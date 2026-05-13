Leikkipaikan turvallisuus on tärkeää tarkastaa keväällä
19.5.2026 10:04:00 EEST | Kiinteistöliitto | Tiedote
Taloyhtiöllä on vastuu sen alueella olevan leikkipaikan turvallisuudesta. Turvallisuudesta täytyy huolehtia riippumatta siitä, käytetäänkö leikkipaikkaa aktiivisesti vai ei. Leikkipaikan turvallisuus on tarkastettava säännöllisesti, vähintään vuosittain, ja tarkastuksesta on tehtävä kirjallinen raportti.
Kun lasten leikit keväällä siirtyvät sisältä ulkosalle, leikkipaikan turvallisuus on hyvä tarkastaa esimerkiksi kevättalkoiden yhteydessä. Leikkipaikan kuntoa on syytä silmämääräisesti tarkastella läpi vuoden. Jos leikkipaikka on kovassa käytössä, turvallisuuttakin kannattaa tarkastella useammin kuin kerran vuodessa. Myös leikkivälineiden valmistajan ohjeita huollosta ja tarkastusväleistä täytyy noudattaa.
”Lainsäädäntö ei edellytä leikkipaikan tarkastuksen tilaamista ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, joten taloyhtiö voi päättää, tarkastaako leikkipaikan turvallisuuden omin voimin vai tilaako palvelun. Jos leikkivälineet ovat teknisesti monimutkaisia tai hallituksen ja isännöitsijän taidot eivät riitä tarkastuksen tekemiseen, tarkastus on syytä tilata asiantuntijalta”, sanoo Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Minna Anttila.
Tarkastuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota kuluviin osiin, kuten esimerkiksi puisiin osiin, keinujen ketjuihin, rakenteiden tukevuuteen, hiekkalaatikon hiekan puhtauteen ja siihen, että leikkivälineet ovat ehjiä. On tärkeää varmistaa, ettei leikkijä voi jäädä kiinni leikkivälineeseen. Myös putoamisriskeihin on syytä kiinnittää huomiota. Putoamisalustan täytyy olla asianmukainen, riittävän vaimentava ja riittävän laaja. Leikkipaikalle kuulumattomat tavarat ja roskat on poistettava, ja viallisten leikkivälineiden käyttäminen estettävä siihen asti, kunnes ne on korjattu. On tärkeää huomioida myös, onko leikkipaikan läheisyydessä vaaranpaikkoja, kuten esimerkiksi vesistöä tai myrkyllisiä kasveja tai kulkeeko siellä autoja. Tarvittaessa leikkipaikan voi rajata aidalla esimerkiksi joltakin sivulta.
Turvallisuustarkastus täytyy dokumentoida kirjallisesti, jotta taloyhtiö voi tarvittaessa osoittaa, että se on huolehtinut turvallisuudesta lain edellyttämällä tavalla.
Dokumentoinnissa kirjataan:
- Leikkipaikan turvallisuustarkastukset ja niiden ajankohdat
- Turvallisuustarkastuksessa havaitut vaaranpaikat, viat ja puutteet ja niistä aiheutuvat riskit
- Leikkipaikan huoltotoimenpiteet ja havaittujen vikojen ja puutteiden korjaaminen
Yhteyshenkilöt
Minna Anttilavanhempi lakimiesPuh:09 1667 6361minna.anttila@kiinteistoliitto.fi
Tapio Haltiavanhempi lakiasiantuntijaPuh:09 1667 6361tapio.haltia@kiinteistoliitto.fi
Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
