Kutsu toimittajille: Climate Clock -teossarjan mediaennakko 11.-12.6.

Teokset sijoittuvat luonnonympäristöihin kuten metsiin ja jokien rannoille, tuoden esille paikallista ylpeyttä luonnosta ja ajatuksia luontoyhteyden säilyttämisestä ja vahvistamisesta. Jokainen teos heijastaa taiteellista näkemystä siitä, miten voimme yhdistää luovuutemme ja vastuullisuutemme. Taiteilijat tekevät yhteistyötä tutkijoiden kanssa tuodakseen ympäristön luonnollisen kiertokulun uusilla tavoilla tietoisuuteemme. Kesäkuussa 2026 teossarja avautuu yleisölle – kaikkien mukana olevien taiteilijoiden ollessa paikalla Oulussa. Teossarja jää pysyväksi maamerkiksi ja osaksi Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden perintöä Ouluun.

Taiteilijat, teokset ja sijainnit

Ranti Bam (Nigeria / Iso-Britannia): Ilé-Ìlá, Kierikki, Yli-Ii

Rana Begum (Bangladesh / Iso-Britannia): Nro 1574, kivi, Kauppurienaukio, Oulun keskusta

Takahiro Iwasaki (Japani): Arkkitehtoniset lumihiutaleet: kirjeitä taivaasta, Kirkkosuvannon uimaranta, Ylikiiminki

Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen (Suomi & Saksa): Maailman arvokkain kello, Kierikki, Yli-Ii

Gabriel Kuri (Meksiko / Belgia): Riskinarvioinnin riskinarviointia, Oulunsalon kotiseutumuseon ympäristö

Antti Laitinen (Suomi): Olet Tässä, Koiteli, Kiiminki

SUPERFLEX (Tanska): Super Kello, Kellon Kiviniemen veneilysatama, Haukipudas

Teossarjan kuraattorina toimii Alice Sharp (Iso-Britannia/Invisible Dust) ja kansainvälisenä tuottajana Claudia Woolgar (Alankomaat).

Median ennakkotutustuminen teoksiin 11.–12.6.

Toimittajille ja sidosryhmille järjestetään ennakko torstaina ja perjantaina 11.–12.6.

Ohjelmaan sisältyy:

yhteiskuljetus Oulun keskustasta teoslokaatioihin ja takaisin

mahdollisuus haastatella taiteilijoita ja työryhmää paikan päällä

maksuton lounas

Aikataulu:

to 11.6. noin klo 9–16 (4 teosta)

pe 12.6. noin klo 9–16 (3 teosta)

Päivien aikana kierretään kaikki teoslokaatiot ja tutustutaan Climate Clock -teossarjaan paikan päällä yhdessä taiteilijoiden ja työryhmän kanssa. Osallistumista suositellaan molempiin päiviin.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisestasi 31.5.2026 mennessä Lyyti-lomakkeella täällä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja on rajoitetusti.

Yleisöavajaiset 13.6.

Teossarjan yleisöavajaisia vietetään lauantaina 13.6. eri teoslokaatioissa päivän aikana.

Toimittajat voivat osallistua tilaisuuksiin omatoimisesti

Taiteilijat ovat tavattavissa omien teostensa äärellä

Kaikki taiteilijat kokoontuvat klo 18 alkavaan yhteiseen tilaisuuteen Kauppurienaukiolla Oulun keskustassa

Yleisöavajaisiin ei tarvitse ilmoittautua.

Aikataulut löytyvät Oulu2026-tapahtumakalenterista: Climate Clock – julkisen taiteen teossarjan avajaiset