Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
16.5.2026 22:55:46 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Rakennuspalo Pihtuputaalla
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 16.05.2026
Rakennuspalo keskisuuri, Pihtipudas
Pelastuslaitos sai hälytyksen pienestä liikennevälinepalosta klo. 22:01 Elämäjärventielle Pihtiputaalle. Useampi ilmoittaja oli soittanut palosta hätäkeskukseen. Omakotitalon pihaiirissa oli diesel auto syttynyt tuleen ja palo uhkasi omakotitaloa. Tehtäväkoodi muuttui pian rakennuspalo keskisuureksi rakennuspalovaaran vuoksi.
Talon asukas oli kotona, eikä saanut palossa hoitoa vaativia vammoja. Auto tuhoutui palossa, mutta palo ei ehtinyt levitä rakennukseen. Talon maalipinta kärsi lämpösäteilyn vaikutuksesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.5.2026 14:36:31 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.05.2026 Jyväskylä, Maastopalo: Keskisuuri, Multamäentie Asukas polttanut eilen puutarhajätettä. Tänään palo jatkanut edelleen palamista ja levinnyt läheiseen heinikkoon. Sivulliset havainneet maastopalon ja tehneet ilmoituksen. Maastoa ehti palaa noin 10 aarin verran. Maanomistaja sai rajattua palon leviämistä kastelemalla maastoa. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammutettua. Palossa ei tuhoutunut omaisuutta. Pelastuslaitokselta kohteessa 4 yksikköä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.5.2026 10:38:53 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.05.2026 Hankasalmi, Rakennuspalo: Keskisuuri, Varjolantie Kesämökin yhteydessä olevassa teknisessätilassa tapahtui tuntemattomasta syystä palon alku. Asukas sai onnistuneella alkusammutuksella palon sammumaan ja estämään palon leviämisen. Palosta muodostui runsaasti savua varastoon sekä mökkirakennukseen. Pelastuslaitoksella on kohteessa raivaustoimet käynnissä. Pelastuslaitos varmistaa, ettei palo ole päässyt leviämään muualle rakennukseen. 2 henkilöä altistui savulle ja ensihoito tarkasti heidän vointinsa. Pelastuslaitokselta oli kohteessa 6 yksikköä.
Hyvinvointia ravitsemusvarteista koko viikon ajan maanantaista 18.5. alkaen15.5.2026 09:15:37 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää valtakunnallisella Sydänviikolla 18.–22.5. hyvinvoinnin edistämiseen kannustavia ravitsemusvartteja. Ravitsemusvarteilla saat vinkkejä, kuinka edistää omaa hyvinvointia ja terveyttä ruokailun keinoin. Vartit toteutetaan etäyhteydellä maanantaista perjantaihin kello 8.05, 11.05 ja 14.05. Aiheet vaihtelevat päivittäin.
Kampanja muistuttaa keskisuomalaisia alle 25-vuotiaita mahdollisuudesta maksuttomaan ehkäisyyn15.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa kampanjan, jolla se haluaa muistuttaa alle 25-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia mahdollisuudesta maksuttomaan ehkäisyyn.
Keski-Suomen pelastuslaitos: Vaaratiedote Uusimaa15.5.2026 04:15:08 EEST | Tiedote
Tiedote 15.05.2026 Vaaratiedote, Uusimaa Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion / tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni. Väestöä kehotetaan siirtymään sisätiloihin. Sisätiloissa on hyvä oleskella rakennuksen keskiosissa ja pysytellä kaukana ikkunoista. Jos et pääse sisätiloihin, etsi mahdollisimman suojainen paikka. Kun olet turvallisessa paikassa, seuraa viranomaisten viestintää. Tarkempia toimintaohjeita voit katsoa 112 Suomi - sovelluksesta tai pelastustoimen verkkosivuilta (https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/varautuminen). Yleiseen hätänumeroon 112 soittamista tulee välttää muissa kuin akuuteissa hätätilanteissa. Keski-Suomen pelastuslaitos ei tiedota tilanteesta enempää, vaan tiedotusvastuu on Puolustusvoimilla sekä sisäministeriön pelastusviranomaisella. Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö --------------------------------------------------------------------------------- Lisätietoja: Puo
