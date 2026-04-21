Valtion henkilöstökertomus 2025: Eläköitymisaalto iskee valtionhallintoon

18.5.2026 10:45:00 EEST | Valtiokonttori | Tiedote

Valtion henkilöstökertomus kokoaa vuosittain yhteen keskeiset tiedot valtion palveluksessa työskentelevästä henkilöstöstä. Nyt julkaistu vuoden 2025 henkilöstökertomus osoittaa muun muassa, että valtion henkilöstömäärä jatkoi laskuaan, samapalkkaisuus miesten ja naisten välillä on jo lähellä toteutua ja että eläköityminen kiihtyy entisestään lähivuosina.

Valtion henkilöstön määrän kehitys 1975—2025
Valtion henkilöstö kutistui edelleen – Eläköitymisaalto edessä

Valtion budjettitalouden henkilöstömäärä vähentyi vuonna 2025 yli 4 200 henkilöllä. Henkilöstön supistuminen jatkui jo toista vuotta peräkkäin. Suurin syy muutokseen oli TE‑toimistojen siirtyminen valtionhallinnosta kuntasektorille.

Valtion henkilöstön ikärakenne ennakoi merkittävää muutosta lähivuosina. Ennusteen mukaan vuonna 2025 valtiolla työskennelleistä henkilöistä peräti 55 % poistuu eläkkeelle tai muihin tehtäviin vuoteen 2035 mennessä. Jo tänä vuonna eläkepoistuman arvioidaan olevan yli 4 700 henkilöä.

Poistuman ennuste 2025—2035 Valtiokonttori

Työtyytyväisyys hyvällä tasolla – johtamisessa ja uudistumisessa haasteita

Uudistetun henkilöstötutkimuksen mukaan valtion henkilöstön työtyytyväisyyden kokonaistulos 3,02 neliportaisella asteikolla arvioidaan hyväksi. Tyytyväisyyden taustalla näkyvät mm. oman työn merkityksellisyys ja lähiesihenkilötyö.

Sen sijaan organisaatioiden uudistumiskyky ja johtamiskulttuuri arvioidaan heikoimmiksi osa‑alueiksi.

Naisen euro valtiolla 99,2 senttiä

Naisten ja miesten välinen niin sanottu selittämätön palkkaero valtiolla lähestyy vauhdilla nollaa. Viime vuoden 1 prosenttiyksikön selittämätön ero on kaventunut 0,8 prosenttiyksikköön. Työtehtävät ja toimiala huomioiden naisten palkka oli keskimäärin 99,2 % miesten keskimääräisestä palkasta.

Samalla kertomus kuitenkin osoittaa, että valtionhallinnon ylin johto on yhä selvästi miesvaltaista. Johtotehtävissä toimivista noin kolmannes on naisia, ja osuus on hieman laskenut edellisvuodesta.

Tehtävänimikkeistä osa on vahvasti sukupuolittuneita. Miesvaltaisia tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi ylikonstaapeli (90 % miehiä), tietoturva-asiantuntija (87 %) ja järjestelmäasiantuntija (83 %). Naisvaltaisia nimikkeitä puolestaan ovat mm. tutkintasihteeri (94 % naisia), assistentti (95 %) ja henkilöstöasiantuntija (97 %).

Naisten ja miesten palkkaerojen kehitys 2005—2025 Valtiokonttori
Joitain sukupuolittuneita ammattinimikkeitä vuonna 2025 Valtiokonttori

Sairauspoissaolot maltillisia – etätyö tukee jaksamista

Vuonna 2025 sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 7,7 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Poissaolot olivat pääosin lyhyitä, 1–3 päivän mittaisia, ja kokonaismäärä jäi alle koronapandemiaa edeltävän tason. Etätyön arvioidaan osaltaan tukeneen työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä työssä jaksamista.

Sairauspoissaolot 2015—2025 Valtiokonttori

Tutustu valtion henkilöstökertomukseen 2025 (pdf) >

Tutustu valtion henkilöstötietoihin Tutkihallintoa.fi-palvelussa > 


Lisätietoja

analysointipalvelut@valtiokonttori.fi

Valtiokonttorissa tehdään merkityksellistä työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Olemme valtion varainhoidon ja korvauspalveluiden luotettava toteuttaja ja tietojohtamisen uudistaja. Palvelemme valtionhallintoa, kansalaisia, kuntia, yhteisöjä ja yrityksiä – tiedolla ja taidolla. Tutustu meihin ja tehtäviimme tarkemmin osoitteessa valtiokonttori.fi

Peppol Day Finland 2026: Unlocking Global Trade Efficiency with Peppol16.4.2026 08:47:00 EEST | Press invitation

The State Treasury of Finland and Peppol Team Finland invite journalists and media representatives to join Peppol Day Finland 2026 on 21 April 2026, streamed live from 09:00 to 14:00 (EEST). The event brings together international Peppol authorities, policymakers, and industry leaders to discuss the future of digital trade and interoperability. This marks the first time Finland hosts a full‑scale international Peppol Day, underscoring the country’s growing role in advancing cross‑border digital services and supporting the EU’s digital transition.

