Pohjolan Voima Oyj

Lupaviranomainen totesi Isohaaran voimalaitoksen säännöstelyn lupien mukaiseksi

18.5.2026 10:30:00 EEST | Pohjolan Voima Oyj | Tiedote

Lupa- ja valvontavirasto on hylännyt Isohaaran voimalaitoksen lyhytaikaissäännöstelyn lopettamista koskeneen hallintopakkohakemuksen. Päätös annettiin 12.5.2026.

Isohaaran vesivoimalaitos Hannu Vallas Lentokuva Vallas Oy

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja Villilohi – yhteistyöverkosto vaelluskalojen puolesta ry jättivät maaliskuussa 2025 hakemuksen, jossa vaadittiin Isohaaran voimalaitoksen lyhytaikaissäännöstelyn lopettamista vedoten siihen, ettei toiminta vastaisi lupaehtoja. Lupa- ja valvontaviraston päätöksen mukaan lupia tai lupamääräyksiä ei ole rikottu.

Päätöksen mukaan voimalaitoksen tehonsäätö lyhyen ajan sisällä eli ns. lyhytaikaissäännöstely on sisältynyt voimalaitoksen rakentamislupaan. Voimalaitoksen tehonsäätöön liittyvät vedenkorkeuden ja virtaaman vaihtelut ovat olleet lupaviranomaisen tiedossa, ja niitä on käsitelty osana voimalaitoksen lupakokonaisuutta.

”Olemme toimineet lupien ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Nyt olemme saaneet siihen selkeän vahvistuksen Lupa- ja valvontavirastolta. Olemme tyytyväisiä päätökseen”, sanoo PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Jani Pulli.

Vesivoimalla on tärkeä rooli sähkön toimitusvarmuuden turvaamisessa. Se on ainoa sähköntuotantomuoto, joka pystyy tasapainottamaan sähköjärjestelmää kaikissa aikaikkunoissa sekuntitasolta vuositasolle. Vesivoimaa voidaan käynnistää, säätää ja pysäyttää nopeasti, mikä tukee koko sähköjärjestelmän vakautta.

Lisätietoja:
Jani Pulli, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, jani.pulli@pvo.fi, puh. 050 386 2680

Isohaaran vesivoimalaitos
PVO-Vesivoima Oy tuottaa kotimaista, uusiutuvaa ja hiilidioksidineutraalia sähköä Iijoen, Kemijoen ja Kokemäenjoen vesivoimalaitoksillaan keskimäärin 1,8 terawattituntia vuodessa. Olemme osa Pohjolan Voima -konsernia. Vesivoiman erinomainen säädettävyys tekee siitä keskeisen sähköjärjestelmän tasapainottajan. Se mahdollistaa säästä riippuvien tuotantomuotojen kasvua sekä varmistaa yhdessä uusien ratkaisujen, kuten energian varastoinnin, kanssa sähköjärjestelmän toimivuutta ja toimitusvarmuutta. www.pohjolanvoima.fi

