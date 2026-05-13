Suomen Pankki

MUISTUTUS: Kutsu medialle Suomen Pankin tiedotustilaisuuteen 20.5. rahoitusjärjestelmän vakaudesta

18.5.2026 10:52:21 EEST | Suomen Pankki | Kutsu

Jaa

Miten ajankohtaiset kansainväliset konfliktit vaikuttavat talouteen ja rahoitusjärjestelmään? Miten voidaan jatkossakin turvata Suomen pankkisektorin ja lainanottajien riskinkestävyys? Miltä asuntomarkkinoilla näyttää? Mikä olisi yhteisen eurooppalaisen talletussuojan merkitys?

Tervetuloa osallistumaan lehdistötilaisuuteen keskiviikkona 20.5.2025 klo 10. Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen esittelee tilaisuudessa Suomen Pankin tuoreen rahoitusjärjestelmän vakausarvion.

Vakausarviossa (Financial Stability Assessment) tarkastellaan rahoitusjärjestelmän riskejä ja haavoittuvuuksia kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta. Suomen Pankki julkaisee vakausarvion kerran vuodessa.

Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään tiistaina 19.5. klo 12 tämän linkin kautta:

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt.

Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja kuvallinen henkilötodistus.

Tiedotustilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä. Ilmoittautuneille toimittajille lähetetään tilaisuuden linkki. Median edustajien on mahdollista esittää kysymyksiä verkkolähetyksen chat-toiminnon kautta. Kysymyksen yhteydessä pyydämme kertomaan nimen ja median, jota toimittaja edustaa.

Vakausartikkelit julkaistaan verkkosivuillamme www.eurojatalous.fi.

Avainsanat

suomen pankkitiedotustilaisuusrahoitusjärjestelmän vakausvakausarvio

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye