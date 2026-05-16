Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
17.5.2026 12:02:52 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 17.5.2026
Tiedotteet Saarijärven ja Muuramen tehtävistä
Rakennuspalo keskisuuri, Häkkiläntie, Saarijärvi
Erillisessä noin 45 neliön autotallissa syttyi palamaan moottoripyörä. Palo levisi rakenteisiin ja autotalli tuhoutui palossa. Palon leviäminen saatiin estettyä viereiseen rakennukseen. Ei henkilövahinkoja. Kohteessa sammutustoiminta käynnissä. Kohteessa yksiköitä Saarijärveltä, Äänekoskelta ja Konginkankaalta.
Ihmisen pelastaminen, Muurame
Henkiö oli kiivennyt rakennuksen katolle puhdistamaan kattoa, muttei päässyt omatoimisesti alas. Yksi pelastuslaitoksen yksikkö avusti henkilön alas tikkailta, ei henkilövahinkoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.5.2026 22:55:46 EEST | Tiedote
Rakennuspalo Pihtuputaalla
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.5.2026 14:36:31 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.05.2026 Jyväskylä, Maastopalo: Keskisuuri, Multamäentie Asukas polttanut eilen puutarhajätettä. Tänään palo jatkanut edelleen palamista ja levinnyt läheiseen heinikkoon. Sivulliset havainneet maastopalon ja tehneet ilmoituksen. Maastoa ehti palaa noin 10 aarin verran. Maanomistaja sai rajattua palon leviämistä kastelemalla maastoa. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammutettua. Palossa ei tuhoutunut omaisuutta. Pelastuslaitokselta kohteessa 4 yksikköä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.5.2026 10:38:53 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.05.2026 Hankasalmi, Rakennuspalo: Keskisuuri, Varjolantie Kesämökin yhteydessä olevassa teknisessätilassa tapahtui tuntemattomasta syystä palon alku. Asukas sai onnistuneella alkusammutuksella palon sammumaan ja estämään palon leviämisen. Palosta muodostui runsaasti savua varastoon sekä mökkirakennukseen. Pelastuslaitoksella on kohteessa raivaustoimet käynnissä. Pelastuslaitos varmistaa, ettei palo ole päässyt leviämään muualle rakennukseen. 2 henkilöä altistui savulle ja ensihoito tarkasti heidän vointinsa. Pelastuslaitokselta oli kohteessa 6 yksikköä.
Hyvinvointia ravitsemusvarteista koko viikon ajan maanantaista 18.5. alkaen15.5.2026 09:15:37 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää valtakunnallisella Sydänviikolla 18.–22.5. hyvinvoinnin edistämiseen kannustavia ravitsemusvartteja. Ravitsemusvarteilla saat vinkkejä, kuinka edistää omaa hyvinvointia ja terveyttä ruokailun keinoin. Vartit toteutetaan etäyhteydellä maanantaista perjantaihin kello 8.05, 11.05 ja 14.05. Aiheet vaihtelevat päivittäin.
Kampanja muistuttaa keskisuomalaisia alle 25-vuotiaita mahdollisuudesta maksuttomaan ehkäisyyn15.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa kampanjan, jolla se haluaa muistuttaa alle 25-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia mahdollisuudesta maksuttomaan ehkäisyyn.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme