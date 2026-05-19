Servicesedeln förbättrar tillgången till tandvård
19.5.2026 07:00:00 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Den uppdaterade servicesedeln för tandvård underlättar tillgången till vård i situationer där kunden behöver flera tandvårdsbesök. Servicesedeln kan nu användas i vårt välfärdsområde vid verksamhetsställen hos privata serviceproducenter som har godkänts som servicesedelproducenter.
Vi har infört en servicesedel som gör det lättare för invånarna att få vård inom mun- och tandvården än tidigare. Servicesedeln är avsedd för vuxna kunder som behöver vård under flera besök och vars vård kan genomföras av en privat serviceproducent. Målet är att förbättra tillgången till tjänsterna och erbjuda invånarna möjligheter att välja sin egen vård.
Beviljandet av servicesedeln grundar sig alltid på en bedömning av vårdbehovet som görs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Bedömningen görs i mun- och tandvårdens kundtjänst.
Ett välfungerande servicenätverk underlättar tillgången till vård
Servicesedeln kan användas hos flera serviceproducenter runt om i vårt välfärdsområde. Servicenätverket är omfattande, vilket gör det lättare att få en tid och ger möjlighet att välja en plats och en tidpunkt som passar dig.
Serviceenhetschef Hanna-Mari Kommonen vid mun- och tandvårdens kundservicecenter berättar att servicesedeln har tagits emot med glädje inom kundtjänsten.
– Det är fint att vi har fått möjlighet att erbjuda kunderna en ännu smidigare väg till vård. Det har varit en glädje att berätta om servicesedeln för kunderna och ge råd om hur den används. Kunderna uppskattar att de kan välja serviceproducent och komma till vård snabbare än tidigare.
Tjänsten har kommit i gång bra
Servicesedeln har beretts omsorgsfullt och invånarnas önskemål har också beaktats, såsom tydliga anvisningar och möjligheten att välja serviceproducent.
Serviceenhetschef Sanna Mekkonen inom mun- och tandvården berättar att tjänsten har kommit i gång bra.
– Vi har hittills beviljat cirka hundra servicesedlar, även om vi ännu inte har gått ut brett med information om möjligheten. Vi ville gå fram kontrollerat och säkerställa att tjänsten fungerar väl för kunden i varje skede.
Serviceproducenterna har redan börjat erbjuda tjänsten.
– Vi har haft ett nära samarbete med serviceproducenterna, och tjänsten har kommit i gång bra både ur kundernas och yrkespersonalens perspektiv, konstaterar Mekkonen.
För vem passar servicesedeln
Servicesedeln kan erbjudas vuxna kunder som har behov av icke-brådskande helhetsvård.
I bedömningen säkerställer vi att servicesedeln passar kundens situation och att vården kan genomföras av en privat serviceproducent.
Med servicesedeln får man vård snabbare än vid välfärdsområdets egna tandkliniker. När du använder servicesedeln är priset för det första besöket något högre än vid välfärdsområdets egna tandkliniker. Därefter är priserna för fortsatta besök desamma som inom välfärdsområdets egen tandvård. På så sätt kan vi underlätta genomförandet av våra kunders vård och erbjuda ett flexibelt och ofta snabbare alternativ när behandlingen sannolikt kräver flera besök.
Heikki TonteriYhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, muutosjohtajaPuh:040 644 3117heikki.tonteri@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Palveluseteli parantaa hammashoitoon pääsyä19.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Hammashoidon päivitetty palveluseteli helpottaa hoitoon pääsyä tilanteissa, joissa tarvitaan useita hammashoidon käyntejä. Palveluseteli on nyt käytössä hyvinvointialueellamme, ja sitä voi käyttää palvelusetelituottajiksi hyväksytyissä yksityisten palveluntuottajien toimipisteissä.
