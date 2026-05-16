Bulgarian yllätys Euroviisuissa toi muhkeat voitot Veikkauksen vedonlyöjille
17.5.2026 17:12:41 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Euroviisut kiinnostivat vedonlyöjiä, ja etenkin Suomen voiton puolesta pelattiin ahkerasti.
Veikkauksen Pitkävedosta kolme pelaajaa voitti Bulgarian Euroviisu-voitolla 2 050 euroa. Voittajavetojen Supertriplassa kuopiolainen pelaaja kuittasi 3 737 euroa, ja kaksi espoolaista pelaajaa voittivat 2 955 ja 4 433 euroa.
Pitkävedossa 35 prosenttia vedoista pelattiin Suomen voiton puolesta ja 3,4 prosenttia Bulgarian puolesta. Voittajavedoissa Bulgarian kerroin oli 184,78.
– Euroviisut kiinnostivat asiakkaitamme, ja vedot jakautuivat vahvasti Suomen taakse. Pitkävedossa 35 prosenttia vedoista oli Suomen voiton puolella, kun taas Bulgarian takana oli vain pieni osa asiakkaistamme. Muutamat rohkeat vedonlyöjät pääsivät juhlimaan tuhansien eurojen voittoja Bulgarian yllätysvoiton ansiosta, kertoo Veikkauksen Head of Sports Trading Georgios Drichoutis.
Pitkäveto on Veikkauksen kiinteäkertoimista vedonlyöntiä, jossa kerroin määräytyy jo vetoa tehtäessä. Voittajavedot ovat muuttuvakertoimista vedonlyöntiä. Voittajavetojen Supertriplassa veikattiin kilpailun kolmea parasta maata. Oma Supertripla pelattiin sekä ennen semifinaaleja että semifinaalien jälkeen.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
