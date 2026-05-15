Eurojackpotin potti jatkaa hurjaa kasvuaan 118 miljoonaan euroon
15.5.2026 22:29:59 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantaina arvottu Eurojackpot ei antanut yhtään täysosumaa, joten ensi tiistaina on jaossa jo noin 118 miljoonan päävoitto.
Eurojackpotin perjantaina (kierros 20/2026) suoritetun arvonnan oikea rivi on 1, 32, 33, 36 ja 37. Tähtinumerot ovat 7 ja 12.
Kierroksen suurimmat voitot osuivat kahdelle 5+1-tulokselle, joilla tällä kierroksella sai lähes 1,7 miljoonaa euroa. Nämä molemmat voitot menivät Saksaan.
5+0 tuloksia löytyi 11 kappaletta. Rivin arvoksi tuli tänään lähes 170 000 euroa. Voitot osuivat Norjaan, Alankomaihin, Puolaan, kaksi kappaletta Ruotsiin ja vielä kuusi kappaletta Saksaan.
Suomen suurimmat voitot saavutettiin 4+2 tuloksella, joita löytyi maastamme vain yksi kappale. Tällä osumalla sai tänä iltana 10 268,70 euroa.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 2 4 0 6 9 1 5. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 1, 4, 19, 27, 38, 39 ja lisänumero 34. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi 18 693 kappaletta.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Bryssel 59. Tonneja voitettiin yhdeksän kappaletta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Vedonlyöjät Suomen puolella Euroviisuissa: ”Suomi voittaa ja Ruotsi ei ole kymmenen parhaan joukossa on suosittu kohde”15.5.2026 15:01:44 EEST | Tiedote
Euroviisut huipentutvat lauantaina Wienissä finaaliin, jossa Suomi esiintyy vuorolla 17. Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin on kilpailun ennakkosuosikki.
Eurojackpotista 17,6 miljoonaa euroa voittanut mies: "Tärkeimmät ihmiset saattavat tietää"15.5.2026 12:40:24 EEST | Tiedote
Suomeen osui tammikuun lopussa Eurojackpotin päävoitto, joka oli 17,6 miljoonaa euroa. Jättivoitto osui Lappeenrantaan miehelle, joka vieraili ja kertoi tunnelmistaan Veikkauksen suurvoittajakahveilla muutama kuukausi voittonsa jälkeen.
Pitkäveto-kertoimet: Leijonat on MM-mitaleilla 58 prosentin todennäköisyydellä13.5.2026 14:04:16 EEST | Tiedote
Jääkiekon MM-kisat pelataan Sveitsissä 15.-31.5. Suomen Leijonat aloittaa kisat perjantai-iltana ottelulla Saksaa vastaan. Veikkauksen Pitkäveto-kertoimien mukaan suurin kultasuosikki on Kanada, ja Suomi saavuttaa kisoista mitalin yli kerran kahdesta.
Eurojackpotissa perjantaina jaossa jo yli 100 miljoonaa – Suomen voittoputki jatkui jälleen12.5.2026 23:22:40 EEST | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina tarjolla on jo noin 102 miljoonan euron potti. Yksi illan suurimmista voitoista löytyi Suomesta.
Game 7: Ennen kautta KooKoon Pitkäveto-kerroin Suomen mestariksi oli 52 ja Tapparan 5,3012.5.2026 15:03:58 EEST | Tiedote
Jääkiekon Suomen mestaruus ratkaistaan huomenna keskiviikkona Tampereella ottelusarjan seiskapelissä. Finaaliparin joukkueista Tappara kuului suosikkeihin jo ennen kauden alkua. Runkosarjan kakkoseksi räväyttänyt Kouvolan KooKoo on ponnistanut ratkaisupeliin kauden yllättäjänä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme