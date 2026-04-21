Valtion henkilöstökertomus 2025: Eläköitymisaalto iskee valtionhallintoon
18.5.2026 10:45:00 EEST | Valtiokonttori | Tiedote
Valtion henkilöstökertomus kokoaa vuosittain yhteen keskeiset tiedot valtion palveluksessa työskentelevästä henkilöstöstä. Nyt julkaistu vuoden 2025 henkilöstökertomus osoittaa muun muassa, että valtion henkilöstömäärä jatkoi laskuaan, samapalkkaisuus miesten ja naisten välillä on jo lähellä toteutua ja että eläköityminen kiihtyy entisestään lähivuosina.
Valtion henkilöstö kutistui edelleen – Eläköitymisaalto edessä
Valtion budjettitalouden henkilöstömäärä vähentyi vuonna 2025 yli 4 200 henkilöllä. Henkilöstön supistuminen jatkui jo toista vuotta peräkkäin. Suurin syy muutokseen oli TE‑toimistojen siirtyminen valtionhallinnosta kuntasektorille.
Valtion henkilöstön ikärakenne ennakoi merkittävää muutosta lähivuosina. Ennusteen mukaan vuonna 2025 valtiolla työskennelleistä henkilöistä peräti 55 % poistuu eläkkeelle tai muihin tehtäviin vuoteen 2035 mennessä. Jo tänä vuonna eläkepoistuman arvioidaan olevan yli 4 700 henkilöä.
Työtyytyväisyys hyvällä tasolla – johtamisessa ja uudistumisessa haasteita
Uudistetun henkilöstötutkimuksen mukaan valtion henkilöstön työtyytyväisyyden kokonaistulos 3,02 neliportaisella asteikolla arvioidaan hyväksi. Tyytyväisyyden taustalla näkyvät mm. oman työn merkityksellisyys ja lähiesihenkilötyö.
Sen sijaan organisaatioiden uudistumiskyky ja johtamiskulttuuri arvioidaan heikoimmiksi osa‑alueiksi.
Naisen euro valtiolla 99,2 senttiä
Naisten ja miesten välinen niin sanottu selittämätön palkkaero valtiolla lähestyy vauhdilla nollaa. Viime vuoden 1 prosenttiyksikön selittämätön ero on kaventunut 0,8 prosenttiyksikköön. Työtehtävät ja toimiala huomioiden naisten palkka oli keskimäärin 99,2 % miesten keskimääräisestä palkasta.
Samalla kertomus kuitenkin osoittaa, että valtionhallinnon ylin johto on yhä selvästi miesvaltaista. Johtotehtävissä toimivista noin kolmannes on naisia, ja osuus on hieman laskenut edellisvuodesta.
Tehtävänimikkeistä osa on vahvasti sukupuolittuneita. Miesvaltaisia tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi ylikonstaapeli (90 % miehiä), tietoturva-asiantuntija (87 %) ja järjestelmäasiantuntija (83 %). Naisvaltaisia nimikkeitä puolestaan ovat mm. tutkintasihteeri (94 % naisia), assistentti (95 %) ja henkilöstöasiantuntija (97 %).
Sairauspoissaolot maltillisia – etätyö tukee jaksamista
Vuonna 2025 sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 7,7 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Poissaolot olivat pääosin lyhyitä, 1–3 päivän mittaisia, ja kokonaismäärä jäi alle koronapandemiaa edeltävän tason. Etätyön arvioidaan osaltaan tukeneen työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä työssä jaksamista.
