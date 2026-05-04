Kysely: Kolmannes pienyrittäjistä ei vielä käytä tekoälyä — UKKO.fi tuo tekoälyavustajan suoraan WhatsAppiin

UKKO.fi on lanseerannut uuteen UKKO Tekoälyapuriinsa WhatsApp-laskutusominaisuuden. WhatsAppissa toimiva ominaisuus mahdollistaa laskujen luomisen ja kuittien kirjaamisen suoraan puhelimesta. Ominaisuus tukee UKKO.fi:n tuoreen pienyrittäjyysbarometrin löydöksiä pienyrittäjien tekoälyn käyttöön liittyen.



UKKO.fi:n tuoreimman pienyrittäjyysbarometrin mukaan yrittäjien tekoälyn käyttö on vielä hajanaista, ja tulokset viittaavat siihen, että monelle yrittäjälle suurin haaste ei ole kiinnostuksen puute vaan tekoälyn sovittaminen osaksi kiireistä arkea.

– Tekoälyn pitää toimia siellä missä yrittäjä jo on, ei vaatia uuden sovelluksen opettelua, sanoo UKKO.fi:n perustaja Ukko Kumpulainen.

Tähän tarpeeseen UKKO.fi kehitti uuden UKKO Tekoälyapurin WhatsApp-ominaisuuden.



- UKKO Tekoälyapuri toimii suoraan WhatsAppissa, jotta tekoälyn hyödyntäminen olisi yrittäjälle mahdollisimman helppoa osana päivittäistä työtä. WhatsAppin kautta yrittäjä voi esimerkiksi luoda laskuja ja lisätä kuitteja kirjanpitoa varten suoraan puhelimestaan, riippumatta siitä, onko hän työmaalla, asiakkaalla vai myymälässä, Kumpulainen lisää.



Tulokset osoittavat, että suhtautuminen tekoälyyn on pienyrittäjien keskuudessa ristiriitaista. Yhteensä 73 % vastaajista pitää tekoälyä mahdollisuutena, 27 % uhkana. Vastaajista kolmannes ei käytä tekoälyä lainkaan ja vain neljännes käyttää sitä säännöllisesti. Pienyrittäjistä lähes puolet ei koe tekoälyn muuttaneen työtapaansa lainkaan.

Kyselyyn vastasi lähes 700 pienyrittäjää ja se toteuttiin UKKO.fi:n asiakkaille 2.4.-20.4. välisenä aikana. Kysely tuo näkyväksi tekoälyn käyttöön ja asenteisiin liittyvää kuilua: myönteinen suhtautuminen ei heijastu arjen tekemiseen. Avoimissa vastauksissa näkyy kiinnostus tekoälyn hyödyntämiseen, vaikka käyttö ei vielä ole vakiintunut osaksi arkea. Kynnys on monelle käytännöllinen, ei ideologinen.



Tekoälyä käyttävät yrittäjät suhtautuvat siihen selvästi myönteisemmin kuin ne, jotka eivät vielä hyödynnä tekoälyä työssään.



- Kyselyn tulokset vahvistivat meille, että tekoäly kannattaa tuoda sinne missä käyttäjät jo luonnollisesti ovat. UKKO Tekoälyapuriin luotu WhatsApp-integraatio poistaa käytännön kynnyksen kokonaan tekoälyn hyödyntämisen suhteen ja jatkossa yrittäjä saa luotua laskunsa sekunneissa ja kuitit tallennettua vaivattomasti. Kaikki synkronoituu automaattisesti UKKO Yrittäjä -palvelun työpöydälle, jossa laskun voi tarkistaa ja lähettää, Kumpulainen perustelee.

Ominaisuuden beta-versio on lanseerattu huhtikuun lopussa UKKO.fi:n asiakkaille. Käyttö onnistuu numerosta 044 124 32 32.





UKKO.fi Pienyrittäjyysbarometri:



Keväällä 2026 UKKO.fi:n toteuttamaan Pienyrittäjyysbarometriin (Q1/2026) vastasi 674 suomalaista pienyrittäjää 2.-20.4. välisenä aikana. Kevään ensimmäisessä Pienyrittäjyyskyselyssä haluttiin nimenomaan selvittää yrittäjien ajatuksia ja odotuksia tekoälyn käyttämisen suhteen. Kaikki tulokset löytyvät täältä: www.ukko.fi/pienyrittajyysbarometriKysely kartoitti tekoälyn käyttöä, koettuja vaikutuksia ja asenteita suomalaisten pienyrittäjien keskuudessa. Vastaajat ovat UKKO.fi:n kevytyrittäjiä, toiminimiyrittäjiä tai osakeyhtiöyrittäjiä.





UKKO Tekoälyapurin WhatsApp-ominaisuus

UKKO Tekoälyapuri WhatsApp-palvelu on käytössä kaikille UKKO Yrittäjä -asiakkaille ilmaisena kokeiluversiona. Palvelu on aktiivinen heti numerossa 044 124 32 32. Palvelu toimii vain käyttäjätilin puhelinnumerosta

Lisätiedot medialle:



www.ukko.fi/pienyrittajyysbarometri



Leena Honkajuuri, 040 1955 943

leena.honkajuuri@ukko.fi







