17.5.2026 12:02:52 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedotteet Saarijärven ja Muuramen tehtävistä

Rakennuspalo keskisuuri, Häkkiläntie, Saarijärvi

Erillisessä noin 45 neliön autotallissa syttyi palamaan moottoripyörä. Palo levisi rakenteisiin ja autotalli tuhoutui palossa. Palon leviäminen saatiin estettyä viereiseen rakennukseen. Ei henkilövahinkoja. Kohteessa sammutustoiminta käynnissä. Kohteessa yksiköitä Saarijärveltä, Äänekoskelta ja Konginkankaalta. 

Ihmisen pelastaminen, Muurame

Henkiö oli kiivennyt rakennuksen katolle puhdistamaan kattoa, muttei päässyt omatoimisesti alas. Yksi pelastuslaitoksen yksikkö avusti henkilön alas tikkailta, ei henkilövahinkoja. 

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.05.2026 Jyväskylä, Maastopalo: Keskisuuri, Multamäentie Asukas polttanut eilen puutarhajätettä. Tänään palo jatkanut edelleen palamista ja levinnyt läheiseen heinikkoon. Sivulliset havainneet maastopalon ja tehneet ilmoituksen. Maastoa ehti palaa noin 10 aarin verran. Maanomistaja sai rajattua palon leviämistä kastelemalla maastoa. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammutettua. Palossa ei tuhoutunut omaisuutta. Pelastuslaitokselta kohteessa 4 yksikköä.

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.05.2026 Hankasalmi, Rakennuspalo: Keskisuuri, Varjolantie Kesämökin yhteydessä olevassa teknisessätilassa tapahtui tuntemattomasta syystä palon alku. Asukas sai onnistuneella alkusammutuksella palon sammumaan ja estämään palon leviämisen. Palosta muodostui runsaasti savua varastoon sekä mökkirakennukseen. Pelastuslaitoksella on kohteessa raivaustoimet käynnissä. Pelastuslaitos varmistaa, ettei palo ole päässyt leviämään muualle rakennukseen. 2 henkilöä altistui savulle ja ensihoito tarkasti heidän vointinsa. Pelastuslaitokselta oli kohteessa 6 yksikköä.

