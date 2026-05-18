Valtatie 3:n Hämeenlinnan tunneli suljetaan yöksi 25.–26.5.
18.5.2026 10:00:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatie 3:n Hämeenlinnan tunneli suljetaan liikenteeltä maanantain ja tiistain välisenä yönä 25.–26.5.2026 klo 22.00–03.00 tunnelissa tehtävien huoltotöiden vuoksi. Sulun aikana molemmat tunneliputket ovat pois käytöstä.
Tunnelissa tehdään paloilmoitinlaitteiden testausta sekä muita tarvittavia huoltotöitä. Sulku vaikuttaa liikenteeseen sekä etelän että pohjoisen suuntaan.
Liikenne ohjataan töiden aikana tunneleiden varareiteille. Tunneliputket avataan liikenteelle heti töiden valmistuttua.
Sulkemisessa on kelivaraus, ja huonon sääennusteen vuoksi työ voidaan peruuttaa lyhyellä varoitusajalla.
Työn aikaisista liikennejärjestelyistä vastaa
Jarmo Sillanpää, Caverion Oy, 050 5393 491
Yhteyshenkilöt
Risto Loikkanen
Maanteiden hoidon projektipäällikkö
risto.loikkanen@elinvoimakeskus.fi
+358 295 021 306
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
