Suomalainen Duunitori kasvaa Ruotsissa – jo kolmannes liikevaihdosta länsinaapurista

Duunitori on ollut jo vuosia Suomen suurin työnhakupalvelu, mutta tätä nykyä merkittävä osa yrityksen liiketoiminnasta on ulkomailla.

Kahden kaveruksen, Thomas Grönholmin ja Martti Kuusanmäen, nuorena perustama suomalainen startup on kulkenut pitkän matkan: kannattavaksi kasvuyritykseksi, Suomen markkinajohtajaksi ja kansainväliseksi alustayritykseksi.

Duunitori Groupin liikevaihto oli vuonna 2025 noin 26 miljoonaa euroa, josta jo kolmannes tulee Ruotsista. Samoin kolmannes yrityksen noin 150 työntekijästä työskentelee Ruotsissa.

”Kasvumme Suomessa ja Ruotsissa perustuu ainutlaatuiseen liiketoimintamalliimme, joka yhdistää rekrytoinnin markkinapaikan ja työnantajien markkinointiin erikoistuneen palveluliiketoiminnan. Teknologian, datan ja tekoälyn avulla autamme miljoonia ihmisiä löytämään heille sopivia mahdollisuuksia sekä työnantajia houkuttelemaan ja sitouttamaan oikeat osaajat”, kertoo Duunitori Groupin toimitusjohtaja Thomas Grönholm.

Ruotsin JobbSafari mullistaa työnhakua tekoälyn avulla

Duunitori on monipuolistanut Ruotsin liiketoimintaansa useiden yritysostojen avulla. Tästä eteenpäin suomalaisyritys tuo kaikki Ruotsin palvelunsa yhden katon alle ja toimii maassa nimellä JobbSafari.

Duunitori aloitti liiketoimintansa Ruotsissa vuonna 2021. Nyt Duunitori Groupin rekrytoinnin markkinapaikoilla on kuumimpana työnhakukautena Ruotsissa jo lähes 2 miljoonaa vierailua kuussa. Yhtiö on kentän suurin paikallinen toimija Ruotsissa ja palvelee maan suurimpia työnantajia.

”Olemme todistaneet, että suomalainen menestysresepti toimii myös Ruotsissa. Seuraavaksi rakennamme JobbSafarista Ruotsin johtavan työelämäbrändin ja työnhaun alustan”, Grönholm sanoo.

Menestys edellyttää, että työnantajat tavoittavat oikeat osaajat. Mutta kun sopivimmat tekijät eivät etsi työtä, pelkkä ilmoitus ei riitä. On herätettävä uteliaisuutta ja rakennettava suhdetta jo kauan ennen kuin tehtävä on avoinna. Duunitorin mallin mukaisesti JobbSafari toimii ihmisten oppaana uran eri vaiheissa.

”Tahdomme olla eri-ikäisille ja eri alojen ammattilaisille paikka, josta he voivat löytää juuri itselleen sopivaa sisältöä. Samalla työnantajat voivat kertoa omaa tarinaansa ja inspiroida potentaalisia hakijoita. Näin molemmat osapuolet voittavat”, kuvaa JobbSafarin toimitusjohtaja Lisa Hasselström.

Duunitori Groupin alustojen tavoitteena on palvella osaajia ja työnantajia paremmin kuin kukaan muu.

”Hyödynnämme teknologiaa, jotta voimme tehdä rekrytoinnista inhimillisempää”, Hasselström jatkaa.

Esimerkiksi JobbSafarin tekoälytyökalulla kuka vain voi etsiä itselleen sopivia työmahdollisuuksia rennosti keskustellen.

”Perinteinen haku tulee mullistumaan tekoälyn vuoksi kaikissa digitaalisissa palveluissa, ja JobbSafarin keskusteleva haku on tärkeä askel vuorovaikutteisempaan ja intuitiivisempaan suuntaan. Tuomme vastaavia ominaisuuksia myös Suomeen”, Grönholm kertoo.

Duunitori on Suomen arvostetuin työnhakupalvelu

Duunitori jatkaa kasvuaan myös Suomessa ja on nykyisin yksi Suomen suurimmista digitaalisista palveluista. Viime vuonna Duunitori.fissä vierailtiin yli 70 miljoonaa kertaa. Duunitori tavoittaa osaajat myös alustansa ulkopuolella: yrityksen hakuvahdeilla ja sosiaalisen median sivuilla on Suomessa yli 1,6 miljoonaa seuraajaa.

Taloustutkimuksen ja Alma Median Brändien arvostus 2025 -tutkimuksen mukaan Duunitori on Suomen arvostetuin työnhakupalvelu. Käyttäjätyytyväisyys ja suositteluindeksi ovat alan korkeimmat.

Duunitorin itse Taloustutkimuksella vuosittain teettämästä tunnettuustutkimuksesta selviää, että viidessä vuodessa Duunitorin spontaani tunnettuus on tuplaantunut ja ensimmäiset maininnat ovat yli viisinkertaistuneet. Duunitori on tunnetuin työnhakupalvelu kaikilla Suomen eri alueilla.

”Duunitorin tunnettuus ylitti tänä vuonna jo julkisen palvelun, vaikka sen kaikkien vanhojen ja nykyisten nimien tunnettuuden laskee yhteen. Tämä on historiallista, sillä koskaan aiemmin suomalaisella työmarkkinalla kaupallinen työnhakupalvelu ei ole ollut tunnetumpi kuin julkinen. Jo aiemmin olemme olleet suurin liikenteen ja verkkohakujen perusteella”, Grönholm täydentää.

Kasvutarinaa on tukenut suomalainen pääomasijoitusyhtiö Intera Partners, josta tuli vuonna 2022 Duunitorin pääomistaja. Intera on siivittänyt monien yrittäjävetoisten suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.