Kokoomuksen Valkonen: Lindtman ei voi lykätä vaihtoehtoaan loputtomasti

Vielä syyskuussa 2025 SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman totesi Ylen Ykkösaamussa, että Suomen taloutta on ensi vaalikaudella sopeutettava vähintään 5,7 miljardilla eurolla. Samalla hän lupasi, että SDP tekee kokonaisarvion syksyllä 2026.

Nyt Lindtman kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen tarkka talousohjelma julkaistaan vasta vuodenvaihteessa.



Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen toteaa, että aikataulu herättää huolta. Valkonen on velkajarrutyöryhmän eli finanssipoliittisen parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja.

– Pääoppositiopuolueen puheenjohtaja Lindtman ei voi lykätä loputtomasti yksityiskohtaisten sopeutustoimien esittelyä. Suomalaisille on yhdessä luvattu, että velkaantuminen laitetaan kuriin. Velkajarrusta ei voi lipsua, vaikka SDP:stä on kuultu jotain epäluottamusta herättäviä puheenvuoroja. Kuitenkin kun suomalaisille reteästi luvataan “reilumpaa vaihtoehtoa”, on tuo vaihtoehto kyettävä sitten kertomaan, Valkonen toteaa ja jatkaa:

– Lindtman on jo pitkään luvannut kertoa, mistä SDP olisi valmis leikkaamaan ja miten puolue tasapainottaisi Suomen talouden. Joka kerta vastaus on sama: palataan asiaan myöhemmin.

Valkosen mukaan SDP:n jatkuva vitkuttelu herättää perustellun kysymyksen siitä, onko vaihtoehtoa todellisuudessa olemassa vai eikö sitä uskalleta kertoa kansalle ennen vaaleja?

– Koko tämän vaalikauden SDP on keskittynyt vastakkainasetteluun ja kaikkien säästötoimien rankkaan arvosteluun, Valkonen sanoo.

– Hallitusta on syytetty hyvinvointivaltion alasajamisesta, mutta Lindtman itse toteaa, että päätettyjä säästöjä ei voida perua. Hän myös totesi, ettei voi jättää sote-sektoria leikkausten ulkopuolelle. Puheet ovat täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä he ovat kansalle tämän vaalikauden aikana lupailleet. Olen huolissani yhteiskunnallisesta ilmapiiristä jatkossa, jos suomalaisille rakennetaan vaaleihin vuosisadan pettymystä, Valkonen sanoo.



– Vastuullista olisi todeta, että velkaantumista ei saada kuriin pelkästään mukavilla keinoilla ja pakittaa siitä rajusta kritiikistä, jota SDP on tällä kaudella kohdistanut hallitukseen. Velkaantumisen taittaminen on yhteinen haasteemme, ja on hienoa, että kaikki puolueet vasemmistoliittoa lukuunottamatta sitoutuivat parlamentaariseen sopimukseen. Nyt tuon sopimuksen takana pitää uskaltaa seisoa, Valkonen sanoo.