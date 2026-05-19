Liikuntaharjoittelun vaikutukset vaihtelevat ikääntyneillä yksilöllisesti
19.5.2026 07:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tuore väitöstutkimus vahvistaa, että liikuntasuosituksien mukaisella harjoittelulla voi ehkäistä lihasvoiman ja –massan katoa vielä yli 70-vuotiaana. Harjoittelun vaikutukset ovat yksilöllisiä, mutta parhaat tulokset saadaan kuntosaliharjoittelulla. Myös henkilöt, joilla on monia sairauksia voivat saada harjoittelulla hyviä tuloksia.
TtM Onni Hämäläinen tarkasteli väitöstutkimuksessaan liikkumissuositusten mukaisen harjoittelun vaikutuksia ikääntyneillä esiintyvään sarkopeniaan eli lihasvoiman ja –massan katoon sekä fyysisen toimintakyvyn muuttujiin. Erityisesti tutkimuksessa selvitettiin yksilöiden välisiä eroja liikunnan vaikutuksissa ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukseen osallistui yli 65-vuotiaita lonkkamurtumasta kuntoutuvia ja 70–85-vuotiaita kotona asuvia, vähän liikkuvia henkilöitä.
Liikuntaharjoittelun vaikutukset ovat yksilöllisiä
Tutkittavista sarkopeniaa esiintyi vain kolmella prosentilla. Lonkkamurtumasta kuntoutuvilla sarkopenian riski oli koholla, ja heistä lähes puolella lihasvoima oli alhainen. Alhainen fyysinen aktiivisuus ja korkeampi ikä olivat yhteydessä sarkopeniaan.
Ryhmätasolla havaittiin, että liikuntaharjoittelu paransi lihasvoimaa ja kävelykykyä, mutta lihasmassassa ei havaittu muutoksia keskimäärin.
Erot liikuntaharjoittelun vaikutuksissa näkyivät kuitenkin selkeästi yksilöiden välillä:
“Osalla voimatasot nousivat harjoittelun ansiosta lähes kaksinkertaisiksi, kun taas toisilla muutoksia ei haivattu lainkaan. Lisäksi osalla myös lihasmassa kasvoi merkittävästi”, väitöskirjatutkija Onni Hämäläinen sanoo.
Kuntosaliharjoittelulla parhaat tulokset
Harjoittelun myönteisiä vaikutuksia selittivät nuorempi ikä, alhaisempi kehon painoindeksi ja korkeampi sitoutuminen kuntosaliharjoitteluun. Yllättäen myös monisairastavuus oli yhteydessä parempiin tuloksiin.
Yksilöiden väliset erot harjoittelun vaikutuksissa osoittavat, että sama harjoittelu ei ole yhtä tehokasta kaikilla.
“Tämä korostaa yksilöllisten lähestymistapojen tarvetta harjoittelussa. Kuntosaliharjoittelun merkitystä ei myöskään voi sivuuttaa, sillä siihen sitoutuminen oli yhteydessä parempiin vasteisiin”, Hämäläinen kertoo.
Aineistoina tutkimuksessa käytettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja gerontologian tutkimuskeskuksen toteuttamia ProMo- ja PASSWORD- liikuntatutkimuksia.
Väitöstilaisuus 22.5.2026
TtM Onni Hämäläisen fysioterapian väitöskirjan "Effects of Multicomponent Physical Training on Sarcopenia Determinants in Community-Dwelling Older Adults" tarkastustilaisuus perjantaina 22.5.2026 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston Seminarium rakennuksen vanhassa juhlasalissa S212.
Vastaväittäjä apulaisprofessori Caterina Trevisan (University of Ferrara, Italia ja Karolinska Institutet, Ruotsi) ja kustos professori Arto Hautala (Jyväskylän yliopisto).
Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
Väitöstilaisuutta voi myös seurata etänä. Linkki suoraan lähetykseen: https://r.jyu.fi/dissertation-hamalainen-220526
Väitöskirja verkossa: https://jyx.jyu.fi/jyx/Record/jyx_123456789_110056/
Lisätietoja
Onni Hämäläinen, onni.o.hamalainen@jyu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Marjatta ja Eino Kollin säätiö vauhdittaa harvinaisten maametallien kestävää tutkimusta Jyväskylässä19.5.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Marjatta ja Eino Kollin säätiö ja Jyväskylän yliopiston kemian laitos käynnistävät merkittävän, nelivuotisen tutkimusyhteistyön harvinaisten maametallien parissa. Säätiön rahoittamassa, arvoltaan 400.000 euron Edistykselliset teknologiat harvinaisten maametallien tuotannossa -hankkeessa kehitetään uusia, ympäristöystävällisiä tapoja harvinaisten maametallien talteenottoon ja niiden erottamiseen toisistaan.
Luonnonilmiöt vaikuttavat poliittiseen päätöksentekoon19.5.2026 06:58:00 EEST | Tiedote
FM Atte Arffmanin ympäristöhistorian väitöskirja osoittaa, että luonnonilmiöt vaikuttavat merkittävästi poliittiseen päätöksentekoon. Luonnonilmiöt eivät ole vain politiikan kohteita, vaan ne voivat kiihdyttää, jarruttaa tai ylläpitää päätöksentekoprosesseja ja paljastaa aiempien ratkaisujen toimimattomuuden.
Jyväskylän yliopiston promootion juhlallisuudet näkyvät katukuvassa lauantaina18.5.2026 12:15:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston kahdennessatoista tiedekuntien yhteisessä promootiossa vihitään 80 maisteria ja 117 tohtoria. Lauantaina 23.5.2026 Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa toimitettavaan promootioaktiin osallistuu noin 500 henkilöä.
Tyypin 2 diabeteksen verensokeritasapainoa voi parantaa lihasaktivoinnilla jopa istuen13.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
TtM Suvi Lambergin väitöstutkimus osoittaa, että pitkäaikaisen istumisen keskeyttäminen dynaamisella lihastyöllä — tapahtuipa se istuen tai pystyasennossa — vähentää aterianjälkeisiä glukoosi- ja insuliinivasteita noin 22 %. Suurin vaikutus havaittiin etureiden lihasten aktivoinnilla.
Tutustu maailmankaikkeuden alkuperään – fysiikkanäyttely avautuu Ruusupuiston aukiolla12.5.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Kansainvälinen valokuvanäyttely, joka kuvaa maailmankaikkeuden alkuperää ja ihmiskunnan paikkaa siinä, on nähtävissä Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto-rakennuksen edustalla 18.5.-8.6.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme