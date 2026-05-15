Suojateitä poistetaan Lapissa liikenneturvallisuuden parantamiseksi
18.5.2026 10:12:28 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Lapin elinvoimakeskus jatkaa ohjeiden vastaisten suojateiden poistamista maantieverkolla kesän 2026 aikana. Toimenpiteitä kohdistetaan 58 suojatielle, jotka eivät täytä Väyläviraston ohjeita. Näistä 37 poistetaan tiemerkintäurakan yhteydessä ja 21 kohteessa lasketaan nopeusrajoitusta.
Väylävirasto on asettanut elinvoimakeskuksille tulostavoitteen, jonka mukaan ajorataan maalattuja ja pelkästään liikennemerkein varustettuja suojateitä ei saa olla alueilla, joilla nopeusrajoitus on 60 km/h. Edellä mainitun kaltainen suojatie on sallittu vain, jos nopeusrajoitus on enintään 50 km/h.
Osa poistettavista suojateistä on sellaisia, ettei niillä ole riittävästi käyttäjiä vuorokaudessa, ja osa poistettavista suojateistä on sellaisia, ettei valtakunnallinen nopeusrajoitusohje anna mahdollisuutta alentaa nopeusrajoitusta, kuten on usein valta- ja kantateillä.
Ohjeen vastainen suojatie antaa jalankulkijalle virheellisen turvallisuuden tunteen. Tällaisen suojatien poisto parantaa liikenneturvallisuutta ja pakottaa sekä jalankulkijan että autoilijan toimimaan varovaisemmin, mikä vähentää yllättäviä ylityksiä ja parantaa ennakoitavuutta liikenneympäristössä.
Lapin elinvoimakeskus teetti vuonna 2020 laajan selvityksen yli 600 suojatielle. Selvityksessä kartoitettiin suojateiden turvallisuutta ja ohjeenmukaisuutta. Selvityksen jälkeen ohjeiden vastaisten suojateiden poistot aloitettiin Pelkosenniemeltä ja Sallasta, ja työtä on jatkettu päällysteurakoiden yhteydessä mm. valtateillä 5 ja 21.
Liikenteen asiakaspalvelu
puh. 0295 020 600,
liikenteen.asiakaspalvelu@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Torneå bro stängs för trafik den 9 juni 2026 klockan 6.00 och öppnas igen för trafik den 12 juni 2026 klockan 6.0013.5.2026 09:16:23 EEST | Pressmeddelande
Bron över Torne älv på riksväg 29 (E4) i Torneå stängs helt för trafik under gjutningen av däckkonstruktionen 9–12.6.2026. Orsaken till trafikavbrottet är utrymmesbehovet för utrustningen för gjutningen av betong, tryggandet av härdningen av betongen samt trafik- och arbetssäkerheten. Trafiken dirigeras till omvägar under avbrottet. Avbrottet orsakar betydande olägenheter för väganvändarna och i synnerhet för den tunga trafiken.
Tornion silta suljetaan liikenteeltä 9.6.2026 klo 6.00 ja palautetaan liikenteelle 12.6.2026 klo 6.0013.5.2026 09:16:23 EEST | Tiedote
Torniossa valtatiellä 29 (E4) sijaitseva Tornionjoen ylittävä silta suljetaan kokonaan liikenteeltä kansirakenteen valun ajaksi 9.–12.6.2026. Liikennekatkon syynä on betonointikaluston tilantarve, betonin kovettumisen turvaaminen sekä liikenne- ja työturvallisuus. Liikenne ohjataan kiertoreiteille katkon ajaksi. Katko aiheuttaa merkittävää haittaa tienkäyttäjille ja erityisesti raskaalle liikenteelle.
The Tornio bridge will be closed to traffic from 6:00 am on 9 June 2026 to 6:00 am on 12 June 202613.5.2026 09:16:23 EEST | Press release
The bridge over the Tornionjoki river on Highway 29 (E4) will be completely closed to traffic for the duration of the casting of the superstructure from 9 to 12 June 2026. The reason for the traffic disruption is the space required by cementing equipment, allowing concrete the time to harden, and ensuring traffic and occupational safety. Traffic will be diverted to detour routes during the disruption. The disruption will significantly inconvenience road users and heavy vehicles in particular.
Detnui sáhttá ohcat lobi guolástannjuolggadusa mearrádusain spiehkasteapmái oahpahus- ja kulturlágidemiin13.5.2026 08:21:07 EEST | Tiedote
Lohpi guolástannjuolggadusa spiehkasteapmái lea oaivvilduvvon sápmelaš guollebivdokultuvrra máhtu bajásdoallamii ja sirdimii sohkabuolvvas nubbái maiddái dakkár dilis, go luossabivdu ii muđuid leat lobálaš luossanáliid dili dihtii. Ruoššaluosa (gubbeluosa) sildinbivdui dahjege eret bivdimii eai mieđihuvvo spiehkastatlobit dán jagi.
