Suomen Uusperheiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kysely paljastaa puutteita vuoroasuvien lasten asemassa
22.5.2026 11:00:00 EEST | Monimuotoiset perheet -verkosto | Suomen Uusperheiden Liitto ry | Tiedote
Suomen lainsäädäntö ei tunnista lapsen arkea kahdessa kodissa, vaikka vuoroasuminen on lasten yleinen eron jälkeinen asumismuoto. Palvelu- ja etuusjärjestelmän puutteet murentavat perheiden tasa-arvoa. Ne estävät vuoroasumisen pienituloisilta perheiltä, joissa se olisi lapsen edun mukaista.
Vuoroasuminen mahdollistaa vanhempien eron jälkeisen vanhempi-lapsisuhteen jatkumisen, psyykkisen tunnesuhteen ylläpidon ja sitä kautta hyvinvoinnin vahvistumisen. Tutkimus- ja selvitysnäyttö tukee tarvetta kehittää järjestelmiä siten, että lapsen yhdenvertaiset oikeudet toteutuvat molemmissa kodeissa.
Suomen Uusperheiden Liitto ry yhteistyössä Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:n kanssa julkaisivat tänään eduskunnan Pikkuparlamentissa tuoreen vuoroasumiskyselyn tulokset sekä kaikkien eduskuntapuolueiden tuen vuoroasuvan lapsen kirjaamiseksi virallisesti kahteen osoitteeseen.
Kysely paljastaa arjen ristiriidat
Vuoroasumiskyselyyn vastanneet kuvaavat, että lapsen virallinen osoite määräytyy usein käytännön syistä, kuten koulun ja arjen logistisen sujuvuuden, taloudellisten etuuksien, yleisen päävastuun jakautumisen, erotilanteen dynamiikan tai aiemmin vakiintuneiden olosuhteiden perusteella. Tämä ei kuitenkaan aina vastaa lapsen todellista arkea, jos lapsi asuu vuorotellen kahdessa kodissa.
Kyselyyn vastanneiden mukaan vuoroasumista helpottavat aikuisten toimiva keskusteluyhteys ja kyky sopia lasta koskevista asioista, selkeiden sääntöjen ja rytmin mahdollistama ennakoitavuus, kotien väliset lyhyet etäisyydet sekä lasten toiveiden kuuleminen ikätasoisesti.
Kysyttäessä vuoroasuvalle lapselle tarjottavasta tuesta vanhemman sairastuessa vastaajat pitivät tärkeinä vanhemman hoitotahon velvollisuutta selvittää kaikki perheessä asuvat lapset, bonuslapset mukaan lukien, kotiin vietävän avun lisäämistä, tuen ja tiedon tarjoamista molempiin koteihin sekä koulun ja oppilashuollon resurssien ja osaamisen vahvistamista. Vastauksissa nousi esiin myös vastuun rajaaminen niin, että lapselle annetaan mahdollisuus olla lapsi eikä huolenkantaja. Tärkeänä pidettiin myös verkostojen ja vertaistuen mahdollistamista sekä tarvittaessa puolueetonta tukihenkilöä lapselle.
Kyselyssä nousi esiin, että vuoroasumisen kuormitusta ei tunnisteta riittävästi perheiden palveluissa. Tiedonkulku kirjausten, kutsujen ja ohjeiden osalta, palvelujen saavutettavuus, avun pirstaloituneisuus ja kaikkien vanhempien yhdenvertainen kohtelu eivät toteudu riittävästi nykyjärjestelmässä. Käytännön esteinä nousivat esiin esimerkiksi lääkkeiden saatavuus kahteen kotiin ja hoitovastuiden määrittely. Osa vastaajista kokee, että vanhempien vallankäyttö ja manipulointi, kuten vieraannuttaminen, tunnistetaan huonosti ja ilmiötä jopa silotellaan.
Konkreettiset kehittämistarpeet
Vuoroasumiseen liittyvän tuen tarpeita kartoitettaessa vastaajat korostivat erityisesti seuraavia:
- Vuoroasuvalle lapselle mahdollisuus kahteen viralliseen osoitteeseen
- Varmistetaan, että perheiden tukipalvelut tukevat lapsen arkea tasavertaisesti kummassakin kodissa
- Lisätään tutkittuun tietoon perustuvaa ymmärrystä vuoroasumisesta ja uusperheiden dynamiikasta erityisesti ammattilaisten työssä ja palveluiden kehittämisessä
- Bonusvanhemmat tunnistetaan lapsen arjessa merkittävinä ja tosiasiallisina toimijoina
Puolueet tukevat kahta virallista osoitetta
Suomen Uusperheiden Liitto ry:n puoluesihteereille lähettämässä kyselyssä kartoitettiin eduskuntapuolueiden kantaa kahteen viralliseen osoitteeseen. SDP, Kokoomus, Vihreät, Keskusta, Vasemmistoliitto, RKP, KD, PS ja Liike Nyt kannattivat kaikki kahden virallisen osoitteen kirjaamisen mahdollisuutta lapselle, joka asuu vuorotellen kahdessa kodissa.
Lisäksi selvitimme eduskuntapuolueiden kantaa etuuksiin ja palveluihin. Yhtä puoluetta lukuun ottamatta puolueet kannattivat ajatusta siitä, että lapseen liittyvien etuuksien, kuten asumistuen, tulisi velvoittavasti ulottua vuoroasuvan lapsen molempiin koteihin. Viisi puoluetta kannatti myös tukipalvelujen mahdollistamista kahteen kotiin. Vastauksissa korostettiin kuitenkin tarvetta ratkaista uudistukseen liittyviä käytännön kysymyksiä, kuten vastuunjakoa, palvelujen järjestämistä, kustannusvaikutuksia sekä lapsen todellisen edun toteutumista.
