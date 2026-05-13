Päällystys- ja tiemerkintätyöt alkavat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa
18.5.2026 11:00:52 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun päällystystyöt käynnistyvät tällä viikolla. Tänä kesänä alueella päällystetään maanteitä noin 290 kilometriä. Pisin yhtäjaksoinen päällystyskohde on seututie 786 Oulaisista Haapaveden kunnan rajalle, yhteensä 16 kilometriä.
Päällystystyömailla nopeusrajoituksia alennetaan työn ajaksi. Noudattamalla rajoituksia parannat liikenneturvallisuutta ja teet työympäristöstä turvallisemman niin työntekijöille kuin tienkäyttäjillekin. Useilla kohteilla liikennettä ohjataan liikennevaloilla ja saattoautolla.
Työt pyritään tekemään ruuhka-aikojen ulkopuolella ja osin myös yöaikaan. Päällystystöiden valmistuttua tehdään tiemerkinnät, jonka jälkeen alennetut nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaliksi.
Päällystystyöt käynnistyvät tällä viikolla kohteilla: vt4 Nuttuperä-Pihlaja-Aho Kärsämäellä, vt4 Pahaneva-Jauhokaarto Kärsämäellä, kt 58 Mustolanperä-Haapajärvi Haapajärvellä ja kt 86 Ylivieska-Junnilankangas Ylivieskassa. Näiden jälkeen vuorossa ovat vuorossa vt 28 Tuohikorpi-Sillankorva Kärsämäellä ja vt 28 Sillankorva-Köriläspelto Kärsämäellä.
Aikataulu on alustava ja tarkentuu kevään aikana. Aikatauluun vaikuttavat muun muassa sääolosuhteet. Tänä kesänä päällystystöitä alueella vastaavat Peab Industri Oy ja Asfalttikallio Oy.
Merkittävimpiä päällystyskohteita Pohjois-Pohjanmaalla:
- Vt 4 Pulkkila-Jylhänranta, Siikalatva, 10 km
- Vt 5 Torangin kiertoliittymä-kt 81 th., Kuusamo, 11 km
- Vt 20 Korentokangas-Poijula, Pudasjärvi, 11 km
- St 786 Oulainen-Haapaveden kunnan raja, Oulainen, 16 km
- Mt 8300 Lapinkangas-Laukka, Oulu/Muhos, 9 km
Merkittävimpiä päällystyskohteita Kainuussa:
- Vt 5 Kuurtola-Hyövynvaara, Suomussalmi, 12 km
- Vt 5 Puironsuo-Mainua, Kajaani, 7 km
- Kt 78 Askanmäki-Jaurakkajärvi korjaukset, Puolanka/Pudasjärvi, 6 km
- St 900 Sumsantie, Sotkamo, 7 km
- Mt 19409 Sokajärventie, Kajaani, 5 km
- Päällystyskohteet kartalla (valitse kartasta päällystyskohteet) (psu-tienpidonjaliikenteenkatsaus.fi)
- Kohteet ja aikataulut (Suomen väylät) (vayla.fi)
Tiemerkintäkausi alkaa Oulun seudulta
Tiemerkintätyöt on aloitettu Oulun seudulla pienmerkintöjen ylläpitotöillä. Samalla korjataan esimerkiksi suojatiemerkintöjä ja ajokaistanuolia. Seuraavaksi vuorossa ovat maanteiden pituussuuntaisten merkintöjen korjaukset, joita uusitaan tiemerkintämassalla tai -maalilla. Tiemerkintätöitä tekee Cleanosol Oy.
Tiemerkintätyöt hidastavat hetkellisesti muuta liikennettä. Merkintäajoneuvoissa on ohitusopasteet, joita tulee noudattaa. Maalimerkinnän yhteydessä tien pintaan jätetään vaahtohattaroita, jotka kertovat maalin olevan vielä märkää. Niiden päälle ei tule ajaa, sillä märkä maali voi sotkea ajoneuvon, ja merkintä vaurioituu. Hattarat myös ennakoivat edessä työskentelevää tiemerkintäautoa.
Yhteyshenkilöt
Tienpidon asiantuntija Ari Junkkari
puh. 0295 038 276
Projektipäällikkö Heidi Salo
puh. 0295 037 080
Projektipäällikkö Tero Kouva
puh. 0295 038 813
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Tienkäyttäjien tyytyväisyys parani Pohjois-Suomessa talvella 202613.5.2026 12:24:07 EEST | Tiedote
Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon vahvistui talvella 2026 Pohjois‑Pohjanmaalla ja Kainuussa verrattuna edellisvuoteen. Kokonaistyytyväisyys asettuu koko maan keskimääräiselle tasolle. Parannusta selittävät sekä tienpidon onnistuneet toimet että edellistalvea suotuisammat sääolosuhteet.
Vesien kunnostukseen ja hoitoon avustuksia Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen vuonna 202611.5.2026 15:24:52 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus myöntää vuonna 2026 ympäristöministeriön Ahti‑ohjelman rahoitusta yhteensä 514 000 euroa vesien- ja merenhoidon sekä pohjavesien suojelun hankkeisiin. Avustukset kohdistuvat laajasti järville, joille ja valuma‑alueille Pohjois‑Pohjanmaalla ja Kainuussa.
Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki11.5.2026 10:08:48 EEST | Tiedote
Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki ”E30 Ajokaistojen yhdistyminen”. Se otetaan käyttöön kaduilla ja maanteillä kohdissa, joissa kaksi ajokaistaa yhdistyy.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun talouden ja työmarkkinoiden näkymissä edelleen epävarmuutta6.5.2026 11:33:21 EEST | Tiedote
Pitkään odotettu talouden käänne parempaan sai takapakkia alkuvuodesta. Geopoliittiset jännitteet ja sotatoimet Ukrainassa ja Persianlahdella varjostavat kansainvälistä taloutta. Kotimaassa alhainen kysyntä pitää tuotannon ja investoinnit yhä kohtuullisen matalina ja kotitalouksien varovaisuus jarruttaa yksityistä kulutusta. Lähikuukausien uskotaan olevan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vielä maltillisen kasvun aikaa. Aluetalouden ja työmarkkinoiden ennakoidaan kuitenkin vireytyvän seuraavan vuoden aikana ja ensi keväänä tilanteen arvioidaan olevan tätä kevättä valoisampi.
Lumijoen Ylipääntielle rakennetaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä - väliaikaisia muutoksia liikennejärjestelyihin4.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Lumijoen Ylipääntiellä parannetaan liikenneturvallisuutta ja liikkumisen sujuvuutta, kun alueelle rakennetaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä uudistetaan tie- ja kuivatusjärjestelyjä. Työt aiheuttavat väliaikaisia muutoksia liikennejärjestelyihin.
