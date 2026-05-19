Liikuntaharjoittelun vaikutukset vaihtelevat ikääntyneillä yksilöllisesti

19.5.2026 07:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

Jyväskylän yliopiston tuore väitöstutkimus vahvistaa, että liikuntasuosituksien mukaisella harjoittelulla voi ehkäistä lihasvoiman ja –massan katoa vielä yli 70-vuotiaana. Harjoittelun vaikutukset ovat yksilöllisiä, mutta parhaat tulokset saadaan kuntosaliharjoittelulla. Myös henkilöt, joilla on monia sairauksia voivat saada harjoittelulla hyviä tuloksia.

Yksilöiden väliset erot harjoittelun vaikutuksissa osoittavat, että sama harjoittelu ei ole yhtä tehokasta kaikilla. Jyväskylän yliopisto

TtM Onni Hämäläinen tarkasteli väitöstutkimuksessaan liikkumissuositusten mukaisen harjoittelun vaikutuksia ikääntyneillä esiintyvään sarkopeniaan eli lihasvoiman ja –massan katoon sekä fyysisen toimintakyvyn muuttujiin. Erityisesti tutkimuksessa selvitettiin yksilöiden välisiä eroja liikunnan vaikutuksissa ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukseen osallistui yli 65-vuotiaita lonkkamurtumasta kuntoutuvia ja 70–85-vuotiaita kotona asuvia, vähän liikkuvia henkilöitä.

Liikuntaharjoittelun vaikutukset ovat yksilöllisiä

Tutkittavista sarkopeniaa esiintyi vain kolmella prosentilla. Lonkkamurtumasta kuntoutuvilla sarkopenian riski oli koholla, ja heistä lähes puolella lihasvoima oli alhainen. Alhainen fyysinen aktiivisuus ja korkeampi ikä olivat yhteydessä sarkopeniaan.

Ryhmätasolla havaittiin, että liikuntaharjoittelu paransi lihasvoimaa ja kävelykykyä, mutta lihasmassassa ei havaittu muutoksia keskimäärin. 

Erot liikuntaharjoittelun vaikutuksissa näkyivät kuitenkin selkeästi yksilöiden välillä: 

“Osalla voimatasot nousivat harjoittelun ansiosta lähes kaksinkertaisiksi, kun taas toisilla muutoksia ei haivattu lainkaan. Lisäksi osalla myös lihasmassa kasvoi merkittävästi”, väitöskirjatutkija Onni Hämäläinen sanoo.

Kuntosaliharjoittelulla parhaat tulokset

Harjoittelun myönteisiä vaikutuksia selittivät nuorempi ikä, alhaisempi kehon painoindeksi ja korkeampi sitoutuminen kuntosaliharjoitteluun. Yllättäen myös monisairastavuus oli yhteydessä parempiin tuloksiin.

Yksilöiden väliset erot harjoittelun vaikutuksissa osoittavat, että sama harjoittelu ei ole yhtä tehokasta kaikilla. 

“Tämä korostaa yksilöllisten lähestymistapojen tarvetta harjoittelussa. Kuntosaliharjoittelun merkitystä ei myöskään voi sivuuttaa, sillä siihen sitoutuminen oli yhteydessä parempiin vasteisiin”, Hämäläinen kertoo.

Aineistoina tutkimuksessa käytettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja gerontologian tutkimuskeskuksen toteuttamia ProMo- ja PASSWORD- liikuntatutkimuksia.

Väitöstilaisuus 22.5.2026

TtM Onni Hämäläisen fysioterapian väitöskirjan "Effects of Multicomponent Physical Training on Sarcopenia Determinants in Community-Dwelling Older Adults" tarkastustilaisuus perjantaina 22.5.2026 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston Seminarium rakennuksen vanhassa juhlasalissa S212.

Vastaväittäjä apulaisprofessori Caterina Trevisan (University of Ferrara, Italia ja Karolinska Institutet, Ruotsi) ja kustos professori Arto Hautala (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Väitöstilaisuutta voi myös seurata etänä. Linkki suoraan lähetykseen: https://r.jyu.fi/dissertation-hamalainen-220526

Väitöskirja verkossa: https://jyx.jyu.fi/jyx/Record/jyx_123456789_110056/

Lisätietoja

Onni Hämäläinen, onni.o.hamalainen@jyu.fi

