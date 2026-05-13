Takaisinveto: Kananuudeliateria saattaa sisältää sinappia
13.5.2026 15:09:48 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl vetää myynnistä Kartanon Kananuudelit täysjyvävalmisaterioita. Takaisinveto tehdään, koska aterian nuudelit saattavat sisältää sinappia, mutta kyseistä allergeenia ei mainita tuotteen ainesosaluettelossa. Tuote voi näin ollen olla vaarallinen niille, jotka ovat allergisia sinapille. Muille tuote on turvallinen käyttää.
Tuote: Kartanon Kananuudelit täysjyvänuudeliateria
Pakkauskoko: 350 g
Viimeinen käyttöpäivä: 26.5.2026 ja sitä aiemmat
Tuotteen voi palauttaa Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä haittaa.
Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/
Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400
Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika.
Lidlin viestintä
Puh:(09) 23456 400
media@lidl.fi
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
