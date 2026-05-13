Päällystys- ja tiemerkintätyöt alkavat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Päällystystyömailla nopeusrajoituksia alennetaan työn ajaksi. Noudattamalla rajoituksia parannat liikenneturvallisuutta ja teet työympäristöstä turvallisemman niin työntekijöille kuin tienkäyttäjillekin. Useilla kohteilla liikennettä ohjataan liikennevaloilla ja saattoautolla.

Työt pyritään tekemään ruuhka-aikojen ulkopuolella ja osin myös yöaikaan. Päällystystöiden valmistuttua tehdään tiemerkinnät, jonka jälkeen alennetut nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaliksi.

Päällystystyöt käynnistyvät tällä viikolla kohteilla: vt4 Nuttuperä-Pihlaja-Aho Kärsämäellä, vt4 Pahaneva-Jauhokaarto Kärsämäellä, kt 58 Mustolanperä-Haapajärvi Haapajärvellä ja kt 86 Ylivieska-Junnilankangas Ylivieskassa. Näiden jälkeen vuorossa ovat vuorossa vt 28 Tuohikorpi-Sillankorva Kärsämäellä ja vt 28 Sillankorva-Köriläspelto Kärsämäellä.

Aikataulu on alustava ja tarkentuu kevään aikana. Aikatauluun vaikuttavat muun muassa sääolosuhteet. Tänä kesänä päällystystöitä alueella vastaavat Peab Industri Oy ja Asfalttikallio Oy.

Merkittävimpiä päällystyskohteita Pohjois-Pohjanmaalla:

Vt 4 Pulkkila-Jylhänranta, Siikalatva, 10 km

Vt 5 Torangin kiertoliittymä-kt 81 th., Kuusamo, 11 km

Vt 20 Korentokangas-Poijula, Pudasjärvi, 11 km

St 786 Oulainen-Haapaveden kunnan raja, Oulainen, 16 km

Mt 8300 Lapinkangas-Laukka, Oulu/Muhos, 9 km

Merkittävimpiä päällystyskohteita Kainuussa:

Vt 5 Kuurtola-Hyövynvaara, Suomussalmi, 12 km

Vt 5 Puironsuo-Mainua, Kajaani, 7 km

Kt 78 Askanmäki-Jaurakkajärvi korjaukset, Puolanka/Pudasjärvi, 6 km

St 900 Sumsantie, Sotkamo, 7 km

Mt 19409 Sokajärventie, Kajaani, 5 km

Tiemerkintäkausi alkaa Oulun seudulta

Tiemerkintätyöt on aloitettu Oulun seudulla pienmerkintöjen ylläpitotöillä. Samalla korjataan esimerkiksi suojatiemerkintöjä ja ajokaistanuolia. Seuraavaksi vuorossa ovat maanteiden pituussuuntaisten merkintöjen korjaukset, joita uusitaan tiemerkintämassalla tai -maalilla. Tiemerkintätöitä tekee Cleanosol Oy.

Tiemerkintätyöt hidastavat hetkellisesti muuta liikennettä. Merkintäajoneuvoissa on ohitusopasteet, joita tulee noudattaa. Maalimerkinnän yhteydessä tien pintaan jätetään vaahtohattaroita, jotka kertovat maalin olevan vielä märkää. Niiden päälle ei tule ajaa, sillä märkä maali voi sotkea ajoneuvon, ja merkintä vaurioituu. Hattarat myös ennakoivat edessä työskentelevää tiemerkintäautoa.