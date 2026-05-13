Lidl ja Janakkalan kunta tuovat lapsille maksuttoman lounaan puistoon – kasviksia lautasille ja töitä nuorille
18.5.2026 11:31:51 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Janakkalassa kokeillaan kesäkuussa uutta tapaa tukea lapsiperheitä: Tervakoskella ja Turengissa tarjotaan lapsille maksuton puistolounas. Hanke on Lidlin, kunnan ja Mannerheimin lastensuojeluliiton yhteinen vastaus vähäisen kasvisten syönnin haasteisiin.
Suomessa lasten ruokatottumukset ovat kansallisesti merkittävä kysymys. Nyt vain yksi prosentti leikki-ikäisistä syö riittävästi kasviksia. Samalla Suomi on tilastojen mukaan Euroopan kolmanneksi lihavin kansa. Tarve terveellisten elämäntapojen ja ruokavalion tukemiseen korostuu etenkin pikkulapsiperheiden ja teini-ikäisten arjessa. Lidl päätti tarttua haasteeseen, ja sai koottua upean verkoston, jossa on mukana kaupunki ja järjestöjä.
Maksuton puistoruokailu järjestetään arkipäivisin 2.–18. kesäkuuta kello 12 Tervakosken Seuratalolla ja Turengin kunnantalolla. Lidl toimittaa ruokailuihin monipuolisen kattauksen kotiruokaa, dippikasviksia ja hedelmiä. Roskien ja hävikin minimoimiseksi osallistujia pyydetään tuomaan omat astiat mukaan. Avajaispäivänä 2. kesäkuuta Lidl jakaa osallistujille eväsrasioita.
– Haluamme auttaa Janakkalan lapsiperheiden arkea tarjoamalla terveellistä kotiruokaa lapsille kesäloman ensimmäisillä viikoilla. Puistoruokailu on hieno perinne, ja samalla asiantuntevien kumppaneiden kanssa voimme tarjota matalan kynnyksen tavan tutustua kasviksiin leikin ja yhdessäolon kautta, sanoo Lidlin aluejohtaja Akseli Mäkisalo.
Käytännön järjestelyissä auttavat Janakkalan kunnan palkkaamat kesätyöntekijät, mikä tekee hankkeesta tärkeän nuorten työllistäjän alueella.
Leikkiä, yhdessäoloa ja makukouluja
Ruokailun lisäksi puistoissa panostetaan yhdessäoloon ja oppimiseen. Ruokailun oheisohjelmasta vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL).
Erityisohjelmaa järjestetään kolmena teemapäivänä (2.6., 8.6. ja 15.6.), jolloin paikalla vierailevat myös Lidlin porkkana- ja tomaattimaskotit. Ruokakasvatus Ruukku ry tuo puistoihin Makukoulun, jossa lapset pääsevät tutustumaan makujen maailmaan leikkien ja tehtävien avulla.
Puistoruokailukausi huipentuu hankkeen lopuksi järjestettäviin yhteisiin juhannusjuhliin.
– Tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten kunta, yritykset ja järjestöt voivat yhdessä luoda alueellista hyvinvointia ja vastata kansallisiin haasteisiin paikallistasolla. Samalla voimme tarjota nuorille kesätöitä, kertoo nuorisotoimen päällikkö Sanna Laine Janakkalan kunnalta.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Lidlin viestintä, p. (09) 2345 6400, media@lidl.fi
Janakkalan kunta, nuorisotoimen päällikkö Sanna Laine, p. 0500 625 259, sanna.laine@janakkala.fi
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
