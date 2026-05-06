Lupaviranomainen totesi Isohaaran voimalaitoksen säännöstelyn lupien mukaiseksi
18.5.2026 10:30:00 EEST | Pohjolan Voima Oyj | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on hylännyt Isohaaran voimalaitoksen lyhytaikaissäännöstelyn lopettamista koskeneen hallintopakkohakemuksen. Päätös annettiin 12.5.2026.
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja Villilohi – yhteistyöverkosto vaelluskalojen puolesta ry jättivät maaliskuussa 2025 hakemuksen, jossa vaadittiin Isohaaran voimalaitoksen lyhytaikaissäännöstelyn lopettamista vedoten siihen, ettei toiminta vastaisi lupaehtoja. Lupa- ja valvontaviraston päätöksen mukaan lupia tai lupamääräyksiä ei ole rikottu.
Päätöksen mukaan voimalaitoksen tehonsäätö lyhyen ajan sisällä eli ns. lyhytaikaissäännöstely on sisältynyt voimalaitoksen rakentamislupaan. Voimalaitoksen tehonsäätöön liittyvät vedenkorkeuden ja virtaaman vaihtelut ovat olleet lupaviranomaisen tiedossa, ja niitä on käsitelty osana voimalaitoksen lupakokonaisuutta.
”Olemme toimineet lupien ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Nyt olemme saaneet siihen selkeän vahvistuksen Lupa- ja valvontavirastolta. Olemme tyytyväisiä päätökseen”, sanoo PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Jani Pulli.
Vesivoimalla on tärkeä rooli sähkön toimitusvarmuuden turvaamisessa. Se on ainoa sähköntuotantomuoto, joka pystyy tasapainottamaan sähköjärjestelmää kaikissa aikaikkunoissa sekuntitasolta vuositasolle. Vesivoimaa voidaan käynnistää, säätää ja pysäyttää nopeasti, mikä tukee koko sähköjärjestelmän vakautta.
Lisätietoja:
Jani Pulli, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, jani.pulli@pvo.fi, puh. 050 386 2680
PVO-Vesivoima Oy tuottaa kotimaista, uusiutuvaa ja hiilidioksidineutraalia sähköä Iijoen, Kemijoen ja Kokemäenjoen vesivoimalaitoksillaan keskimäärin 1,8 terawattituntia vuodessa. Olemme osa Pohjolan Voima -konsernia. Vesivoiman erinomainen säädettävyys tekee siitä keskeisen sähköjärjestelmän tasapainottajan. Se mahdollistaa säästä riippuvien tuotantomuotojen kasvua sekä varmistaa yhdessä uusien ratkaisujen, kuten energian varastoinnin, kanssa sähköjärjestelmän toimivuutta ja toimitusvarmuutta. www.pohjolanvoima.fi
Pohjolan Voima asetti päästötavoitteensa vuoteen 20306.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomen suurimpiin energiayhtiöihin kuuluvan Pohjolan Voiman uudet päästötavoitteet tähtäävät 30 prosenttia pienempiin päästöihin kahdessa päästöluokassa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2024 tasosta. Yhtiö tuottaa energiaa vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Pohjolan Voima on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään määrätietoisesti ja vuonna 2025 sähköntuotannosta 99,7 % ja lämmöntuotannosta 91,4 % oli hiilineutraalia.
Pohjolan Voima paras pieni organisaatio Suomen Parhaat Työpaikat™ 2026 -listalla27.3.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Great Place to Work® julkisti torstaina 26.3.2026 vuosittaisen Suomen Parhaat Työpaikat -listan. Pohjolan Voima Oyj palkittiin parhaana pienenä organisaationa. Pohjolan Voima on tehnyt pitkäjänteistä työtä yrityskulttuurinsa ja työyhteisönsä kehittämiseksi. Yhteiskunnallisesti merkittävä työ ja osallistava johtamiskulttuuri näkyykin tutkimuksessa sitoutumisena ja keskinäisenä luottamuksena.
Tornionlaakson Voima siirtyy uudelle omistajalle25.3.2026 15:45:46 EET | Tiedote
Tengeliönjoen vesistössä kolme vesivoimalaitosta omistava Tornionlaakson Voima Oy myydään isobritannialaisen sijoitusyhtiö Downingin hallinnoimille rahastoille. Downing jatkaa Tornionlaakson Voiman toimintaa. Kaupan on tarkoitus toteutua kevään 2026 aikana.
Tornionlaakson Voima transfers to new ownership25.3.2026 15:45:46 EET | Press release
Tornionlaakson Voima Oy, which owns three hydropower plants in the Tengeliönjoki river basin in Northern Finland, is to be sold to sold to funds managed by Downing, a UK-based investment manager. Downing will continue Tornionlaakson Voima’s operations, with the transaction expected to be completed during spring 2026.
Melon voimalaitoksen turbiinien peruskunnostus on valmistunut23.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Nokialla Kokemäenjoen vesistöön kuuluvassa Nokianvirrassa sijaitsevan Melon vesivoimalan turbiinien peruskunnostus on valmistunut. Kunnostushanke tuli päätökseensä, kun voimalaitoksen kahdesta turbiinista jälkimmäisenä kunnostettu 1. turbiini luovutettiin takaisin käyttöön. Kunnostuksella jatketaan voimalaitoksen koneiston elinkaarta ja varmistetaan vakaata energiantuotantoa.
