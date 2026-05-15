KHO:n ennakkopäätös, joka koskee vammaispalvelua

Hyvinvointialueella henkilökohtaisen avun työnantajamalli oli toimeenpantu siten, että palkkakustannukset korvattiin maksamalla palkka suoraan avustajalle palkanmaksujärjestelmän kautta. Työnantajana toiminut henkilö ei saanut itse hoitaa palkanmaksua, mutta hän teki avustajan tunti-ilmoitukset ja hyväksyi tunnit, joihin palkanmaksu perustui.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hyvinvointialueella on oikeus päättää henkilökohtaisen avun järjestämistavasta, mutta järjestämistavan valinnassa ja toimeenpanossa on huomioitava vammaisen henkilön oikeudet ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen.

Hyvinvointialue oli ottanut huomioon vaikeavammaisen henkilön oman mielipiteen ja toivomukset, kun henkilökohtaisen avun järjestämistavasta työnantajamallilla muiden järjestämistapojen sijaan oli päätetty. Työnantajan vastuu sekä työnjohto- ja valvontavalta säilyivät sijaismaksajajärjestelyssä vaikeavammaisella henkilöllä itsellään. Järjestely ei vaikeuttanut tai estänyt työnantajalle kuuluvien velvoitteiden hoitamista.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hyvinvointialue oli voinut myöntää henkilökohtaista apua työnantajamallilla edellä kuvatulla tavalla toimeenpantuna.

Äänestys 4-1

KHO 2026:34