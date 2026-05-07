Kutsu toimittajille: Climate Clock -teossarjan mediaennakko 11.-12.6.
19.5.2026 12:56:36 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Kutsu
Climate Clock on yksi merkittävimmistä Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden tuotannoista. Se on laajamittainen julkisen taiteen kokonaisuus, joka yhdistää kansainvälisesti arvostettuja taiteilijoita, tiedettä ja pohjoista ympäristöä. Teossarja tarkastelee aikaa, ilmastoa ja ihmisen suhdetta luontoon vaikuttavalla ja moniulotteisella tavalla. Media pääsee näkemään teokset ennen yleisöavajaisia 11.-12.6.
Teokset sijoittuvat luonnonympäristöihin kuten metsiin ja jokien rannoille, tuoden esille paikallista ylpeyttä luonnosta ja ajatuksia luontoyhteyden säilyttämisestä ja vahvistamisesta. Jokainen teos heijastaa taiteellista näkemystä siitä, miten voimme yhdistää luovuutemme ja vastuullisuutemme. Taiteilijat tekevät yhteistyötä tutkijoiden kanssa tuodakseen ympäristön luonnollisen kiertokulun uusilla tavoilla tietoisuuteemme. Kesäkuussa 2026 teossarja avautuu yleisölle – kaikkien mukana olevien taiteilijoiden ollessa paikalla Oulussa. Teossarja jää pysyväksi maamerkiksi ja osaksi Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden perintöä Ouluun.
Taiteilijat, teokset ja sijainnit
- Ranti Bam (Nigeria / Iso-Britannia): Ilé-Ìlá, Kierikki, Yli-Ii
- Rana Begum (Bangladesh / Iso-Britannia): Nro 1574, kivi, Kauppurienaukio, Oulun keskusta
- Takahiro Iwasaki (Japani): Arkkitehtoniset lumihiutaleet: kirjeitä taivaasta, Kirkkosuvannon uimaranta, Ylikiiminki
- Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen (Suomi & Saksa): Maailman arvokkain kello, Kierikki, Yli-Ii
- Gabriel Kuri (Meksiko / Belgia): Riskinarvioinnin riskinarviointia, Oulunsalon kotiseutumuseon ympäristö
- Antti Laitinen (Suomi): Olet Tässä, Koiteli, Kiiminki
- SUPERFLEX (Tanska): Super Kello, Kellon Kiviniemen veneilysatama, Haukipudas
Teossarjan kuraattorina toimii Alice Sharp (Iso-Britannia/Invisible Dust) ja kansainvälisenä tuottajana Claudia Woolgar (Alankomaat).
Median ennakkotutustuminen teoksiin 11.–12.6.
Toimittajille ja sidosryhmille järjestetään ennakko torstaina ja perjantaina 11.–12.6.
Ohjelmaan sisältyy:
- yhteiskuljetus Oulun keskustasta teoslokaatioihin ja takaisin
- mahdollisuus haastatella taiteilijoita ja työryhmää paikan päällä
- maksuton lounas
Aikataulu:
- to 11.6. noin klo 9–16 (4 teosta)
- pe 12.6. noin klo 9–16 (3 teosta)
Päivien aikana kierretään kaikki teoslokaatiot ja tutustutaan Climate Clock -teossarjaan paikan päällä yhdessä taiteilijoiden ja työryhmän kanssa. Osallistumista suositellaan molempiin päiviin.
Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisestasi 31.5.2026 mennessä Lyyti-lomakkeella täällä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja on rajoitetusti.
Yleisöavajaiset 13.6.
Teossarjan yleisöavajaisia vietetään lauantaina 13.6. eri teoslokaatioissa päivän aikana.
- Toimittajat voivat osallistua tilaisuuksiin omatoimisesti
- Taiteilijat ovat tavattavissa omien teostensa äärellä
- Kaikki taiteilijat kokoontuvat klo 18 alkavaan yhteiseen tilaisuuteen Kauppurienaukiolla Oulun keskustassa
Yleisöavajaisiin ei tarvitse ilmoittautua.
Aikataulut löytyvät Oulu2026-tapahtumakalenterista: Climate Clock – julkisen taiteen teossarjan avajaiset
Lasse LaunimaaMarkkinoinnin ja viestinnän asiantuntijaOulu2026Puh:+358403515954lasse.launimaa@oulu2026.eu
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Oulu2026 Climate Clock featured in The New York Times22.4.2026 16:24:48 EEST | Press release
The internationally renowned American media outlet The New York Times has published a major feature on Oulu2026’s Climate Clock public art series as part of its Earth Day special. The article appears both online and in print under the headline “An Installation in Nature has Climate Lessons for Humans”. Climate Clock will open to the public on 13 June 2026.
