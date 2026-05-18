Liftin linja 6 ajaa Sepänkylässä poikkeusreittiä 22.5.

18.5.2026 14:11:40 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Perjantaina 22.5.2026 Mustasaarentie on suljettu Keskustien liikenneympyrän ja Olavintien risteyksen välillä markkinoiden takia. Liftin linja 6 kiertää suljetun tieosuuden Keskustietä ja Sepänkyläntietä pitkin.

Poikkeusreitti on voimassa kello 12–20. Aamulla ennen klo 12 ja illalla klo 20 jälkeen Lifti ajaa normaalia reittiään.

Keskustien ja Sepänkyläntien pysäkit käytössä

Sulun aikana kolme pysäkkiä on poissa käytöstä: Mustasaarentie L, Agnesintie L ja Bölentie L. Keskustien ja Sepänkyläntien pysäkkejä voi tällöin käyttää, vaikka ne eivät normaalisti kuulu linjan 6 reitille.

Poikkeusreitti ei näy kartalla

Lyhyen kestonsa vuoksi poikkeusreitti ei päivity reittioppaan kartalle, mutta se on mainittu reittioppaassa.