Lapsen arki on tunnistettava kahdessa kodissa
Vuoroasumisen yleistyminen edellyttää, että lapsen arki kahdessa kodissa tunnistetaan nykyistä paremmin sekä lainsäädännössä että palveluissa. Tavoitteena tulee olla lapsi- ja perhemyönteinen yhteiskunta, joka tukee myös vuoroasuvien lasten hyvinvointia vähentämällä perheiden kuormitusta ja kohtelemalla erilaisia perhemuotoja yhdenvertaisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi HeikinheimoTurun yliopiston väitöskirjatutkija ja Suomen Uusperheiden Liiton toiminnanjohtajaPuh:0406891518kirsi.heikinheimo@supli.fi
Saija Ristolainen-KotimäkiJärjestösihteeri, Suomen Uusperheiden Liitto ryPuh:0406893418toimisto@supli.fi
Linkit
Suomen Uusperheiden Liitto ry
Suomen Uusperheiden Liitto ry on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka toimii aktiivisena asiantuntijajärjestönä tasa-arvoisen sekä lapsi-, perhe- ja parisuhdemyönteisen yhteiskunnan edistämiseksi. Puolustamme yhteiskuntaa, jossa lapsen edun ensisijaisuus huomioidaan kaikessa päätöksenteossa, kaikilla tasoilla. Vanhemmuuden yhteiskunnallinen arvostus, vanhempien ja lasten turvallisen suhteen tukeminen sekä ymmärrys tulisi olla kaiken perheitä koskevan päätöksenteon pohjana. Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki uusperheet, heidän läheisensä, uusperheitä kohtaavat ammattilaiset sekä muut sidosryhmät ja päättäjät.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Uusperheiden Liitto ry
Vuoroasuvien lasten oikeudet vuoden 2025 uusperheiden päivän keskiössä15.9.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Kansainvälistä uusperheiden päivää vietetään vuosittain 16. syyskuuta. Suomen Uusperheiden Liitto saa runsaasti yhteydenottoja perheiltä, jotka kokevat palveluiden joustamattomuuden sekä rakenteellisen syrjinnän kuormittavan arkea. Erityisesti vuoroasuvien lasten kohdalla tuen ja sosiaaliturvan epäkohdat johtavat usein siihen, ettei perheillä ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia turvata lapselle kahta toimivaa kotia.
Tuen ja tiedon merkitys uusperheiden hyvinvoinnin mahdollistajana kasvaa13.9.2024 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomen Uusperheiden Liittoon tulee huolestuttavan paljon palautteita, joissa perheet kuvaavat palvelujärjestelmien jäykkyyttä huomioida monimuotoisia uusperheitä sekä niiden tuen ja tiedon tarpeita. Kyseessä ei ole mikään marginaalinen haaste, sillä uusperheteemat koskettavat suoraan noin 15% kaikista lapsiperheistä. Lainsäädäntö sekä palvelujärjestelmät ovat kuitenkin suunnattu ensiperheille. Kansainvälistä uusperheiden päivää vietetään jälleen 16. syyskuuta. Käsittelemme uusperheteemoja viikon aikana tapahtumissa, some-kanavissa ja blogikirjoituksissa.
Mun uusperhe -nuoria osallistava perhetutkimus28.8.2024 07:00:00 EEST | Tiedote
Perhemuutoksena vanhempien eron lasketaan koskettavan Suomessa vuosittain noin 30 000 lasta tai nuorta. Haasteiden keskellä olisi tärkeää kiinnittää huomiota vanhempien eron negatiivisten vaikutusten lisäksi eron jälkeisen elämän tuomiin mahdollisiin positiivisiin seurauksiin ja perhemuutoksiin. Käsillä oleva tutkimus täydentää aikaisempaa suomalaista uusperhetutkimusta, avaamalla nuorten omia kokemuksia heitä suojaavista tekijöistä.
Uusperheen rakennusaineet ovat Rakkautta suurempaa8.9.2023 12:04:41 EEST | Tiedote
Uusperhe opettaa meille, että rakkaus voi ylittää biologiset rajat. Uusperheteemojen voidaan ajatella koskettavan vähintään joka neljättä kansalaisista. Kahdeksatta kertaa järjestettävän uusperheiden viikon teemana on Rakkautta Suurempaa. Viikko huipentuu 16.9. kansainväliseen uusperheiden päivään. Aihetta käsitellään viikon aikana uusperheiden asiantuntijajärjestön, Suomen Uusperheiden Liiton, somekampanjassa, blogikirjoituksissa ja verkkoluennoilla.
Uutuuskirja Uusperheen ABZ tunnistaa uusperheiden haasteet ja tarjoaa monipuolisesti ratkaisuja niihin12.9.2022 08:57:00 EEST | Tiedote
Uusperhe opettaa meille, että rakkaus voi ylittää biologiset rajat. Uusperheen muodostuminen ei ole yksiselitteinen asia. Vaikka uusperhe ei tutkimusten valossa ole riski lapsen hyvinvoinnille, se muuttaa totutun perheen rakenteita ja voimavaroja. Käsikirja pyrkii olemaan tukena matkalla hyvinvoivaksi ja kuulumisen tunnetta vahvistavaksi suhdeverkostoksi - onnelliseksi uusperheeksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme