Suojateitä poistetaan Lapissa liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Väylävirasto on asettanut elinvoimakeskuksille tulostavoitteen, jonka mukaan ajorataan maalattuja ja pelkästään liikennemerkein varustettuja suojateitä ei saa olla alueilla, joilla nopeusrajoitus on 60 km/h. Edellä mainitun kaltainen suojatie on sallittu vain, jos nopeusrajoitus on enintään 50 km/h.

Osa poistettavista suojateistä on sellaisia, ettei niillä ole riittävästi käyttäjiä vuorokaudessa, ja osa poistettavista suojateistä on sellaisia, ettei valtakunnallinen nopeusrajoitusohje anna mahdollisuutta alentaa nopeusrajoitusta, kuten on usein valta- ja kantateillä.

Ohjeen vastainen suojatie antaa jalankulkijalle virheellisen turvallisuuden tunteen. Tällaisen suojatien poisto parantaa liikenneturvallisuutta ja pakottaa sekä jalankulkijan että autoilijan toimimaan varovaisemmin, mikä vähentää yllättäviä ylityksiä ja parantaa ennakoitavuutta liikenneympäristössä.

Lapin elinvoimakeskus teetti vuonna 2020 laajan selvityksen yli 600 suojatielle. Selvityksessä kartoitettiin suojateiden turvallisuutta ja ohjeenmukaisuutta. Selvityksen jälkeen ohjeiden vastaisten suojateiden poistot aloitettiin Pelkosenniemeltä ja Sallasta, ja työtä on jatkettu päällysteurakoiden yhteydessä mm. valtateillä 5 ja 21.