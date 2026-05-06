Lupaviranomainen totesi Isohaaran voimalaitoksen säännöstelyn lupien mukaiseksi

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja Villilohi – yhteistyöverkosto vaelluskalojen puolesta ry jättivät maaliskuussa 2025 hakemuksen, jossa vaadittiin Isohaaran voimalaitoksen lyhytaikaissäännöstelyn lopettamista vedoten siihen, ettei toiminta vastaisi lupaehtoja. Lupa- ja valvontaviraston päätöksen mukaan lupia tai lupamääräyksiä ei ole rikottu.

Päätöksen mukaan voimalaitoksen tehonsäätö lyhyen ajan sisällä eli ns. lyhytaikaissäännöstely on sisältynyt voimalaitoksen rakentamislupaan. Voimalaitoksen tehonsäätöön liittyvät vedenkorkeuden ja virtaaman vaihtelut ovat olleet lupaviranomaisen tiedossa, ja niitä on käsitelty osana voimalaitoksen lupakokonaisuutta.

”Olemme toimineet lupien ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Nyt olemme saaneet siihen selkeän vahvistuksen Lupa- ja valvontavirastolta. Olemme tyytyväisiä päätökseen”, sanoo PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Jani Pulli.

Vesivoimalla on tärkeä rooli sähkön toimitusvarmuuden turvaamisessa. Se on ainoa sähköntuotantomuoto, joka pystyy tasapainottamaan sähköjärjestelmää kaikissa aikaikkunoissa sekuntitasolta vuositasolle. Vesivoimaa voidaan käynnistää, säätää ja pysäyttää nopeasti, mikä tukee koko sähköjärjestelmän vakautta.

