Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti jatkaa hurjaa kasvuaan 118 miljoonaan euroon

15.5.2026 22:29:59 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Perjantaina arvottu Eurojackpot ei antanut yhtään täysosumaa, joten ensi tiistaina on jaossa jo noin 118 miljoonan päävoitto.

Henkilö käyttää älypuhelinta, jossa on auki sovellus, jossa näkyy keltaisia hintatietoja.

Eurojackpotin perjantaina (kierros 20/2026) suoritetun arvonnan oikea rivi on 1, 32, 33, 36 ja 37. Tähtinumerot ovat 7 ja 12.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat kahdelle 5+1-tulokselle, joilla tällä kierroksella sai lähes 1,7 miljoonaa euroa. Nämä molemmat voitot menivät Saksaan.

5+0 tuloksia löytyi 11 kappaletta. Rivin arvoksi tuli tänään lähes 170 000 euroa. Voitot osuivat Norjaan, Alankomaihin, Puolaan, kaksi kappaletta Ruotsiin ja vielä kuusi kappaletta Saksaan.

Suomen suurimmat voitot saavutettiin 4+2 tuloksella, joita löytyi maastamme vain yksi kappale. Tällä osumalla sai tänä iltana 10 268,70 euroa.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 2 4 0 6 9 1 5. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 1, 4, 19, 27, 38, 39 ja lisänumero 34. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi 18 693 kappaletta.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Bryssel 59. Tonneja voitettiin yhdeksän kappaletta.

