamme kevyttä syötävää.
Ohjelma
14.00 Tutustuminen 3D-laboratorioon , kokoontuminen Siltasairaalan aulassa
14.40 siirtyminen Siltasairaalasta Terkkoon
14.45 Tutkimus tuo toivoa -tilaisuus
- Tervetulotoivotus, viestintäpäälliköt
- Neljä tutkijapuheenvuoroa á 10min + 5 min toimittajien kysymyksille
15.50 keskustelua
16.00 ruokailu ja vapaata seurustelua
17.15 tilaisuus päättyy
Puhujat
14.50 - 15.05
Tulevaisuuden syöpähoidot ovat yhä yksilöllisempiä
Sari Jäämaa, LT, Syöpätautien erikoislääkäri, HUS Syöpäkeskus
Pitkäaikainen työ syövän molekyylibiologisen taustan selvittämiseksi on johtanut siihen, että merkittävä määrä uusia syövän hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä otetaan käyttöön vuosittain. Uudet syöpälääkkeet mahdollistavat aiempaa tehokkaamman ja kohdennetumman hoidon.
15.05-15.20
Geenitiedosta tehoa ja turvallisuutta lääkehoitoihin
Mikko Niemi, farmakogenetiikan professori, ylilääkäri, kliininen farmakologia Helsingin yliopisto ja HUS Diagnostiikkakeskus
Geenitestejä hyödynnetään jo rutiinisti lääkehoitojen tehon ja turvallisuuden parantamisessa – mutta tulisiko niiden käyttöä laajentaa? Euroopassa käynnistyy suomalaistutkijoiden vetämä tutkimushanke, jossa selvitetään geenitestaukseen perustuvan hoidon vaikutuksia aivoinfarktin uusiutumisen ehkäisyssä.
15.20-15.35
Voiko geenitieto auttaa tunnistamaan glaukoomariskin ajoissa?
Joni Turunen, dosentti, silmätautien erikoislääkäri, Silmägenetiikan tutkimusryhmä, HUS Silmätautien klinikka, Helsingin yliopisto ja Folkhälsanin tutkimuskeskus
Glaukooma on yksi yleisimmistä näköä uhkaavista taudeista ja perinnöllisillä tekijöillä on siinä merkittävä rooli. Geenitutkimus tunnistaa suuren riskin henkilöt jo ennen oireiden ilmaantumista ja voi tulevaisuudessa auttaa kohdentamaan seulontaa tehokkaammin.
15.35-15.50
Miksi lapsiluku jää toivottua pienemmäksi?
Sanna Vuoristo, FT, Dosentti, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Tutkimusohjelmayksikkö ja Clinicum, Naistentaudit
Tutkimusten mukaan lapsia saadaan toivottua vähemmän. Mistä tämä johtuu ja mistä löytyvät ratkaisut?
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hannamaija Helanderviestintäpäällikkö
Meilahden kampus
Varja SiirtolaViestintäasiantuntijaPuh:040 573 5522varja.siirtola@hus.fi
Tietoa Helsingin yliopistosta
Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen yhteisö, joka tuottaa tieteen voimalla kestävää tulevaisuutta koko maailman parhaaksi. Se sijoittuu kansainvälisissä yliopistovertailuissa maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Monitieteinen yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä sekä Lahden, Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa. Lisäksi sillä on kuusi tutkimusasemaa eri puolilla Suomea ja yksi Keniassa. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Hevosen kesyttämisen historia on aiemmin oletettua monipolvisempi – jopa 6000 vuotta yhteiseloa18.5.2026 11:39:20 EEST | Tiedote
Uusi tutkimus viittaa siihen, että hevosen hyötykäyttö alkoi huomattavasti aiemmin kuin tähän asti on luultu. Hevosia käytettiin järjestelmällisesti ratsuina, työeläiminä ja kauppatavarana jo yli 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, mahdollisesti vielä tätäkin varhemmin.
Suomalaiset odottavat päättäjiltä aktiivista reagointia kansainvälisen järjestelmän jännitteisiin12.5.2026 02:00:00 EEST | Tiedote
Tutkimuksen mukaan 71 prosenttia suomalaisista kokee, että sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä on jo murentunut, ja he toivovat Euroopan ja Suomen vastaavan tähän tilanteeseen vahvalla ulko- ja turvallisuuspolitiikalla.
Suomen urbaaneimmat lehmät pääsivät laitumelle – lataa kuvat ja videot median käyttöön!9.5.2026 14:17:28 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston Viikin tutkimustilan lehmät ovat kirmanneet jälleen riemuiten laitumelle. Perinteikäs koko perheen tapahtuma keräsi tuhansittain yleisöä laitumen laidalle lauantaina 9.5.
Järjestäytynyt rikollisuus lisääntynyt jonkin verran Suomessa8.5.2026 13:46:48 EEST | Tiedote
Kansainvälisesti vertailtuna järjestäytyneen rikollisuuden taso on edelleen melko maltillinen Suomessa. Kasvua on havaittavissa erityisesti kyberrikollisuudessa ja huumausainerikollisuudessa, ilmenee Helsingin yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun laatimasta järjestäytyneen rikollisuuden tilannekuvasta.
Studia Medicina 20.5.: Lähisuhdeväkivalta – miten tunnistamme ja autamme7.5.2026 15:46:02 EEST | Kutsu
Tervetuloa mukaan keskiviikkona 20.5.2026 17.00 - 19.00! Studia Medicinat ovat kaikille avoimia yleisötilaisuuksia, joissa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoille.
