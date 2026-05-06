Arviointi: KEHA-keskuksen Työvoimabarometri palvelee hyvin asiantuntijoita – kansalaisille ja työnantajille palvelu jää vielä etäiseksi
18.5.2026 13:49:09 EEST | KEHA-keskus | Tiedote
KEHA-keskuksen työvoimabarometri tuottaa pääosin relevanttia tietoa työvoiman kysynnän ja tarjonnan analysointiin sekä päätöksenteon tueksi. Tuore arviointi osoittaa, että palvelu palvelee erityisesti asiantuntijoita, mutta sen koetaan vielä olevan suhteellisen etäinen kansalaisille ja työnantajille.
Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) Työvoimabarometrin arviointitutkimus valmistui helmikuussa 2026. Vuodenvaihteen 2025-2026 molemmin puolin toteutetun arvioinnin mukaan Työvoimabarometri tuottaa pääosin hyvin sellaista tietoa, jota sen keskeiset käyttäjät tarvitsevat työvoiman kysynnän ja tarjonnan tarkasteluun sekä päätöksenteon tueksi. Arviointitutkimuksen tavoitteena oli selvittää palvelun nykyinen hyödyllisyys, käyttäjäkokemukset ja käyttötavat. Se toteutettiin monimenetelmällisesti hyödyntäen dokumenttianalyysia, kävijätilastoja, asiantuntijahaastatteluja, käyttäjäkyselyä sekä validointityöpajaa.
Käyttäjämäärät maltillisia – aktiivisin käyttö asiantuntijoiden keskuudessa
Arviointitutkimuksen käyttäjäkyselyn vastaajista (N=575) suurin osa oli käyttänyt Työvoimabarometria enintään muutamia kertoja vuoden aikana. Noin neljäsosa vastaajista oli käyttänyt kohtaantoon liittyvää tilastotietoa tai ennakointitietoa kuukausittain tai useammin. Käyttäjäanalytiikan mukaan Työvoimabarometrilla on kuukausittain noin 500–1000 aktiivista käyttäjää ja lisäksi muutamia tuhansia satunnaisia kävijöitä.
Kävijäanalyysin perusteella palvelua käyttää rajattu asiantuntijakohderyhmä eikä se tavoita laajasti kansalaisia tai työnantajia. Suurin osa kyselyyn vastanneista käyttää palvelua vain muutamia kertoja vuodessa. Aktiivisempi hyödyntäminen keskittyy pienemmälle joukolle, joka tarvitsee säännöllisesti tilasto- ja ennakointitietoa. Työlupatietoihin kohdentuu näitä vähemmän kysyntää.
Koulutuksen suunnittelu keskeinen käyttökohde
Barometria hyödynnetään erityisesti seuraavissa tehtävissä:
-
koulutuksen ja osaamistarpeiden suunnittelu
-
strateginen suunnittelu ja päätöksenteon tuki
-
työllisyyspalvelujen ja asiakastyön tukeminen
-
rajatusti työperäisen maahanmuuton ja työlupaprosessien tietotarpeet
Käyttötavat vaihtelevat käyttäjäryhmittäin ja riippuvat siitä, millaista tietoa heidän omat tehtävänsä edellyttävät.
Peruskonsepti koetaan toimivaksi – jatkokehittämiselle selkeä tarve
Kokonaisuutena Työvoimabarometrin nähdään olevan edelleen tarpeellinen. Käyttäjät pitävät määrällisen ja laadullisen tiedon yhdistämistä toimivana ratkaisuna ja arvioivat barometrin ominaisuuksia pääosin positiivisesti.
Työvoimabarometri tuottaa käyttäjien mukaan erityisesti lisäarvoa:
-
koko maan ja maakunnallisen kokonaiskuvan muodostamisessa
-
yhteisen viitekehyksen tarjoamisessa työvoiman kysynnän ja tarjonnan tarkasteluun
Arvioinnin perusteella palvelulla on tulevaisuudessakin tärkeä rooli päätöksenteon ja ennakoinnin tukena.
Kehittämisen suuntaviivat valmisteltu yhdessä
Tutkimuksen toteutti Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) toimeksiannosta Owal Group Oy. Arviointitutkimuksen valmistumisen jälkeen KEHA-keskus on vienyt tutkimuksesta nousseita kehitystoimenpiteitä käytäntöön ja osallistanut kehittämiseen Työvoimabarometrin koordinaatioryhmän, jossa on edustus sen lisäksi elinvoimakeskuksista sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Yhteisen kehittämistyön tuloksena ovat syntyneet seuraavat kokonaisuudet, joiden pohjalta Työvoimabarometriä kehitetään vuoden 2026 aikana niin ennakoinnin tietotuotteena kuin ennakointiprosessina:
-
ensisijaisten kohderyhmien ja käyttötarkoitusten määrittely sekä kävijäanalytiikan kehittäminen
-
ennakoinnin tietotuotteiden yhteensovittaminen
-
järjestelmän käytettävyyden ja tiedon laadun parantaminen
-
ennakointiprosessin laadun kehittäminen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo BergmanJohtava asiantuntija (ennakointi)KEHA-keskusPuh:+358 295025070timo.bergman@keha-keskus.fi
KEHA-keskus – Valtakunnallinen asiantuntija hallinnon, digitalisaation ja työllisyyden kehittämisessä
Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtion asiantuntijavirasto, joka tukee työllisyyttä, kotoutumista, digitalisaatiota ja tiedolla johtamista. KEHA-keskus vastaa myös elinvoimakeskusten kehittämis- ja hallintopalveluista. Lisäksi viraston erillisyksikkönä toimii Siviilipalveluskeskus ja muita erityistehtäviä ovat esimerkiksi virastoille tarjottavat tietojärjestelmät sekä maksatukseen ja valtionapuihin liittyvät tehtävät.
