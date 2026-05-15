Loton potti nousee jo kahdeksaan miljoonaan euroon
16.5.2026 22:46:18 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Tänä iltana ei Lotossa löytynyt täysosumia, joten potti kasvaa kahdeksaan miljoonaan euroon. Illan suurin voitto oli pelattu Oulussa. Jokeri-pelistä löytyi useampi suurvoitto.
Loton kierroksen 20/2026 oikea rivi on 2, 4, 22, 26, 27, 32 ja 33. Lisänumeroksi arvottiin 24 ja plusnumeroksi 17.
Loton suurin voitto meni tänä iltana yhdelle 6+1 tulokselle, jolla voitti 145 617 euroa. Voiton nappasi Oulun K-Citymarket Kaakkurissa rivinsä pelannut asiakas.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 0 3 3 0 4 9 1. Arvonnassa löytyi peräti neljä kappaletta 6 oikein -tuloksia, joista yksi oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. Tuplatun 40 000 euron voiton nappasi raumalainen pelaaja, joka oli laittanut rivinsä sisään Veikkauksen sovelluksessa. 20 000 voitot lähtivät Klaukkalan S-market Brunnin ja Turun Länsikeskuksen Veikkaus pelisalin asiakkaille. Yksi 6 oikein -rivi osui myös helsinkiläiselle nettipelaajalle.
Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 8, 13, 21, 24, 37, 38 ja lisänumero 29. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja voitettiin 17 552 kappaletta.
Lomatonnin voittorivi on Peking 97. Tuhannen euron päävoittoja lähti matkaan kolme kappaletta.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.
Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.
