Pirkanmaalla on jatkossa saatavilla laajemmin nepsy-ohjausta lasten ja nuorten perheille

Nepsy-ohjaus on tarkoitettu 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten perheille, eikä se edellytä neuropsykiatrista diagnoosia. Pelkkä huoli lapsen tai nuoren pärjäämisestä arjessa riittää.

Ohjauksessa lähtökohtana on perheen oman arjen haasteet ja sitä kautta mietitty tavoite, jota tuetaan nepsy-menetelmiä hyödyntäen. Ohjaus on lyhyt ja joustava kokonaisuus, joka sisältää 1–5 tapaamista sekä seurantayhteydenoton tai -käynnin. Ohjaukseen pääsee lapsen tai nuoren asioissa toimivan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kautta.

Ennen nepsy-ohjauksen alkua perhe saa tietoa ja vinkkejä arjen sujuvoittamiseksi ammattilaisen avustuksella. Yksi vaihtoehto on osallistua nepsy-perustietokoulutukseen, joita järjestetään Pirkanmaalla säännöllisesti eri kohderyhmille, kuten alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten perheille sekä vieraskielisille.

Tietoa ja vinkkejä on saatavilla myös perheohjaamosta joko paikan päällä tai etäkäynnillä. Perheohjaamo on paikka, josta lapsiperheen vanhemmat voivat saada kertaluonteista ohjausta ja neuvontaa sekä konkreettista materiaalia avuksi arjen haasteisiin. Perheohjaamo sijaitsee Perheiden talossa Tampereella ja toimii ajanvarauksella.

Lisätietoa nepsy-perustietokoulutuksista sekä vinkkejä arkeen löytyy osoitteesta www.pirha.fi/nepsy

Lisätietoa perheohjaamosta Perheiden talon sivulla: https://pirha.fi/toimipisteet/toimipistehakemisto/perheiden-talo-tampere

Kelan rahoittama Kirjo-projektin tavoitteena on kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja sujuvammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi.