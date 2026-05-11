Olympiapurjehdus: Nacra 17- ja 49er-luokkien MM-kilpailut päätökseen Ranskan Quiberonissa
17.5.2026 19:45:15 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Quiberonin MM-kisaviikko tarjoili purjehtijoille vaihtelevia olosuhteita. Kisan alkua jouduttiin odottelemaan vähäisten tuulten takia, mutta viikon edetessä nähtiin myös yli 10 m/s tuulta ja kovaa aallokkoa.
Suomen Nacra 17-kaksikko Akseli Keskinen ja Katariina Roihu päättivät kisaviikkonsa eilen 14:nteen sijaan. Viikkoon mahtui yksi lähtövoitto.
"Oli kiva, että tuli ainakin yksi suoritus, mikä saatiin alusta loppuun pidettyä hyvin kasassa. Siinä tuli onnistumisia, vaikka siinäkin oli alussa vähän tahmeaa. Mutta silloin kun kulkee, niin kulkee hyvin", kertoi Roihu.
49er-luokassa Suomea edusti kaksi venekuntaa: Aatos ja Onni Kylävainio sekä Juuso Roihu ja Lasse Lindell.
Roihu ja Lindell päätyivät sijalle 42, mikä jätti kaksikolle kaksijakoiset tunnelmat, mutta nälkää seuraaviin kisoihin.
"Venevauhti, lähdöstä irtoaminen ja veneen hallinta eri keleissä oli meillä selvästi tämän vuoden parasta, mistä jäi hyvä maku suuhun. Tulokseen emme kuitenkaan ole tyytyväisiä, sillä tiesimme top 25 kultafleetin olevan realistinen, ja lähdimme sitä hakemaan. Erittäin hyvä fiilis jäi kovan kelin vauhdista, jossa olemme ottaneet ison askeleen eteenpäin, ja kisan paras lähtömme oli nimenomaan rajakelissä", Roihu summasi.
Kylävainiot olivat kokonaistuloksissa sijalla 61. MM-kisat tarjosivat heille kokemusta ja paljon oppia tulevaan. Kaksikko keskittyy seuraavaksi kesän EM-kisoihin sekä nuorten MM-kisoihin.
"Päällimmäisenä pettynyt olo. Haastavat karsintapäivät johtivat pronssilaivueeseen päätymiseen. Finaalisarjassa purjehdimme kuitenkin hyvin, napaten jopa lähtövoiton. Olimme tyytyväisiä kommunikaatioon sekä tiimityöhön. Näytimme taktisesti vaativina päivinä kyntemme ja teimme hyviä päätöksiä. Taktiikassa näkyi omaloitteisuutta joka kantoi hyvin hedelmää. Vaikeuksia oli”survival”-kelissä, jossa erityisesti myötätuuliosuudet olivat vaikeita. Lisää vesitunteja suunnitteilla siis kovaan keliin."
Arvokisat jatkuvat ILCA-luokkien ja iQFoil-luokkien Euroopan mestaruuskilpailuilla. ILCA-purjehtijat aloittivat kisansa tänään sunnuntaina ja purjelautailijat pääsevät vauhtiin huomenna. Suomalaisista nähdään ILCA-7-luokassa A-maajoukkueen purjehtijat Valtteri Uusitalo ja Nooa Laukkanen sekä U23-maajoukkueen Joel Kiiski, Vilho Mykkänen, Aaro Rantanen ja Atte Virtanen. Heidän lisäkseen Suomea edustaa myös Fredrik Westman. IQFoilissa suomalaisväriä kisaan tuo Sofia Hämäläinen.
Sailing Team Finland sijoitukset - MM-kilpailut, Ranska:
Nacra 17:
14. Akseli Keskinen / Katariina Roihu
49er:
42. Juuso Roihu / Lasse Lindell
61. Aatos Kylävainio / Onni Kylävainio
Kokonaistulokset löytyvät tästä.
Kuva: Sailing Energy
|Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2026
|30.3.–4.4.
|
Sailing Grand Slam – Palma
|20.–25.4.
|Sailing Grand Slam – Hyères
|12.–17.5.
|49er & Nacra 17 MM-kisat – Quiberon, Ranska
|17.–22.5.
|ILCA 6 & ILCA 7 EM-kisat – Kaštela, Kroatia
|18.–23.5.
|iQFoil EM-kisat – Portimão, Portugali
|20.–28.6.
|Sailing Grand Slam – Kieler Woche, Saksa
|7.–12.7.
|49er & Nacra 17 EM-kisat – Eckernförde, Saksa
|3.–7.8.
|Sailing Grand Slam, Nacra – San Pedro, USA
|25.–30.8.
|ILCA 7 MM-kisat – Dublin, Irlanti
|4.–12.9.
|
iQFoil MM-kisat – Weymouth, Iso-Britannia
|7.–12.9.
