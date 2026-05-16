Kokoomuksen Valkonen: Lindtman ei voi lykätä vaihtoehtoaan loputtomasti
16.5.2026 12:45:43 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on jälleen siirtänyt puolueensa talousvaihtoehdon julkistamista.
Vielä syyskuussa 2025 SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman totesi Ylen Ykkösaamussa, että Suomen taloutta on ensi vaalikaudella sopeutettava vähintään 5,7 miljardilla eurolla. Samalla hän lupasi, että SDP tekee kokonaisarvion syksyllä 2026.
Nyt Lindtman kertoo Ilta-Sanomille, että puolueen tarkka talousohjelma julkaistaan vasta vuodenvaihteessa.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen toteaa, että aikataulu herättää huolta. Valkonen on velkajarrutyöryhmän eli finanssipoliittisen parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja.
– Pääoppositiopuolueen puheenjohtaja Lindtman ei voi lykätä loputtomasti yksityiskohtaisten sopeutustoimien esittelyä. Suomalaisille on yhdessä luvattu, että velkaantuminen laitetaan kuriin. Velkajarrusta ei voi lipsua, vaikka SDP:stä on kuultu jotain epäluottamusta herättäviä puheenvuoroja. Kuitenkin kun suomalaisille reteästi luvataan “reilumpaa vaihtoehtoa”, on tuo vaihtoehto kyettävä sitten kertomaan, Valkonen toteaa ja jatkaa:
– Lindtman on jo pitkään luvannut kertoa, mistä SDP olisi valmis leikkaamaan ja miten puolue tasapainottaisi Suomen talouden. Joka kerta vastaus on sama: palataan asiaan myöhemmin.
Valkosen mukaan SDP:n jatkuva vitkuttelu herättää perustellun kysymyksen siitä, onko vaihtoehtoa todellisuudessa olemassa vai eikö sitä uskalleta kertoa kansalle ennen vaaleja?
– Koko tämän vaalikauden SDP on keskittynyt vastakkainasetteluun ja kaikkien säästötoimien rankkaan arvosteluun, Valkonen sanoo.
– Hallitusta on syytetty hyvinvointivaltion alasajamisesta, mutta Lindtman itse toteaa, että päätettyjä säästöjä ei voida perua. Hän myös totesi, ettei voi jättää sote-sektoria leikkausten ulkopuolelle. Puheet ovat täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä he ovat kansalle tämän vaalikauden aikana lupailleet. Olen huolissani yhteiskunnallisesta ilmapiiristä jatkossa, jos suomalaisille rakennetaan vaaleihin vuosisadan pettymystä, Valkonen sanoo.
– Vastuullista olisi todeta, että velkaantumista ei saada kuriin pelkästään mukavilla keinoilla ja pakittaa siitä rajusta kritiikistä, jota SDP on tällä kaudella kohdistanut hallitukseen. Velkaantumisen taittaminen on yhteinen haasteemme, ja on hienoa, että kaikki puolueet vasemmistoliittoa lukuunottamatta sitoutuivat parlamentaariseen sopimukseen. Nyt tuon sopimuksen takana pitää uskaltaa seisoa, Valkonen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville ValkonenEduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Autto Lindtmanille: Puolustushankinnoissa ratkaisee Suomen turvallisuus16.5.2026 14:18:03 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto muistuttaa, että puolustushankintojen ensisijainen tehtävä on turvata Suomen puolustuskyky. Kotimaisen puolustusteollisuuden vahvistaminen on tärkeää, mutta hankintapäätökset tehdään turvallisuus edellä.
Kokoomuksen Kauma: Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi jatkossa ottaa työtä vastaan ilman pelkoa eläkkeen menettämisestä13.5.2026 17:21:36 EEST | Tiedote
Orpon hallitus uudistaa työkyvyttömyyseläkkeen ja työnteon yhteensovittamista. Uusi joustomalli helpottaa työkyvyttömyyseläkettä saavien mahdollisuuksia tehdä työtä ilman pelkoa siitä, että eläke pienenee tai katkeaa yllättäen.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Saimaannorpan suojelua vahvistetaan – hallitus asettaa selkeän minimitason kannan kasvulle13.5.2026 14:45:10 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä sanoo hallituksen ottavan merkittävän askeleen saimaannorpan suojelussa. Uusi asetus varmistaa, että erittäin uhanalaisen saimaannorpan kannan on kasvettava riittävän nopeasti myös muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Kannan on kasvettava keskimäärin vähintään neljä prosenttia vuodessa. Jos kasvu jää tämän alle, verkkokalastuksen rajoituksia kiristetään.
Kokoomuksen Castrén: Keliakiaa sairastaville lapsille oma etuus – vanhemmille pidempi oikeus jäädä hoitamaan sairasta lasta13.5.2026 14:24:00 EEST | Tiedote
Orpon hallitus esittää merkittäviä parannuksia keliaakikkojen ja heidän perheidensä asemaan. Alaikäisille keliakiaa sairastaville lapsille ehdotetaan perusvammaistukea gluteenittoman ruokavalion kustannusten kattamiseksi, ja vanhemmille annettaisiin pidempi oikeus jäädä pois töistä hoitamaan vakavasti sairasta lasta.
Kokoomuksen Päivärinta: Oikeus saattohoitoon vihdoin lakiin – jokaisella on oikeus arvokkaaseen kuolemaan13.5.2026 13:40:00 EEST | Tiedote
Orpon hallitus esittää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kirjaamista selkeästi lakiin. Muutos vahvistaa jokaisen oikeutta arvokkaaseen ja inhimilliseen elämän loppuvaiheeseen riippumatta asuinpaikasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme