Pirkanmaalla on jatkossa saatavilla laajemmin nepsy-ohjausta lasten ja nuorten perheille
18.5.2026 09:44:08 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaalla käynnistyy uudenlainen nepsy-ohjauksen toimintamalli, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tilanteissa, joissa arjen toimintakykyä haastavat neurokehitykselliset vaikeudet. Tuki on suunnattu perheille, jotka kaipaavat konkreettisia keinoja arjen sujuvoittamiseen ja lapsen tai nuoren toimintakyvyn vahvistamiseen.
Nepsy-ohjaus on tarkoitettu 6–16-vuotiaiden lasten ja nuorten perheille, eikä se edellytä neuropsykiatrista diagnoosia. Pelkkä huoli lapsen tai nuoren pärjäämisestä arjessa riittää.
Ohjauksessa lähtökohtana on perheen oman arjen haasteet ja sitä kautta mietitty tavoite, jota tuetaan nepsy-menetelmiä hyödyntäen. Ohjaus on lyhyt ja joustava kokonaisuus, joka sisältää 1–5 tapaamista sekä seurantayhteydenoton tai -käynnin. Ohjaukseen pääsee lapsen tai nuoren asioissa toimivan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kautta.
Ennen nepsy-ohjauksen alkua perhe saa tietoa ja vinkkejä arjen sujuvoittamiseksi ammattilaisen avustuksella. Yksi vaihtoehto on osallistua nepsy-perustietokoulutukseen, joita järjestetään Pirkanmaalla säännöllisesti eri kohderyhmille, kuten alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten perheille sekä vieraskielisille.
Tietoa ja vinkkejä on saatavilla myös perheohjaamosta joko paikan päällä tai etäkäynnillä. Perheohjaamo on paikka, josta lapsiperheen vanhemmat voivat saada kertaluonteista ohjausta ja neuvontaa sekä konkreettista materiaalia avuksi arjen haasteisiin. Perheohjaamo sijaitsee Perheiden talossa Tampereella ja toimii ajanvarauksella.
Lisätietoa nepsy-perustietokoulutuksista sekä vinkkejä arkeen löytyy osoitteesta www.pirha.fi/nepsy
Lisätietoa perheohjaamosta Perheiden talon sivulla: https://pirha.fi/toimipisteet/toimipistehakemisto/perheiden-talo-tampere
Kelan rahoittama Kirjo-projektin tavoitteena on kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja sujuvammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi.
Yhteyshenkilöt
Soukko TarjaVastuualuejohtaja, neuvoloiden ja kehitystä tukevien palveluiden vastuualuePuh:041 730 4203tarja.soukko@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