|
ILCA 6 MM-kisat – Dublin, Irlanti
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@gmail.com
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Olympiapurjehdus: Toukokuun arvokisaputki alkaa tiistaina11.5.2026 15:10:54 EEST | Uutinen
Olympialuokkien kilpapurjehduksen toukokuu on tiivis, kun arvokilpailuja kisataan Ranskassa, Kroatiassa ja Portugalissa. - Suomen purjehdusjoukkueella on edessä tärkeät arvokilpailut. MM- ja EM-kisat ovat keskeisiä näytön paikkoja maajoukkueen kannalta ja tasostamme kansainvälisesti. Toivon, että joukkueen valmistautuminen on sujunut hyvin ja kaikki saavat onnistuneet regatat Ranskassa, Kroatiassa ja Portugalissa. Onnea kaikille kisaajille, toivottaa purjehdusmaajoukkueen valmennuksen johtaja Robert Päkk. Kisat käynnistyvät tiistaina 12.5. Ranskan Quiberonissa alkavilla Nacra 17 - ja 49er-luokkien MM-kilpailuilla. Suomen Nacra-kaksikko Akseli Keskinen ja Katariina Roihu lähtee hakemaan sijoitusta 10 parhaan joukossa. - Haluamme purjehtia rohkeasti omalla tasollamme ja nauttia siitä, että pystymme tekemään hyviä suorituksia kovassa seurassa. Keskeistä on kyky pysyä läsnä hetkessä ja hyödyntää jokainen tilanne radalla parhaalla mahdollisella tavalla. Käytännössä kaiken pitää osua kohdall
Olympiapurjehdus: Laukkaselle lähtövoitto Hyèresissä, Nacra-tiimi vahva hopeafinaalissa24.4.2026 21:46:23 EEST | Tiedote
Sailing Grand Slam -kiertueen Ranskan osakilpailu päättyi suomalaisittain tänään. Hyères'in olympiaviikko tarjosi monipuoliset ja vaativat purjehdusolosuhteet. ILCA 7 -luokassa Nooa Laukkanen purjehti kilpailun parhaan yksittäisen onnistumisen ottamalla kultafinaaleissa lähtövoiton. Laukkanen sijoittui kokonaiskilpailussa 28:nneksi. ILCA 6 -luokassa Monika Mikkola avasi kisakautensa tasaisella suorittamisella ollen 20:s. Nacra 17 -luokassa Akseli Keskisen ja Katariina Roihun ensimmäiset päivät olivat haastavia, ja kaksikko eteni finaaleihin hopealaivueeseen, jossa tiimi nappasi peräti viisi lähtövoittoa. Karsintapäivinä oli vähän kevyempää tuulta, eivätkä startit onnistuneet. Vastatuulivauhti oli kuitenkin hyvää, ja nousimme usein heikoista lähdöistä takaisin peliin. Finaaleissa kovemmassa tuulessa kulki jo selvästi paremmin, ja tekeminen oli rennompaa, Keskinen summaa kilpailua. 49er-luokassa Aatos ja Onni Kylävainio olivat kokonaistuloksissa 33. Hyèresin Grand Slam toimi samalla tärk
Olympiapurjehdus: Maajoukkueen kausi jatkuu Ranskan Grand Slamissä20.4.2026 10:59:39 EEST | Tiedote
Olympialuokkien kilpailukausi jatkuu tänään Ranskan Hyèresissä purjehdittavassa Grand Slam -kilpailussa. Viikon tuuliennuste näyttää kilpailun kannalta lupaavalta. Sailing Team Finlandista mukana ovat Valtteri Uusitalo, Nooa Laukkanen, Aatos ja Onni Kylävainio, Katariina Roihu ja Akseli Keskinen sekä Monika Mikkola, jolle Hyères toimii kauden avauskilpailuna. – Meillä on kuukauden päästä EM-kisat Kroatiassa, ja alkusyksystä MM-kisat Irlannissa. Odotan jo innolla, että pääsen taas starttilinjalle ja kisaamaan. Toivon ehjää harjoituskautta nyt kesällä ja katsotaan mihin se riittää, Mikkola toteaa. Grand Slam -kiertueeseen kuuluva Hyèresissä purjehdittava Ranskan olympiaviikko on tunnettu luotettavista ja usein reippaista tuuliolosuhteistaan, eikä tämäkään vuosi näytä tekevän poikkeusta. Kilpailun karsintavaihe purjehditaan maanantaista perjantaihin, ja kymmenen parhaan finaalit lauantaina. Sailing Team Finland, Hyères Grand Slam: ILCA 6: Monika Mikkola, Ines Ruohela (U21) ILCA 7: Valtter
Olympiapurjehdus: Suomalaisille lähtövoittoja ja tasaisia suorituksia Palman Grand Slamissa3.4.2026 22:57:42 EEST | Tiedote
Palman Grand Slam purjehdittiin vaihtelevissa ja ajoittain erittäin haastavissa olosuhteissa. Viikon aikana nähtiin niin kovaa mistral-tuulta, pitkiä odotuksia kuin heikkoja ja kääntyileviä merituulia, jotka venyttivät kisapäiviä pitkiksi. Ratkaisut syntyivät viimeisenä päivänä viikon parhaissa purjehdusolosuhteissa. Suomalaisittain viikon kohokohtiin lukeutuivat ILCA 7 -luokan lähtövoitot, joista vastasivat Nooa Laukkanenavauspäivänä ja Valtteri Uusitalo toisena kilpailupäivänä. Molemmat purjehtijat esittivät viikon aikana vahvaa venevauhtia ja ajoittain nousivat kärkitaisteluun maailman suurimmassa ILCA 7 -laivueessa. Parhaasta suomalaissijoituksesta vastasivat Nacra 17 -luokassa Akseli Keskinen ja Katariina Roihu, jotka purjehtivat tasaisesti läpi viikon ja sijoittuivat lopputuloksissa 15:nneksi. ILCA 7 -luokassa Valtteri Uusitalo oli 19:s ja Nooa Laukkanen 23:s. iQFoileissa Sofia Hämäläinen purjehti sijalle 34. 49er-luokassa Juuso Roihu ja Lasse Lindell purjehtivat vaikean alun jäl
Olympiapurjehdus: Grand Slam -kiertue starttaa tänään Palmalla30.3.2026 12:34:41 EEST | Tiedote
Olympiapurjehduksen kansainvälinen kilpailukausi käynnistyy maanantaina Palman Sailing Grand Slam ‑regatalla.
