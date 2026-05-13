Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Päällystys- ja tiemerkintätyöt alkavat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

18.5.2026 11:00:52 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun päällystystyöt käynnistyvät tällä viikolla. Tänä kesänä alueella päällystetään maanteitä noin 290 kilometriä. Pisin yhtäjaksoinen päällystyskohde on seututie 786 Oulaisista Haapaveden kunnan rajalle, yhteensä 16 kilometriä. 

Tietyömaa, jossa useita työntekijöitä asvaltoimassa maantietä metsän vieressä.
Kesä tuo teille uuden pinnan – Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päällystetään kesän aikana lähes 300 kilometriä.

Päällystystyömailla nopeusrajoituksia alennetaan työn ajaksi. Noudattamalla rajoituksia parannat liikenneturvallisuutta ja teet työympäristöstä turvallisemman niin työntekijöille kuin tienkäyttäjillekin. Useilla kohteilla liikennettä ohjataan liikennevaloilla ja saattoautolla.

Työt pyritään tekemään ruuhka-aikojen ulkopuolella ja osin myös yöaikaan. Päällystystöiden valmistuttua tehdään tiemerkinnät, jonka jälkeen alennetut nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaliksi.

Päällystystyöt käynnistyvät tällä viikolla kohteilla: vt4 Nuttuperä-Pihlaja-Aho Kärsämäellä, vt4 Pahaneva-Jauhokaarto Kärsämäellä, kt 58 Mustolanperä-Haapajärvi Haapajärvellä ja kt 86 Ylivieska-Junnilankangas Ylivieskassa. Näiden jälkeen vuorossa ovat vuorossa vt 28 Tuohikorpi-Sillankorva Kärsämäellä ja vt 28 Sillankorva-Köriläspelto Kärsämäellä.

Aikataulu on alustava ja tarkentuu kevään aikana. Aikatauluun vaikuttavat muun muassa sääolosuhteet. Tänä kesänä päällystystöitä alueella vastaavat Peab Industri Oy ja Asfalttikallio Oy.

Merkittävimpiä päällystyskohteita Pohjois-Pohjanmaalla:

  • Vt 4 Pulkkila-Jylhänranta, Siikalatva, 10 km 
  • Vt 5 Torangin kiertoliittymä-kt 81 th., Kuusamo, 11 km 
  • Vt 20 Korentokangas-Poijula, Pudasjärvi, 11 km 
  • St 786 Oulainen-Haapaveden kunnan raja, Oulainen, 16 km 
  • Mt 8300 Lapinkangas-Laukka, Oulu/Muhos, 9 km 

 

Merkittävimpiä päällystyskohteita Kainuussa:

  • Vt 5 Kuurtola-Hyövynvaara, Suomussalmi, 12 km 
  • Vt 5 Puironsuo-Mainua, Kajaani, 7 km 
  • Kt 78 Askanmäki-Jaurakkajärvi korjaukset, Puolanka/Pudasjärvi, 6 km 
  • St 900 Sumsantie, Sotkamo, 7 km 
  • Mt 19409 Sokajärventie, Kajaani, 5 km 

 

 

Tiemerkintäkausi alkaa Oulun seudulta

Tiemerkintätyöt on aloitettu Oulun seudulla pienmerkintöjen ylläpitotöillä. Samalla korjataan esimerkiksi suojatiemerkintöjä ja ajokaistanuolia. Seuraavaksi vuorossa ovat maanteiden pituussuuntaisten merkintöjen korjaukset, joita uusitaan tiemerkintämassalla tai -maalilla. Tiemerkintätöitä tekee Cleanosol Oy.

Tiemerkintätyöt hidastavat hetkellisesti muuta liikennettä. Merkintäajoneuvoissa on ohitusopasteet, joita tulee noudattaa. Maalimerkinnän yhteydessä tien pintaan jätetään vaahtohattaroita, jotka kertovat maalin olevan vielä märkää. Niiden päälle ei tule ajaa, sillä märkä maali voi sotkea ajoneuvon, ja merkintä vaurioituu. Hattarat myös ennakoivat edessä työskentelevää tiemerkintäautoa.

Yhteyshenkilöt

Tienpidon asiantuntija Ari Junkkari
puh. 0295 038 276

Projektipäällikkö Heidi Salo
puh. 0295 037 080

Projektipäällikkö Tero Kouva
puh. 0295 038 813

