Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 15.5.2026 14:36:31 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.05.2026 Jyväskylä, Maastopalo: Keskisuuri, Multamäentie Asukas polttanut eilen puutarhajätettä. Tänään palo jatkanut edelleen palamista ja levinnyt läheiseen heinikkoon. Sivulliset havainneet maastopalon ja tehneet ilmoituksen. Maastoa ehti palaa noin 10 aarin verran. Maanomistaja sai rajattua palon leviämistä kastelemalla maastoa. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammutettua. Palossa ei tuhoutunut omaisuutta. Pelastuslaitokselta kohteessa 4 yksikköä.